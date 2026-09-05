Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để xã Na Mèo phát triển

Na Mèo là xã biên giới vùng cao, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và hiện vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn về địa hình, đời sống cũng như thiên tai. Chính vì vậy, việc tìm giải pháp đưa địa phương bứt phá, vươn lên luôn là trăn trở của cấp ủy, chính quyền.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2026, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và sự đồng lòng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã Na Mèo vẫn đạt nhiều kết quả tích cực.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tuy nhiên, địa phương còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Trong đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, đến thời điểm báo cáo mới đạt 19% kế hoạch, chưa đáp ứng yêu cầu. Hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin chưa được đầu tư, nâng cấp kịp thời, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu xử lý công việc liên thông trên môi trường số; hạ tầng viễn thông tại một số bản vùng sâu, vùng xa còn tình trạng “lõm sóng”...

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Làm việc với cán bộ chủ chốt xã Na Mèo sáng 5/9, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Việc nhận diện đúng những khó khăn, thách thức đã cho thấy bước chuyển rõ rệt về tư duy thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền xã.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị địa phương tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng cường liên kết giữa người dân với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Xã cần tập trung cho công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống Nhân dân; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, lâu dài; coi việc thực hiện công tác giảm nghèo không chỉ dừng ở hỗ trợ chính sách, mà quan trọng hơn là tạo sinh kế bền vững, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, từng bước thay đổi tập quán sản xuất của người dân.

Đồng thời đẩy mạnh nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các khu tái định cư, việc giao đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân thuộc diện di dời, tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân ổn định đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế lâu dài.

Cùng với đó, địa phương cần quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, đặc biệt là y tế, giáo dục, đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân.

Tiếp tục giữ vững quốc phòng - an ninh, chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia. Chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới. Tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các xã, bản giáp biên của tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Quốc Hương