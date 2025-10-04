Khai mạc các môn tung còn, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co và bóng chuyền Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa

Sáng 4/10, tại Khu Liên hợp thể thao Trường Đại học Hồng Đức, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc giải tung còn, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co và bóng chuyền trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X.

Giải năm nay quy tụ 558 vận động viên đến từ 38 đoàn. Đây là kỳ đại hội đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức sau khi sáp nhập xã, phường.

Đây cũng là dịp để tuyển chọn những gương mặt xuất sắc, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc.

Ông Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch, Phó Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu khai mạc.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

Trong không khí khai mạc, Ban Tổ chức phát động phong trào quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng lũ Thanh Hóa khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (Bualoi), với tinh thần “Thể thao đoàn kết - Nhân ái lan toả”.

Ngay tại khu vực lễ khai mạc, Ban Tổ chức bố trí thùng quyên góp để vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, đại biểu và Nhân dân cùng chung tay sẻ chia khó khăn với bà con vùng bão lũ.

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV bước vào tranh tài sôi nổi ở các môn bóng chuyền, bắn nỏ và đẩy gậy.

Môn bóng chuyền ngay từ ngày thi đấu đầu tiên đã để lại nhiều dấu ấn, trong đó có chiến thắng ấn tượng của đội bóng chuyền xã Mậu Lâm.

Các VĐV thi đấu quyết tâm với niềm đam mê thể thao và tinh thần màu cờ sắc áo quê hương.

VĐV Hàn Ngọc Quân (xã Mậu Lâm), người từng tham gia Đại hội TDTT tỉnh từ năm 2018, bày tỏ niềm háo hức khi Đại hội năm nay được tổ chức với nhiều đổi mới sau sáp nhập.

Môn đẩy gậy thu hút đông đảo khán giả cổ vũ bởi tính đối kháng mạnh mẽ.

Các trận đấu trong sáng 4/10 đã mang đến nhiều cảm xúc mãnh liệt cho các CĐV.

Các nội dung đẩy gậy và bắn nỏ sẽ diễn ra trọn vẹn trong ngày 4/10.

Ngày mai (5/10), Đại hội sẽ khép lại với các trận đấu môn bóng chuyền cùng những màn tranh tài ở môn tung còn, kéo co và lễ bế mạc.

Hoàng Sơn