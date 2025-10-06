Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thời sự

Khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 6/10/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 6/10/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

