{title} Huyện Nga Sơn sẵn sàng cho Lễ hội Mai An Tiêm Lễ hội Mai An Tiêm được huyện Nga Sơn tổ chức dịp tháng 3 âm lịch hằng năm, nhằm khẳng định và tôn vinh công lao to lớn, tinh thần anh dũng, cần cù trong lao động và sản xuất của Đức thánh Mai An Tiêm. Đồng thời, khơi dậy nét đẹp truyền thống văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc của quê hương Nga Sơn. Theo kế hoạch, năm 2024, Lễ hội Mai An Tiêm được tổ chức ngày 19 và 20/4 (tức ngày 11 và 12/3 năm Giáp Thìn), tại Khu Di tích đền thờ Mai An Tiêm, xã Nga Phú (Nga Sơn). Trong đó, phần lễ được khai mạc từ sáng ngày 19/4 (tức ngày 11/3 âm lịch) với các nghi lễ truyền thống và chương trình nghệ thuật chào mừng. Phần hội gồm nhiều hoạt động sinh hoạt văn hoá đặc sắc, như: thi khắc dưa, kéo co, cờ tướng, bóng chuyền hơi... Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ hội cơ bản hoàn tất, Ban Tổ chức Lễ hội Mai An Tiêm đã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành, đơn vị thành viên liên quan khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ. Hai bên đường - lối vào khu vực tổ chức lễ hội được bày trí cây cảnh, cắm cờ lễ hội quy củ, đẹp mắt. Khu trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng của huyện Nga Sơn với 5 gian hàng đang được khẩn trương hoàn thành. Tổng duyệt những tiết mục văn nghệ đặc sắc tiêu biểu cho ngày khai mạc 19/4. Công tác trang hoàng, chuẩn bị cho phần lễ tại đền thờ Đức Thánh Mai An Tiêm được huyện đặc biệt quan tâm chuẩn bị tỉ mỉ. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng và tuyên truyền trực quan để quảng bá rộng rãi về giá trị văn hoá, lịch sử của Lễ hội Mai An Tiêm 2024. Đây là dịp để Nhân dân và du khách thập phương tri ân công đức của Đức Thánh Mai An Tiêm. Thông qua hoạt động của lễ hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, là dịp để quảng bá tiềm năng văn hóa, du lịch, hình ảnh đất và người Nga Sơn đến bạn bè trong và ngoài tỉnh. Lê Hòa - Nguyễn Thúy (CTV)

