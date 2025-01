Hòa nhạc Ánh sáng: Những màn trình diễn ấn tượng đặc sắc “tỏa chất riêng”

Tối 18/1, tại khu vực ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn-Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội, chương trình “Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2025” đã diễn ra với những tiết mục hết sức đặc sắc, đem lại những trải nghiệm chưa từng có cho khán giả Hà Nội. Chương trình đã thu hút hàng chục nghìn người dân tham gia.

Một màn trình diễn trong chương trình. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Chương trình “Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025” với chủ đề “Shine Your Vibes - Tỏa chất riêng” nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Ánh sáng quốc tế Hà Nội năm 2025, do Báo Nhân Dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ tổ chức, Công ty Cổ phần Sáng tạo nghệ thuật và Sự kiện Sun Bright thực hiện và Công ty TNHH MTV LoonEyes Studio triển khai drone mở cửa tự do phục vụ công chúng.

Đến dự chương trình có đồng chí Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo thành phố Hà Nội, quận Tây Hồ...

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết, với mong muốn lan tỏa thông điệp vui tươi, đoàn kết, chào đón năm mới Ất Tỵ 2025, thể hiện khát vọng và quyết tâm bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, Báo Nhân Dân cùng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ và các đối tác phối hợp tổ chức chương trình “Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025”.

“Đây là sự kiện mở màn Lễ hội Ánh sáng quốc tế Hà Nội mà chúng tôi kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện thường niên được công chúng chờ đón, tạo thành điểm nhấn văn hóa-du lịch của Thủ đô Hà Nội” - Tổng Biên tập Lê Quốc Minh khẳng định.

Hình ảnh cờ Tổ quốc trên bầu trời được thể hiện bằng dronelight.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cũng cho biết, “Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025” có chủ đề “Tỏa chất riêng”, là chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu, kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với công nghệ ánh sáng hiện đại và di sản văn hóa. Trong không gian văn hóa Hồ Tây, lần đầu tiên 2.025 chiếc drone kết hợp với dàn nhạc giao hưởng tạo nên những hình ảnh độc đáo, kể những câu chuyện về lịch sử, di sản văn hóa của Thủ đô. Chương trình cũng quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, đại diện cho sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Ngoài ra, đồng chí Lê Quốc Minh cũng cho biết, ngay sau chương trình “Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025”, Báo Nhân Dân cùng các đối tác đồng hành sẽ tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện, hội nghị, hội thảo... trong khuôn khổ Lễ hội Ánh sáng quốc tế Hà Nội nhằm quảng bá Thủ đô trở thành điểm đến văn hóa và sáng tạo hàng đầu khu vực, góp phần phát triển du lịch, kinh tế đêm của Hà Nội.

Sân khấu rực rỡ với những hình ảnh từ văn hóa dân gian.

“Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2025” gồm 2 phần. Phần 1 “Màu Thời Gian” gồm các tác phẩm âm nhạc từ lâu đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả về Hà Nội, với bản sắc và giai điệu mang chất riêng gắn liền với Thủ đô, được hòa thanh phối khí pha chất dân gian đương đại. Khán giả sẽ được thưởng ngoạn âm nhạc qua sự hình dung đặc biệt như chuyến du hành bằng ký ức đẹp về Hà Nội.

Phần 2 “Sắc Thời Đại” gồm các ca khúc sôi động, hiện đại và những màn trình diễn ánh sáng ấn tượng sáng tạo, phần này thể hiện sự hòa trộn các cá tính âm nhạc tham gia chương trình, từ đó bao hàm ý nghĩa sự chuyển giao giữa hiện tại và tương lai. Âm nhạc sẽ trở thành cầu nối tình yêu thương giữa mọi người được thăng hoa và bùng nổ. Âm hưởng chủ đạo chính là âm nhạc điện tử tạo ra một không gian thưởng thức đầy màu sắc và thanh âm, tạo nên sự đồng điệu và gắn kết những cảm xúc tích cực để cùng hướng về tương lai rực rỡ.

Mở đầu chương trình, ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp đã làm nóng bầu không khí của đêm nhạc với ca khúc kinh điển “Người Hà Nội”. Bằng chất giọng cao đầy nội lực, mượt mà nhưng vẫn mang chất máu lửa của rock, Hoàng Hiệp đã đem đến một màu sắc hoàn toàn mới mẻ cho ca khúc đã trở thành huyền thoại của người Hà Nội.

Một giọng ca nội lực khác là Hà Lê đã khiến người xem ngạc nhiên khi hòa giọng cùng NSND Thanh Hoa trong ca khúc quen thuộc “Mùa xuân làng lúa, làng hoa”. Sự trẻ trung, năng lượng tươi mới của Hà Lê kết hợp với sự vững chãi, dày dặn của giọng ca không tuổi - NSND Thanh Hoa, cùng với những đoạn ex-part đã làm nên sức hấp dẫn không ngờ cho ca khúc gắn với tên tuổi của NSND Thanh Hoa.

Trước đó, Hà Lê cũng đã mang màu sắc mới cho ca khúc “Nhớ về Hà Nội”.

Ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp tại chương trình.

Những giọng ca mang năng lượng trẻ tiếp tục đem đến những màn trình diễn hấp dẫn cho phần 1 khi thể hiện những ca khúc quen thuộc theo một phong cách hoàn toàn mới. Ca nương Kiều Anh khoe giọng với “Hồng hồng tuyết tuyết” mash-up cùng “Một thoáng Tây Hồ”, mang đậm chất ca trù nhưng vẫn hết sức trẻ trung, thời đại. Còn ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp tiếp tục đưa cảm xúc của khán giả thăng hoa với “Bay”, trước khi vào phần trình diễn ánh sáng.

Hình ảnh rồng trong màn trình diễn dronelight.

Dronelight show “Hà Nội vươn mình kỷ nguyên mới” là tiết mục được khán giả mong chờ nhất trong chương trình. 2.025 chiếc drone đã thắp sáng bầu trời Hồ Tây, Hà Nội với những hình ảnh quen thuộc của Hà Nội như: biểu tượng Hà Nội, rồng thời Lý, 36 phố Hàng, chim hòa bình, biểu tượng Thành phố vì hòa bình trong hòa âm của dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc điện tử và cả trong điệu xẩm “36 phố phường”.

Bộ đôi anh tài Hà Lê-Hoàng Hiệp đã một lần nữa cho khán giả thấy lại màn trình diễn “Chiếc khăn piêu” tại “Anh trai vượt ngàn chông gai” một cách hết sức trẻ trung, tươi mới và cũng rất riêng. Giao lưu cùng khán giả ngay sau tiết mục này, cả hai đều bày tỏ sự tự hào khi được là những người con Hà Nội và trình diễn tại vùng đất thiêng liêng Hồ Tây. Cả hai đều gửi gắm thông điệp tới các khán giả, đặc biệt là những bạn trẻ đang đi tìm sắc thái Việt, rằng hãy kiên trì trên hành trình của mình, tin tưởng vào những gì mình đam mê, khi đã có đủ, hoa sẽ nở.

S(TRONG) Trọng Hiếu đốt nóng chương trình với những ca khúc sôi động.

Một anh tài khác cũng rất được khán giả trẻ chờ đón là S(TRONG) Trọng Hiếu đã làm nóng bầu không khí với “Rise up”, “Thú vị hơn vậy” và “Bước đến bên em” bằng cả giọng hát và khả năng vũ đạo vốn được gọi là “cỗ máy nhảy”. Trọng Hiếu đã gửi lời chúc mạnh mẽ, tự tin, đầy năng lượng và dám là chính mình tới các khán giả trẻ. Để đốt nóng thêm bầu không khí, Trọng Hiếu còn “gợi” cho khán giả hát hai câu cuối của ca khúc “Hỏa ca” nổi đình đám của “Anh trai vượt ngàn chông gai”.

Tiếp tục đốt nóng bầu không khí về đêm, Big Daddy và Emily đem đến cho khán giả những ca khúc trẻ trung, sôi động và cũng đậm chất Hà Nội như “Mưa thâm lặng giời”, “Mượn rượu tỏ tình” hay “Nhân trần - ngõ chạm”.

Emily và Kiều Anh trong liên khúc “Yêu nắm-Cây trúc xinh”.

Emily còn có màn góp giọng cùng ca nương Kiều Anh trong liên khúc “Yêu nắm-Cây trúc xinh” với sự kết hợp giữa những thanh âm của nhạc cổ truyền và những nét nhạc hiện đại, trẻ trung.

Ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện các ca khúc được khán giả yêu thích.

Ca sĩ Mỹ Tâm, một trong những nghệ sĩ được mong đợi nhất chương trình với các liên khúc “Anh chưa biết đâu-Vì em quá yêu anh-Nụ hôn bất ngờ-Người hãy quên em đi”, “Vì em tất cả” và “Nhé anh-Đôi cánh tình yêu-Họa mi tóc nâu”. “Họa mi tóc nâu” còn vui vẻ giao lưu với các fan và bày tỏ tình yêu với Hà Nội, với sự nhiệt tình của hàng chục nghìn khán giả Hà Nội đội gió rét đứng chờ và lắng nghe, cổ vũ cho từng tiết mục của chương trình.

Chương trình có sự đồng hành của các đơn vị truyền thông quảng cáo Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB), Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Công đoàn GTVT Suntravel, Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (HABECO), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty Cổ phần Eurowindow Holding, Công ty Cổ phần Du lịch Hàng không Hà Anh, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Tachudu.

