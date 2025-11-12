Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh bằng quy chế làm việc và chương trình hành động

Chiều ngày 12/11, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2, khóa XX được tổ chức để cho ý kiến vào những nội dung thuộc thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban Đảng Trung ương; lãnh đạo ban, sở ngành cấp tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trình bày các nội dung trình hội nghị.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày nội dung về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày các nội dung trình tại hội nghị.

Đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày về đề nghị xem xét quyết định Chương trình công tác, kiểm tra giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; đề nghị xem xét, quyết định Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, hội nghị đã tập trung xem xét, cho ý kiến và thống nhất cao đối với những nội dung trọng tâm đã được trình bày tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khẳng định: “Quy chế làm việc là văn bản chính trị - pháp lý quan trọng bậc nhất của Tỉnh ủy, bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo, phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống chính trị”.

Trên cơ sở Quyết định số 330 của Ban Bí thư và Quy định số 305 của Bộ Chính trị ban hành tháng 6/2025 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã hoàn thiện Quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX một cách công phu, chặt chẽ, bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đúng quy định.

Các đồng chí Tỉnh ủy viên dự hội nghị.

Trên cơ sở nội dung vừa được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ về tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; đồng thời yêu cầu, ngay sau hội nghị này, từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải nhanh chóng cụ thể hóa chương trình hành động của tỉnh thành kế hoạch hành động riêng, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với điều kiện thực tế. Việc triển khai phải đồng bộ, thiết thực, hướng tới kết quả cụ thể, đưa Nghị quyết Đại hội thực sự đi vào cuộc sống, trở thành hành động thường xuyên trong hệ thống chính trị các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đi đôi với xây dựng chương trình hành động, việc ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần bảo đảm tính thống nhất và hiệu lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị được giao soạn thảo khẩn trương hoàn thiện toàn bộ các văn bản vừa được thông qua tại hội nghị để xin ý kiến các cơ quan Trung ương trước khi Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành, triển khai trong toàn Đảng bộ.

Minh Hiếu