In tem nhãn sản phẩm Hà Nội - Giá gốc tại Công ty In Hoa Long

Có thể nói tem nhãn là ấn phẩm không thể thiếu hiện nay, nó đóng vai trò quan trọng không trong mỗi sản phẩm. In tem nhãn sản phẩm không chỉ giúp thu hút sự chú ý của khách hàng mà nó còn thể hiện sự uy tín của sản phẩm đó.

Liên hệ ngay hotline 0903.400.469 để lựa chọn mẫu tem nhãn đẹp và nhận ngay giá gốc tem decal dành riêng cho bạn.

In tem nhãn sản phẩm lấy nhanh tại Hà Nội - Giá Gốc tại Công ty In Hoa Long

In tem nhãn sản phẩm là gì? Vì sao nên in tem nhãn?

Hiểu một cách đơn giản thì tem nhãn là một loại nhãn dán cung cấp thông tin sản phẩm đó bao gồm các thông tin như thành phần, hướng dẫn sử dụng, công dụng,... và các yếu tố liên quan khác. In tem nhãn sản phẩm giúp doanh nghiệp mô tả chính xác về sản phẩm cũng như phân biệt hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng thời là cũng giúp doanh nghiệp nâng cao độ uy tín, quảng cáo vô cùng hiệu quả

Các chất liệu in tem nhãn sản phẩm hiện nay

Tem nhãn sản phẩm được gọi với nhiều cái tên khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng hay chất liệu để in tem nhãn. Một số loại tem nhãn được sử dụng phổ biến bao gồm

In tem decal trong

Loại decal trong có thể nhìn xuyên thấu qua được, nó có những ưu điểm như độ bền cao, khả năng kết dính tốt, mực in rõ nét, không bị bay màu, mờ nhạt trong môi trường và được sử dụng phổ biến trên các sản phẩm mặt kính, thủy tinh, ly nước

In tem decal trong tại Hà Nội - Công ty In ấn Hoa Long gọi 0903 400 469

In tem decal nhựa

Decal nhựa là loại chất liệu in tem nhãn sản phẩm dùng để in các thông tin liên quan, loại này có độ bám dính tốt và giữ được chất lượng trong suốt quá trình sử dụng vì vậy được rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng

In tem decal giấy

Loại tem nhãn decal giấy có cấu tạo 2 mặt, một mặt được tráng keo, mặt còn lại là giấy để in. Loại decal giấy này có giá thành rẻ hơn so với in tem nhãn sản phẩm bằng các loại decal khác, decal giấy có thể in nhanh chóng và được sử dụng nhiều nhất trên thị trường. Nó có thể thấy phổ biến trên các mặt hàng tiêu dùng như thực phẩm, mỹ phẩm,...Tuy nhiên nhược điểm lớn nhất của tem nhãn này khá dễ rách và thấm nước.

In tem decal 7 màu

In tem nhãn 7 màu hay còn gọi là tem hologram là loại tem được khắc bằng công nghệ laser hiện đại khi nhìn vào sẽ thấy nhiều màu sắc, sử dụng chất liệu hologram để tạo hoa văn độc đáo mà không cần dùng tới mực in. Loại tem này được sử dụng như một loại tem chống giả bởi nó không thể bị sao chép, có thể thấy ở một số mặt hàng như điện thoại, dược phẩm,...

In tem decal 7 màu lấy nhanh - miễn phí thiết kế - 0903 400 469

In tem decal xi bạc

Decal xi bạc được phủ thiếc sáng bóng lên bề mặt giấy, nó có độ bám dích cao, khó rách, chịu nhiệt, hóa chất tốt. Loại này được ứng dụng trong các sản phẩm như pin điện thoại, máy tính, tivi,...

Địa chỉ in tem nhãn sản phẩm giá rẻ tại Hà Nội

Công ty in Hoa Long là đơn vị in đáp ứng nhu cầu in tem nhãn sản phẩm lấy ngay, in số lượng ít tại Hà Nội. Tại đây chúng tôi chắc chắn đảm bảo về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả cạnh tranh nhất thị trường, một số tiêu chí in tem nhãn sản phẩm tại in Hoa Long như:

+ In lấy nhanh trong ngày

+ In với mọi số lượng từ ít đến nhiều

+ In cán màng giúp bảo vệ sản phẩm bền đẹp hơn

+ In với mọi kiểu dáng, mẫu mã đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng

In tem nhãn dán sản phẩm lấy nhanh gọi 0903 400 469 (Call, Zalo)

Quy trình in tem nhãn sản phẩm tại công ty in Hoa Long

Bước 1:

Chọn mẫu: Khách hàng lựa chọn mẫu thiết kế phù hợp với nhu cầu và sở thích được cung cấp từ thư viện thiết kế, đa dạng mẫu mã, phù hợp với mọi phong cách và xu hướng hiện nay.

Bước 2:

Đặt bản in: Khách chọn số lượng in tem nhãn sản phẩm mà mình muốn sau đó yêu cầu gia công theo mẫu thiết kế đã chọn. Hoa Long sẽ tiếp nhận yêu cầu của quý khách và chuyển tới bước thanh toán.

Bước 3:

Thanh toán: Sau khi thực hiện thao tác đặt hàng và thanh toán thành công, đội ngũ nhân viên In Hoa Long sẽ tiến hành xác nhận các thông tin về đơn hàng của quý khách và tiến hành in ấn.

Bước 4:

Nhận hàng: Sản phẩm hoàn thiện sẽ được đội ngũ nhân viên của Hoa Long đóng gói và giao tới địa chỉ mà khách hàng đã đăng kí.

Công ty Cổ phần In Hoa Long - Add: Lô D10-15, Cụm sản xuất Làng nghề tập trung, Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam - Website: https://inhoalong.vn/ - MST: 0109082674 - Hotline: 024.3999.2227 – 0903.400.469 - Email: baogia.inhoalong@gmail.com

ĐT