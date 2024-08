Khai trương không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2024

Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá và các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2024 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 16-18/8, quy tụ các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Thanh Hoá và 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc: Thái Bình, Điện Biện, Phú Thọ, Yên Bái, Hải Dương, Hòa Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Nam Định, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Sơn La.

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai trương.

Sáng 16/8, tại Trung tâm hội nghị 25B (TP Thanh Hoá), UBND tỉnh tổ chức Khai trương không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2024.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự lễ khai trương có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Công Thương; trung tâm xúc tiến thương mại/trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; các sở, ngành cấp tỉnh; các hiệp hội doanh nghiệp (DN), các DN, doanh nhân, chủ thể sản xuất sản phẩm hàng hoá.

Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2024 bao gồm 82 gian hàng với các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa và các sản phẩm tiêu biểu của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; trong đó có 36 gian hàng của các hiệp hội DN, DN, các địa phương trong tỉnh, 46 gian hàng của các tỉnh, thành phố bạn.

Hàng hóa, sản phẩm trưng bày là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa, các sản phẩm OCOP của các địa phương trong tỉnh và các sản phẩm tiêu biểu của các tỉnh, thành phố bảo đảm các tiêu chí về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhãn mác hàng hóa... theo quy định.

Đây là một trong các hoạt động bên lề trong khuôn khổ Hội nghị kết nối DN sản xuất, xuất nhập khẩu và phân phối các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2024.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh: Với lợi thế về điều kiện tự nhiên thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, Thanh Hoá được ví như “Việt Nam thu nhỏ”. Các sản phẩm, hàng hóa của tỉnh từ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đến nông nghiệp, dịch vụ đều có nhiều lợi thế cạnh tranh, được chứng nhận về tiêu chuẩn, chất lượng; nhiều sản phẩm đã xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu khai trương Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá và các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2024.

Tỉnh Thanh Hoá kỳ vọng, thông qua hoạt động này, các DN của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và các tỉnh, thành phố tham gia gian hàng tại khu trưng bày nói chung sẽ có thêm cơ hội giao lưu, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư, quảng bá các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, có thế mạnh của mình đến các hệ thống phân phối, các đối tác và người tiêu dùng; từ đó, nhiều các hợp đồng kinh tế, biên bản ghi nhớ về cung cấp, tiêu thụ sản phẩm sẽ được ký kết, góp phần thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hoá giữa các địa phương; hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến cung ứng, phân phối và tiêu thụ sản phẩm, góp phần đảm bảo cân đối cung - cầu, bình ổn thị trường.

“Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa sẽ xuất hiện nhiều hơn, nhận được sự quan tâm, yêu mến, tin tưởng của người tiêu dùng tại các địa phương trong và ngoài nước”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kỳ vọng.

Về phía các đơn vị, DN tỉnh bạn và các hệ thống phân phối trong khu vực, tỉnh Thanh Hoá mong muốn, hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm lần này sẽ giúp các đơn vị, DN tỉnh bạn hiểu thêm về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Thanh Hóa và xúc tiến cơ hội hợp tác giữa các bên.

Để Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá và các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2024 được tổ chức an toàn, hiệu quả, tạo ấn tượng tốt đẹp với các đại biểu và Nhân dân trong và ngoài tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các hoạt động; sẵn sàng hỗ trợ các DN của tỉnh và các tỉnh bạn trong quá trình tham gia sự kiện; đồng thời, tạo thuận lợi cho Nhân dân, du khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi và các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khai trương Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá và các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2024.

Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá và các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2024 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 16-18/8.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại khu vực trưng bày.

Minh Hằng - Lê Hợi