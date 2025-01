Hòa nhạc ánh sáng dự kiến đón hơn 40 nghìn khán giả

Đêm nhạc của di sản, của ánh sáng, của nhiều cung bậc cảm xúc mang tên “Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2025” dự kiến đón hơn 40 nghìn khán giả. Công tác tổ chức đang được gấp rút hoàn thiện. Nhiều thế hệ Gen Z đang rất háo hức trước đêm nhạc ánh sáng có một không hai tại Hà Nội.

Sân khấu đang được dựng tại ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Lạc Long Quân. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Bảo đảm an toàn, an ninh cho hơn 40 nghìn khán giả

Trước thềm chương trình “Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2025” , bà Bùi Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ cho biết, các điều kiện về an ninh, an toàn, bảo đảm trật tự cho đêm nhạc đã được bàn thảo kỹ và chuẩn bị hết sức chu đáo, phục vụ cho đêm nhạc.

Với mục đích mang đến một chương trình nghệ thuật đặc sắc dành cho hơn 40 nghìn khán giả nên toàn bộ chương trình sẽ mở cửa tự do vào tối 18/1. Để tránh sự cố, ổn định trật tự cho chương trình, Ủy ban nhân dân quận đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự để cho khán giả có được những trải nghiệm tốt nhất.

Bà Bùi Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ cung cấp thông tin về chương trình.

Hiện nay, quận Tây Hồ đang hoàn thiện những khâu cuối cùng chuẩn bị về cơ sở vật chất cho đêm nhạc. Bà Bùi Thị Lan Phương cũng cho biết, là một chương trình nghệ thuật dành cho nhân dân nên những vị trí, địa điểm đẹp nhất ở đường Nguyễn Hoàng Tôn và Lạc Long Quân là dành cho người dân ngồi xem. Phần bay drone sẽ được tập trung ở khu vực Vệ Hồ và Nhật Chiêu.

Ban Tổ chức cũng bố trí 3 màn hình led to ở đầu đường Nguyễn Hoàng Tôn và Lạc Long Quân để người dân được xem các hiệu ứng ánh sáng tốt nhất.

Cũng theo Ban Tổ chức, để phân luồng giao thông, tránh ùn tắc, với sự phối hợp của công an thành phố, công an quận, Sở Giao thông Hà Nội, khoảng 800 chiến sĩ công an sẽ triển khai bốn vòng chốt. Khu vực bảo vệ sân khấu có 15 chốt; bãi drone có 24 chốt; 22 chốt khu vực chung quanh điểm biểu diễn; vòng 4 có 12 chốt và phân tuyến từ xa.

Ban Tổ chức bố trí 13 điểm trông giữ xe, được chỉ đạo thu tiền trông xe đúng theo giá quy định, không chặt chém.

Khu vực ngã ba Nguyễn Hoàng Tôn - Lạc Long Quân trở thành địa điểm trọng tâm của chương trình. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Để bảo đảm tầm nhìn cho người xem, quận Tây Hồ đã cho tỉa cành cây gọn chung quan khu vực sân khấu.

“Đến nay, công tác chuẩn bị cho sự kiện, đặc biệt là an ninh, an toàn đã được bảo đảm. Riêng FanZone có đường đi riêng để bảo đảm cho các bạn Fanzone đến muộn vẫn có thể vào được”, bà Bùi Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ nói.

Hàng nghìn bạn trẻ háo hức săn vé khu vực Fanzone

Hòa Nhạc Ánh Sáng Chào Năm Mới 2025 diễn ra vào 10 ngày trước Tết Nguyên Đán, là thời điểm đẹp để tất cả những người Hà Nội, những người đang công tác, làm việc tại Hà Nội có cơ hội thưởng thức màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng mãn nhãn với 2025 drone light. Lần đầu tiên, Drone rồng thời Lý xuất hiện sống động trong tác phẩm âm nhạc khai mở Hòa nhạc Ánh sáng, kết hợp công nghệ ánh sáng, laser hiện đại, sẽ vẽ nên bức tranh sống động về Hà Nội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhiều bạn trẻ tìm cách “săn vé” trên Fanpage. (Ảnh chụp màn hình)

Chương trình dự kiến thu hút khoảng 40 nghìn khán giả, trong đó, có khoảng 8.000 bạn trẻ nhanh tay nhất sở hữu tấm vé được ngồi tại khu vực Fanzone. Để sở hữu tấm vé này, khán giả phải tham gia một minigame “Hà Nội chất là Hà Nội của bạn" trên Fanpage của Hòa nhạc ánh sáng.

Theo ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tổ chức thường xuyên tổ chức các mini game ở trên Fanpage chương trình để người thắng có thể đổi vé vào Fanzone. Ngoài khu vực Fanzone, người dân có thể xem và đi lại tự do ở các khu vực đã được quy định dành cho khán giả.

Theo Ban Tổ chức, chỉ sau 30 phút mở cổng đăng ký sáng 15/1, toàn bộ vé Fanzone của Hòa nhạc Ánh Sáng - Chào năm mới 2025 đã chính thức hết.

Fan chỉ cho nhau cách “săn vé”. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều bạn trẻ bày tỏ sự háo hức khi sở hữu tấm vé Fanzone. “Mình tranh thủ đi đường cũng tranh thủ được 2 vé thành công”, nick Củ lạc Giòn Tan comment trên page. Nhưng cũng không ít người tiếc nuối vì đã bị bỏ lỡ do chưa nắm được thông tin mở cổng đăng ký hoặc bị ngủ quên... Người thì đầy tiếc nuối: “Ước gì ai có lòng tốt cho mình xin vé”, bạn Hoàng Công Anh Tuấn hy vọng.

Chỉ còn 2 ngày nữa, lễ hội ánh sáng sẽ rực rỡ trên bầu trời Thủ đô, với những màn trình diễn nghệ thuật đẳng cấp, mới lạ.

Theo Báo Nhân Dân