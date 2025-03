Hơn 3.000 người sẽ tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXIX

Sáng 3/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác chuẩn bị cho Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXIX - Chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2025.

Toàn cảnh hội nghị.

Sự kiện TDTT truyền thống có quy mô lớn đầu tiên trong năm mới Ất Tỵ 2025 sẽ được tổ chức tại thị xã Bỉm Sơn vào ngày 16/3 với sự tham gia của hơn 3.000 người. Trong đó bao gồm các khối tham gia chạy đồng hành hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và các VĐV tranh tài ở Giải việt dã Báo Thanh Hóa.

Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa Ngô Quang Tự phát biểu tại hội nghị.

Sự kiện hướng tới chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày Báo Thanh Hóa ra số đầu (20/3/1962 - 20/3/2025); 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2025); 79 năm Ngày thành lập ngành Thể dục, Thể thao (27/3/1946 - 27/3/2025); tạo khí thế phấn khởi trong năm mới Ất Tỵ, đáp ứng nhu cầu rèn luyện TDTT nâng cao sức khỏe cho các tầng lớp Nhân dân.

Trung tâm Hội nghị thị xã Bỉm Sơn là nơi diễn ra lễ khai mạc.

Nội dung phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân có sự tham gia của các đại biểu Trung ương, cấp tỉnh, thị xã Bỉm Sơn, lực lượng vũ trang, các khối và các em học sinh của đơn vị đăng cai.

Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXIX - Chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2025 sẽ được tổ chức trên các tuyến đường chính của trung tâm thị xã Bỉm Sơn, dự kiến thu hút sự tham gia tranh tài của gần 400 VĐV, HLV đến từ 26 huyện, thị xã, thành phố và 3 đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh. Các VĐV tranh tài ở 2 nội dung truyền thống là 3.000m nữ và 5.000m nam.

Dự kiến có gần 400 VĐV tranh tài tại Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXIX, năm 2025. (ảnh tư liệu giải năm 2024).

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã giao nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cho các thành viên, đồng thời phối hợp triển khai công tác chuẩn bị cho giải. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với thị xã Bỉm Sơn, các đơn vị có liên quan, thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn như xác định đường chạy hợp lý; việc thực hiện Điều lệ Giải việt dã Báo Thanh Hóa; kiểm tra, rà soát các VĐV đăng ký tham gia thi đấu bảo đảm đúng điều lệ, quy định; công tác điều hành các nội dung thi đấu, trọng tài...

Thị xã Bỉm Sơn và các đơn vị có liên quan triển khai sớm và không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXIX - Chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND Thị xã Bỉm Sơn Mai Thế Trị phát biểu tại hội nghị.

Là đơn vị đăng cai, thị xã Bỉm Sơn bảo đảm tốt công tác đón, tiếp các đoàn VĐV về tham dự giải; bảo đảm công tác y tế, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại địa điểm tổ chức giải, bố trí các địa điểm lưu trú của các đoàn; bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Công tác huy động các lực lượng địa phương tham gia lễ phát động, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân chạy hưởng ứng; huy động 400 đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia lễ khai mạc và chạy tập thể hưởng ứng...

Báo Thanh Hóa chịu trách nhiệm vận động các nguồn tài trợ, bảo đảm kinh phí giải thưởng; xây dựng các maket tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn dọc tuyến đường tổ chức thi đấu và trên các trục đường chính của thị xã. Đồng thời xây dựng đề cương tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện quan trọng này với các tin, bài, video trên các ấn phẩm và trên các nền tảng số nhằm đem tới cho bạn đọc những nội dung đặc sắc, toàn diện nhất.

Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai tổ chức Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Giải việt dã cấp cơ sở, hoàn thành trước ngày 12/3 để tuyển chọn VĐV tham gia Giải việt dã Báo Thanh Hóa tại thị xã Bỉm Sơn.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức, phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức cho biết, năm nay Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân gắn với Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXIX sẽ nâng tầm của sự kiện thể thao đầu Xuân Ất Tỵ. Đồng thời đề nghị các ngành, đơn vị liên quan có sự phối hợp hiệu quả với đơn vị đăng cai thị xã Bỉm Sơn; khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị đúng kế hoạch, bảo đảm các điều kiện để giải diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT của tỉnh phát triển.

Anh Tuân