Hiệu quả từ các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn

Không chỉ góp phần giúp người tiêu dùng tại khu vực nông thôn có cơ hội tiếp cận nhanh chóng với các mặt hàng Việt Nam, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý mà các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn còn là cơ hội để doanh nghiệp (DN) trong tỉnh quảng bá sản phẩm rộng rãi tới người tiêu dùng. Thời gian qua, Sở Công Thương đã tập trung tổ chức các phiên chợ “Đưa hàng Việt về nông thôn” tại một số địa phương, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Người dân tham quan và mua sắm tại phiên chợ "Thực phẩm an toàn" huyện Cẩm Thủy.

Để các phiên chợ diễn ra thành công, trước đó, cán bộ của sở đã nghiên cứu kỹ nhu cầu thiết yếu về hàng hóa, tập quán sinh hoạt cũng như thu nhập của người dân từng địa phương. Từ đó, mới tiến hành mời các DN có đủ uy tín để chuẩn bị hàng hóa cùng giá cả phù hợp với người dân của địa phương đó. Đồng thời, hỗ trợ 100% chi phí lắp đặt gian hàng, chi phí vận chuyển hàng hóa, trang trí cũng như các chi phí khác cho DN. Lịch tổ chức phiên chợ thường sẽ vào 3 ngày cuối tuần để bà con tham quan và mua sắm.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ đầu năm 2024 đến nay, Sở Công Thương đã phối hợp với UBND các huyện, xã, thị trấn tổ chức được 4 phiên chợ “Thực phẩm an toàn” tại các huyện Thọ Xuân, Cẩm Thủy, Nông Cống, Nga Sơn. Trung bình mỗi phiên chợ có khoảng 30 gian hàng bày bán nhiều sản phẩm như lương thực, thực phẩm, nông sản, thủy hải sản, đồ uống, thực phẩm chế biến... của các DN, HTX cung ứng thực phẩm an toàn và các đơn vị sản xuất sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh. Mỗi phiên chợ kéo dài 2 - 3 ngày, thu hút khoảng 4.000 lượt người đến tham quan, mua sắm, doanh thu ước đạt từ 300 - 500 triệu đồng.

Tại phiên chợ “Thực phẩm an toàn” huyện Cẩm Thủy được tổ chức tháng 5 vừa qua đã tạo điều kiện cho người dân khu vực nông thôn được mua sắm các mặt hàng chất lượng tốt, giá cả phải chăng. Phiên chợ có 30 gian hàng với nhiều sản phẩm thiết yếu dễ dàng tiếp cận với người dân, như: nước mắm, đường, mì chính, hoa quả, trứng gà... 100% các mặt hàng là hàng Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Là người đã có trải nghiệm tại phiên chợ, chị Lê Hồng Nhung, xã Cẩm Bình chia sẻ: “Hiện nay, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn xảy ra, nên việc chọn lựa hàng hóa phải rất kỹ càng và cẩn trọng. Qua những phiên chợ hàng Việt, chúng tôi đã được tiếp cận với nguồn hàng hóa đa dạng, chất lượng và đảm bảo an toàn của các DN trong tỉnh mà trước đây có biết đến nhưng chưa được sử dụng do không biết chỗ mua. Nhiều DN còn giải thích cặn kẽ về sản phẩm để người dân biết về nguồn gốc xuất xứ và ý nghĩa của việc sử dụng hàng hóa trong nước. Nên từ giờ tôi sẽ quan tâm sử dụng hàng Việt nhiều hơn trong đời sống sinh hoạt”.

Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, huyện Cẩm Thủy, cho biết: Tuy thời gian tổ chức ngắn, quy mô của chương trình còn nhỏ nhưng phiên chợ đã tạo hiệu ứng xã hội tương đối cao, thu hút rất đông người dân đến tham quan và mua sắm. Bên cạnh hiệu quả mang lại là doanh thu, thì các phiên chợ hàng Việt nói chung đã góp phần thay đổi nhận thức của đa số người dân về chất lượng của hàng Việt, từ đó lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Có thể nói, các phiên chợ hàng Việt đã giúp bà con nông dân dễ dàng nhận biết và tiếp cận với các loại hàng hóa đảm bảo an toàn, chất lượng do chính các DN trong và ngoài tỉnh sản xuất. Từ đó có cái nhìn tổng quan hơn về hàng Việt Nam cũng như có thêm nhiều thông tin để so sánh, đánh giá về chất lượng và giá cả đối với hàng Việt và các loại hàng hóa được bày bán trôi nổi, mang nhãn mác nước ngoài nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường. Còn đối với DN, đây cũng là cơ hội để quảng bá, giới thiệu sản phẩm cũng như khảo sát thêm về nhu cầu, thị hiếu của người dân để từ đó cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp hơn với người tiêu dùng. Ngoài ra, tại các phiên chợ, nhiều DN đã thành công trong việc tìm kiếm đối tác, thị trường, phát triển đại lý để mở rộng hợp tác trong sản xuất, kinh doanh.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả những phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, Sở Công Thương đang tập trung thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền về phiên chợ cũng như chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tới người tiêu dùng và DN. Vận động và lựa chọn những DN có uy tín cũng như các loại hàng hóa đa dạng, phong phú với mẫu mã, giá cả phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của người dân khu vực nông thôn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, điện, nước, an ninh... để phục vụ tốt cho việc tổ chức các phiên chợ.

