Khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Phụ nữ xã Linh Sơn: Đoàn kết - Sáng tạo - Cống hiến - Phát triển Thời sự 17:40 06/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 6/10, Hội LHPN xã Linh Sơn tổ chức Đại hội đại biểu (ĐHĐB) phụ nữ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Bảo đảm tiến độ tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu Thời sự 17:33 06/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 6/10, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tổ chức lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2025.