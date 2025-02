Hôm nay có gì? - Sự kiện nổi bật ngày 28/2/2025

(Baothanhhoa.vn) - Hôm nay (28/2), diễn ra Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của BTV Tỉnh uỷ; Hội thảo góp ý dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG về phát triển văn hoá (giai đoạn 2025-2030); Công an tỉnh công bố Quyết định của Bộ Công an về giải thể công an cấp huyện, thị xã, thành phố...