Xuất khẩu hàng hóa với nhiều kỳ vọng

Năm 2022, hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh chịu nhiều tác động do dịch bệnh COVID-19, bất ổn chính trị, thương mại quốc tế, sự bất lợi về giá cả, nguyên, nhiên liệu đầu vào. Bên cạnh đó, lạm phát gia tăng ở nhiều khu vực thị trường, khiến người dân thắt chặt chi tiêu. Tại một số thị trường xuất khẩu lớn, quan trọng của Việt Nam như EU, Hoa Kỳ và Trung Quốc, nguy cơ suy thoái kinh tế có nhiều bất định, tạo áp lực đối với hoạt động xuất khẩu của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng.

Công ty TNHH SOTO, xã Tiên Trang (Quảng Xương) sản xuất sản phẩm may mặc xuất khẩu.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của các sở, ngành, địa phương trong việc tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, sự chủ động, linh hoạt, nắm bắt thời cơ của các doanh nghiệp, nên hoạt động xuất khẩu của tỉnh trong năm vừa qua vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của cả tỉnh trong năm 2022 đạt hơn 5,5 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ.

Kết quả đạt được trong năm qua là cơ sở, động lực để ngành công thương của tỉnh tiếp tục đặt ra mục tiêu phấn đấu trong năm 2023, giá trị xuất khẩu toàn tỉnh đạt 5,5 tỷ USD. Năm 2023 được dự báo tình hình kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng chậm lại, gia tăng khả năng suy thoái, tình trạng lạm phát cao tiếp tục kéo dài. Ngoài ra, xung đột chính trị tiềm ẩn nhiều rủi ro đến sự ổn định của thị trường. Vì vậy, việc thực hiện mục tiêu đề ra cho hoạt động xuất khẩu nói trên là không hề dễ dàng.

Để thực hiện mục tiêu về hoạt động xuất khẩu, ngay từ những tháng đầu năm 2023, Sở Công Thương đã và đang tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp phát triển. Sở cũng tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, kiểm soát thị trường. Đồng thời, hỗ trợ các dự án sản xuất hàng hóa xuất khẩu hoàn thành đúng tiến độ, tạo điều kiện cho các dự án mới hoàn thành các thủ tục hành chính như thuê đất, cấp phép xây dựng, hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường... để sớm được triển khai xây dựng và đi vào sản xuất. Cùng với đó, Sở Công Thương cùng chính quyền các địa phương cũng tăng cường hướng dẫn, đồng hành cùng các doanh nghiệp khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do và kết quả hoạt động đối ngoại của tỉnh để khơi thông, mở rộng, đa dạng thị trường xuất khẩu.

Về phía doanh nghiệp, ngay từ đầu năm, các đơn vị đã xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường. Bên cạnh đó, đa dạng hóa các hình thức tiếp cận và mở rộng thị trường. Đáng chú ý, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu năng động nắm bắt cơ hội, vận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do đã ký kết như: Việt Nam - ASEAN, Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Nhật Bản, Hiệp định CPTPP, Hiệp định Việt Nam - EU... để khai thác thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh và xuất khẩu hàng hóa. Đơn cử như Công ty TNHH SOTO, xã Tiên Trang (Quảng Xương) chuyên sản xuất, kinh doanh mặt hàng may mặc xuất khẩu sang thị trường các nước châu Âu, Hoa Kỳ và Trung Quốc, trong đó, thị trường Hoa Kỳ chiếm tới 60%. Cũng như nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh, năm 2022, công ty cũng chịu ảnh hưởng bởi bất ổn chính trị thế giới. Tuy nhiên, đơn vị luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với đối tác, cùng đối tác chia sẻ khó khăn. Bên cạnh đó, công ty sẵn sàng đáp ứng yêu cầu về mẫu mã cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đơn hàng. Nhờ đó, sản lượng sản xuất và xuất khẩu sản phẩm của công ty không bị sụt giảm. Năm 2022, công ty sản xuất và xuất khẩu gần 1,3 triệu sản phẩm may mặc các loại. Năm 2023, công ty xây dựng mục tiêu sản xuất hơn 1,4 triệu sản phẩm. Để thực hiện mục tiêu này, công ty đã chủ động liên hệ với đối tác cũ để tiếp nhận những đơn hàng mới trong năm. Đồng thời, tìm kiếm thêm thị trường mới tại các nước tiềm năng. Chiến lược để “hút” các đơn hàng của công ty là ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đơn vị sẽ tìm kiếm chất liệu mới với giá thành hợp lý để đưa đến khách hàng sản phẩm đạt chất lượng cao, giá thành rẻ.

Với những giải pháp của các sở, ngành, địa phương cùng chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh linh hoạt, phù hợp của các doanh nghiệp, kỳ vọng hoạt động xuất khẩu của tỉnh sẽ đạt và vượt mục tiêu đề ra, góp phần vào phát triển ngành công nghiệp, thương mại của cả tỉnh.

Bài và ảnh: Hương Thơm