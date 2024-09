Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng phó với bão số 3

Chiều 5/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì hội nghị triển khai công tác ứng phó với bão số 3 (bão Yagi). Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với điểm cầu các tỉnh, thành phố phía Bắc và Bắc Trung bộ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Toàn cảnh các điểm cầu trực tuyến. (Ảnh chụp màn hình).

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT,TKCN&PTDS) tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thanh Hoá. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh Thanh Hoá.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, chiều 5/9 bão số 3 Yagi đã trên khu vực phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 420km về phía Đông. Cường độ bão mạnh cấp 16 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17.

Đây là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng. Vùng gió mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 250km, vùng có gió mạnh trên cấp 10 khoảng 150km, vùng có gió mạnh trên cấp 12 khoảng 80km xung quanh tâm bão.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hoá.

Dự báo, bão số 3 sẽ duy trì cấp 16, giật trên cấp 17 cho đến khi di chuyển vào vùng biển phía Đông của đảo Hải Nam. Dự báo khoảng đêm 6/9, bão sẽ vượt qua khu vực phía Bắc đảo Hải Nam di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa.

Khoảng chiều đến đêm 7/9, bão di chuyển vào đất liền các tỉnh Bắc bộ, sau đó di chuyển sang phía Tây Bắc bộ, suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần. Bão số 3 được dự báo có cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp, có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo tình hình, triển khai phương án ứng phó với bão.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hoá.

Thực hiện Công điện số 86/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thanh Hoá đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo cũng như triển khai công tác ứng phó với bão số 3 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó, chỉ đạo các địa phương, đơn vị thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; kịp thời ứng phó mưa, bão theo phương châm “4 tại chỗ”; rà soát, kiểm đếm, chủ động thông tin, hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Dự báo đường đi của bão số 3 khi tiến vào Biển Đông. (Ảnh: NCHMF)

Đồng thời, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hoạt động du lịch, nuôi trồng, đánh bắt hải sản trên biển, cửa sông, ven bờ; kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh thuỷ sản đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Cùng với đó, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn các công trình phòng, chống thiên tai, bảo đảm sản xuất nông nghiệp, chống ngập úng đô thị, khu công nghiệp; chủ động di dời, sơ tán dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, nhất là ở cửa sông, ven biển, khu vực có nguy cơ bị ngập sâu; sẵn sàng ứng phó lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả của bão, lũ khi có các tình huống xảy ra; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h...

Trước diễn biến phức tạp của bão Yagi, sáng 5/9 các thành viên Ban Chỉ huy PCTT, TKCN & PTDS tỉnh đã chủ động nắm bắt, đôn đốc, chỉ đạo từng địa phương, đơn vị triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai có thể xảy ra. Đặc biệt là khẩn trương thu hoạch diện tích lúa đã chín, công tác kiểm đếm, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn, bảo đảm an toàn các trọng điểm xung yếu đê điều, hồ chứa, các công trình đang thi công dở dang...

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT, TKCN & PTDS tỉnh, tính đến 9 giờ ngày 5/9 toàn tỉnh có 6.116 phương tiện, 19.901 lao động nghề biển. Trong đó, đã có 5.234 phương tiện, với 14.551 lao động; hiện còn 882 phương tiện với 5.350 lao động đang hoạt động trên các vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Biển Đông và tỉnh Thanh Hoá.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 100% phương tiện đang hoạt động trên biển đã nắm được thông tin về bão và thường xuyên liên lạc với gia đình và các cơ quan chức năng. Hiện, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang tích cực kêu gọi các phương tiện nhanh chóng vào các nơi tránh trú an toàn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các bộ ngành, địa phương, cơ quan trong việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng phó với cơn bão số 3. Đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt công tác phòng ngừa, ứng phó với bão với tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất.

Các cơ quan dự báo khí tượng duy trì công tác dự báo thường xuyên, liên tục; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khí tượng thuỷ văn quốc tế để cập nhật các thông tin của cơn bão; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền với những thông tin dễ hiểu, dễ hình dung về cấp độ bão để người dân chủ động phòng chống.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng lưu ý các địa phương trong việc phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng ở các đô thị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến.

Sau hội nghị trực tuyến, phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đánh giá cao sự vào cuộc của các thành viên Ban Chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS tỉnh trong việc triển khai công tác ứng phó với siêu bão Yagi.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương dừng các hoạt động hội họp không cần thiết để tập trung cho công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với tác động của bão. Đồng thời, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy PCTT, TKCN & PTDS tỉnh chủ động bám sát cơ sở, địa phương, đơn vị được phân công để triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai có thể xảy ra.

Tỉnh Thanh Hoá dự kiến sẽ ban hành lệnh cấm biển từ 12 giờ ngày 6/9 để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

