Hiệu quả từ việc lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời

Việc lắp đặt các dụng cụ luyện tập thể dục - thể thao (TDTT) ngoài trời được xem là điểm mới, giúp đa dạng các hình thức luyện tập thể thao của người dân, nâng cao sự gắn kết cộng đồng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Người dân xã Hoằng Thành (Hoằng Hóa) sử dụng các dụng cụ luyện tập TDTT ngoài trời.

Đã thành thói quen, đều đặn vào sáng sớm, chiều tối mỗi ngày, nhiều người dân thôn 2, xã Hoằng Thành (Hoằng Hóa) lại tập trung tại nhà văn hóa, sân thể thao để tham gia các hoạt động thể thao. Nhất là từ khi thôn lắp đặt các dụng cụ luyện tập TDTT ngoài trời tại nhà văn hóa, nhiều người dân thường đến để luyện tập.

Trưởng thôn 2 Lương Xuân Hoằng chia sẻ: “Để xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, năm 2023 cùng với các nguồn lực hỗ trợ thì người dân trong thôn và con em xa quê đã ủng hộ kinh phí để nâng cấp, cải tạo sân, tường rào nhà văn hóa, bổ sung thêm các dụng cụ TDTT ngoài trời với tổng kinh phí 320 triệu đồng. Các dụng cụ thể thao được lắp đặt đã thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập, tạo không khí sôi nổi trong khu dân cư”.

Từ thực tiễn cho thấy, trong quá trình XDNTM nâng cao, xã Hoằng Thành đã chỉ đạo các thôn đầu tư nâng cấp các thiết chế văn hóa tại các khu dân cư, trong đó quan tâm lắp đặt nhiều dụng cụ luyện tập TDTT ngoài trời ở các địa điểm công cộng như nhà văn hóa, khu trung tâm của thôn... Đến nay, 100% thôn trên địa bàn xã đã lắp đặt dụng cụ luyện tập TDTT ngoài trời đáp ứng nhu cầu luyện tập TDTT, nâng cao sức khỏe của người dân.

Thực hiện các chỉ tiêu thuộc tiêu chí văn hóa, huyện Yên Định đã vận động các địa phương và Nhân dân tích cực huy động mọi nguồn lực để lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài trời tại khu điểm vui chơi giải trí và thể thao cho trẻ em, người cao tuổi ở các xã, nhà văn hóa, khu thể thao các thôn. Đến nay, 100% xã có khu điểm vui chơi giải trí, đảm bảo diện tích, không gian rộng, được lắp đặt các dụng cụ tập luyện TDTT phù hợp với mọi lứa tuổi, như: cầu trượt, xích đu, bập bênh, đu quay, dụng cụ dưỡng sinh... 146/149 thôn lắp đặt các dụng cụ tập luyện TDTT ngoài trời tại khu thể thao/nhà văn hóa, đáp ứng nhu cầu vui chơi, luyện tập thể thao của người dân.

Điển hình như năm 2022, thôn Thạch Đài, xã Định Tăng đã vận động người dân và con em xa quê đóng góp kinh phí gần 800 triệu đồng để nâng cấp sân thể thao, nhà văn hóa, lắp đặt 5 dụng cụ tập luyện TDTT ngoài trời như xà đơn, xích đu, đu quay, cầu trượt, máy đi bộ. Trưởng thôn Thạch Đài Lê Xuân Khôi cho biết: Nhà văn hóa thôn có diện tích 200m2, với 300 chỗ ngồi, sân khấu ngoài trời rộng 50m2; khu thể thao thôn rộng 2.500m2. Việc đầu tư đồng bộ các thiết chế văn hóa đã khuyến khích người dân tham gia luyện tập TDTT. Em Lê Minh Trang (thôn Thạch Đài) cho biết: “Vào mỗi buổi chiều được nghỉ học, em thường rủ các bạn ra khu thể thao thôn để vui chơi. Các dụng cụ TDTT được lắp đặt tại nơi có cây xanh, nhiều bóng mát, tạo không gian thoáng đãng nên thu hút được rất nhiều người đến luyện tập, nhất là lứa tuổi học sinh như chúng em”.

Qua khảo sát ở một số địa phương như các huyện Triệu Sơn, Quảng Xương, Yên Định, Thọ Xuân... tại các địa điểm lắp đặt dụng cụ TDTT ngoài trời luôn đông người đến tập luyện, nhất là vào các buổi sáng sớm hay chiều muộn. Điều này cho thấy sự thiết thực, hiệu quả của việc lắp đặt các dụng cụ luyện tập TDTT ngoài trời, đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Tuy nhiên, các thiết bị TDTT ngoài trời vẫn thiếu so với nhu cầu thực tế. Bởi, một số nơi việc huy động đầu tư trang thiết bị tập luyện và cơ sở vật chất còn hạn chế. Ngoài ra, các thiết bị được lắp ngoài trời sau một thời gian đưa vào vận hành, sử dụng, chịu sự tác động của thời tiết đã bị hư hỏng, xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Do đó, để các dụng cụ luyện tập TDTT được sử dụng lâu dài, thì mỗi người dân cần có ý thức giữ gìn trong quá trình tập luyện. Đồng thời, các địa phương cần quản lý chặt chẽ, sửa chữa kịp thời những thiết bị đã xuống cấp; đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư, nâng cấp các dụng cụ luyện tập TDTT ngoài trời.

Bài và ảnh: Thùy Linh