Khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sáng 6/10/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
