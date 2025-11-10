Khách hàng ký quỹ thành công khu Vịnh Ngọc thích thú nghĩ tới viễn cảnh “chưa hết ly cà phê” đã đến trung tâm Sài Gòn

Sau những ngày đầu bùng nổ dòng khách ký quỹ, khu Vịnh Ngọc (Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ, TP.HCM) vẫn tiếp tục tăng nhiệt trên thị trường cả 2 miền Nam, Bắc. Những khách hàng giữ chỗ thành công đều khẳng định: đây là cơ hội hiếm có để sở hữu không gian sống ESG++ tinh hoa nhất thế giới, đồng thời là một tài sản với tiềm năng tăng giá bậc nhất hiện nay.

Một bước ra phố, một phút chạm biển, một chạm tới đường sắt tốc độ cao

“Tôi muốn mỗi ngày được trở về với không khí trong lành, được đạp xe quanh biển hồ hay thoải mái tắm biển sáng, chiều. Đó là lối sống cân bằng mà Sài Gòn trước nay chưa từng có”, ông Phạm Thế Bảo (56 tuổi), vừa ký quỹ thành công một căn đơn lập tại khu Vịnh Ngọc tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, chia sẻ.

Với ông Bảo, đây không đơn thuần là lựa chọn tổ ấm mà là lựa chọn phong cách sống. Lấy cảm hứng từ đảo quốc Singapore, Vịnh Ngọc kết hợp hoàn hảo giữa miền thiên nhiên thuần khiết, được bao bọc bởi vành đai xanh sinh quyển rừng ngập mặn 75.000 ha và biển Thái Bình Dương trải dài đến tận chân trời.

Các văn phòng bán hàng Vinhomes đông nghẹt khách trong những ngày đầu nhận ký quỹ giữ chỗ Vịnh Ngọc.

Tại đây, mô hình Finger Villas được áp dụng giúp mỗi căn biệt thự đều có bãi tắm biển riêng sau nhà. Nhờ sở hữu mặt biển hồ rộng nhất dự án, lên tới 1 km khoảng cách giữa 2 bờ, nên từ ban công, cư dân có thể ngắm ánh bình minh rực vàng trên mặt nước mỗi sáng. Xa xa, tòa tháp 108 tầng - Top 10 thế giới - vươn lên kiêu hãnh như biểu tượng thịnh vượng mới của Việt Nam, niềm tự hào của mỗi cư dân Vịnh Ngọc.

“Buổi sáng, tôi có thể bắt đầu ngày mới bằng vài vòng đạp xe quanh hồ Lagoon. Chiều đến, cả gia đình có thể tắm biển ngay sau nhà, hoặc thong dong dạo bước trên những con đường dẫn ra bến du thuyền. Đêm xuống, cuộc sống lại chuyển mình sang một nhịp điệu mới nhờ Clarke Bay - phiên bản nâng cấp từ ‘thiên đường ăn chơi’ Clarke Quay, Singapore”, ông Bảo phác họa cuộc sống tương lai tại Vịnh Ngọc.

Bộ đôi công viên tổng diện tích gần 3 ha cũng là tiện ích khiến những khách hàng như ông Bảo “phải lòng” Vịnh Ngọc. Trong đó, Công viên Vịnh Ngọc mở ra không gian của pool party, DJ show sôi động và những bữa tiệc ánh sáng giữa khung cảnh đại dương rộng mở. Công viên Ngọc Trai lại là nơi cư dân tìm lại sự tĩnh tại, hòa mình cùng công viên nước mini và lễ hội nước sinh thái dành cho mọi lứa tuổi.

Chăm sóc đời sống thể chất cho cư dân còn phải kể tới bệnh viện quốc tế Vinmec 5 sao, hợp tác chiến lược cùng Cleveland Clinic (Mỹ) - một trong những hệ thống y tế danh tiếng nhất thế giới; Nhà thi đấu đa năng Sportia Complex - tổ hợp thể thao rèn luyện sức khỏe hàng đầu khu vực. Những tiện ích cao cấp giúp cư dân có thể yên tâm sống, làm việc và tận hưởng mà không cần rời khỏi khu đô thị.

“Vịnh tỷ phú” sở hữu những tiện ích đắt giá, kiến tạo chất sống cân bằng với thiên nhiên.

Dù vậy, Vịnh Ngọc không phải là một ốc đảo xanh biệt lập, bởi khi tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ hoàn thành vào năm 2028 với ga Depot nằm ngay cửa ngõ dẫn vào dự án, cư dân chỉ mất 13 phút là tới trung tâm TP.HCM. Nhờ đó, một cuộc sống cân bằng lý tưởng mở ra: ban ngày làm việc tại trung tâm; chiều tối trở về với thiên đường nghỉ dưỡng; một ngày khép lại bằng hơi thở của rừng, của biển cùng ánh đèn lấp lánh trên mặt nước mênh mông.

“Lên tàu từ Bến Thành, chưa kịp hết ly cà phê là đã về tới Cần Giờ, nhanh hơn nhiều lần di chuyển trong trung tâm và cũng chẳng bao giờ phải lo tắc đường hay khói xe ô nhiễm”, ông Bảo mường tượng, và cho biết với uy tín và tốc độ triển khai thần tốc của Vingroup thì cuộc sống đó sẽ sớm trở thành hiện thực.

Chuẩn sống tinh hoa nhất thế giới mà chỉ rất ít dân số toàn cầu được hưởng thụ

Ông Hoàng Liên Sơn, Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Môi giới bất động sản Alpha, cũng là một khách hàng vừa ký quỹ thành công một căn Vịnh Ngọc, khẳng định với dự án này, những gì tinh hoa, đẳng cấp nhất thế giới đã được Vingroup mang về. Đặc biệt, sức hút của dự án còn đến từ chuẩn sống ESG++, chuẩn sống tinh hoa nhất thế giới mà chỉ một tỷ lệ rất ít dân số trên toàn cầu mới được hưởng thụ.

Ông Sơn dẫn chứng, ngay cả những dự án nổi tiếng như Sentosa Cove (Singapore) - nơi mỗi căn biệt thự siêu sang trị giá tới 20 - 100 triệu USD - cũng không thể có tầm nhìn tới 8 km mặt biển hồ và có bãi tắm riêng ngay sau nhà như ở Vịnh Ngọc.

“Với dự án này, tôi tin tiềm năng tăng giá rất lớn. Hàng nghìn khách hàng đăng ký nguyện vọng mua dự án chính là minh chứng hùng hồn nhất”, ông Sơn nhấn mạnh.

Mỗi căn biệt thự tại Vịnh Ngọc đều sở hữu biển mặn sau nhà, có những căn sở hữu tầm nhìn lên tới hơn 8km mặt biển hồ.

Làn sóng tăng giá của Vịnh Ngọc đã được ấn định bởi mạng lưới hạ tầng được đầu tư lên tới hàng chục tỷ đô cho Cần Giờ.

Ngoài đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, Vịnh Ngọc cũng sẽ hưởng lợi từ đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, cầu Cần Giờ, nút giao từ cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác... Những tuyến kết nối này sẽ phá vỡ “lời nguyền” vị trí cách trở suốt trăm năm của Cần Giờ, đồng thời trở thành bệ phóng tăng giá mạnh mẽ cho Vinhomes Green Paradise.

“Tại Vinhomes Central Park, cao tầng đã tăng giá 3 lần và thấp tầng đã tăng 5 lần sau khoảng 10 năm. Dự án Cần Giờ với quy mô lớn hơn, tới 2.870 ha, vị trí độc tôn sau lưng là rừng nguyên sinh, trước mặt là biển và có biển hồ rất rộng, cùng các tiện ích đẳng cấp quốc tế như sân golf, tổ hợp vui chơi giải trí, bệnh viện hàng đầu... Tất cả tạo ra nền tảng vững chắc để kỳ vọng dự án có thể tăng giá tốt hơn Vinhomes Central Park”, bà Lê Thị Thanh Hằng, Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Kinh doanh bất động sản Vietnam Groove, nhận định.

