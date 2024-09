Hướng dẫn cách dùng xịt Vulvovagi nhanh rụng sùi mào gà

Sử dụng lọ xịt Vulvovagi đúng cách giúp hỗ trợ điều trị sùi mào gà nhanh chóng, an toàn, không đau và giảm nguy cơ mọc lại.

Tại sao sử dụng lọ xịt Vulvovagi để xử trí sùi mào gà?

Sùi mào gà (hay còn gọi là mụn cóc sinh dục) là bệnh lý phổ biến do HPV gây ra, phần lớn do tuýp 6 và tuýp 11 – những chủng HPV nguy cơ thấp. Xử trí sùi mào gà không chỉ dừng ở việc điều trị bề mặt bên ngoài, mà được khuyến nghị điều trị tận gốc từ nguyên nhân gây bệnh, tức virus HPV. Lọ xịt Vulvovagi được chỉ định sử dụng nhằm hỗ trợ tăng đào thải virus HPV, do đó góp phần tích cực trong điều trị sùi mào gà.

Lọ xịt Vulvovagi xử trí sùi mào gà cho nam hay nữ?

Sùi mào gà lây truyền chủ yếu qua đường tình dục, vì vậy nam giới và nữ giới đều có thể mắc bệnh. Lọ xịt Vulvovagi hỗ trợ điều trị sùi mào gà cho cả nam và nữ.

Lọ xịt Vulvovagi xử trí sùi mào gà ở vị trí nào?

Người bị sùi mào gà ở cơ quan sinh dục, bẹn, mu, hậu môn, quanh hậu môn đều có thể sử dụng xịt Vulvovagi.

Cách dùng xịt Vulvovagi xử trí sùi mào gà từ mức độ nhẹ đến nặng

Đối với những người bị sùi mào gà lần đầu, hoặc sùi mào gà mới nhú, nốt nhú còn nhỏ li ti và thưa, có thể sử dụng ngay xịt Vulvovagi để xử trí, nốt sùi mào gà có thể teo mòn dần sau 15 ngày sử dụng xịt Vulvovagi.

Đối với những nốt sùi mào gà có kích thước to, mọc dày, thời gian lâu, người bệnh sẽ được bác sĩ sử dụng các biện pháp can thiệp như: đốt, chấm thuốc, áp lạnh... để loại bỏ các nốt sùi trên bề mặt. Sau khi thực hiện biện pháp can thiệp, người bệnh có thể kết hợp sử dụng ngay Vulvovagi xịt hàng ngày để tăng đào thải HPV ẩn trú tại lớp đáy – nguyên nhân gây sùi mào gà, nhằm xử trí sùi mào gà triệt để, ngăn ngừa nguy cơ nốt sùi mọc lại.

Xịt Vulvovagi xử trí sùi mào gà an toàn, không đau

Vulvovagi được Bộ Y tế cấp chứng nhận là thiết bị loại A, có mức an toàn cao, sử dụng được cho phụ nữ có thai và cho con bú. Các thành phần được chiết xuất tự nhiên từ dầu oliu được Ozone hóa, dầu lá tràm trà... nên rất lành tính.

Với đặc tính thân dầu, Vulvovagi có khả năng bám dính tốt và lâu trên bề mặt da, nhờ vậy thẩm thấu sâu vào lớp đáy tế bào – nơi virus HPV trú ngụ và phát triển. Tại đây, hoạt chất Ozoile trong Vulvovagi (sáng chế được cấp chứng nhận độc quyền của tập đoàn Erbagi – Ý) khiến nốt sùi mào gà teo nhỏ dần đến khi biến mất, đồng thời làm liền các kẽ nứt tổn thương của niêm mạc, không cho virus HPV xâm nhập vào trong.

Cách sử dụng xịt Vulvovagi để xử trí sùi mào gà tại nhà, thuận tiện, đơn giản

Xịt Vulvovagi lên vùng bị sùi mào gà từ 2-3 lần/ngày, trong 3 tháng.

Vulvovagi thường được kết hợp thêm dung dịch rửa chuyên sâu Idrozoil sử dụng hàng ngày, nhằm ngăn ngừa viêm nhiễm, tăng tác dụng kháng vi sinh vật (bao gồm virus HPV, nấm Candida, nhiễm khuẩn âm đạo, âm hộ); chống viêm và điều hòa miễn dịch; chống oxy hóa; sửa chữa, tái sinh tế bào và mô.

Để được hướng dẫn chi tiết cách sử dụng lọ xịt Vulvovagi trong chỉ định xử trí sùi mào gà từ nguyên nhân gây bệnh, bạn có thể liên hệ với đội ngũ chuyên môn của hãng dược Euro Pharm VN – đơn vị phát triển và cung cấp giải pháp Vulvovagi – Idrozoil

