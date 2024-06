Xưởng bao bì Thành Tiến chuyên in bao bì giá rẻ, số lượng ít tại Hà Nội

In bao bì là nhu cầu cần thiết của các doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh. Với thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt, yêu cầu và các tiêu chuẩn in bao bì ngày khắt khe, thế nhưng Bao bì Thành Tiến tại Hà Nội vẫn luôn làm hài lòng khách hàng bằng dịch vụ chất lượng và hậu mãi chu đáo. Vậy cụ thể Bao bì Thành Tiến có những ưu thế nào cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau.

Dịch vụ in ấn bao bì giá rẻ chất lượng Bao b ì Hà Nội

Bao Bì Thành Tiến , cái tên quen thuộc và tin cậy trong ngành in ấn bao bì tại Hà Nội. Với hơn 15 năm hoạt động, bằng những kinh nghiệm tích lũy và sự sáng tạo không ngừng, đơn vị dẫn đầu thị trường và ghi dấu ấn ấn tượng trong lòng khách hàng.

Đối với Bao bì Thành Tiến, sự hài lòng của khách hàng là điều quan trọng nhất. Và điều này đã và đang được thể hiện rõ nét trong từng dịch vụ, sản phẩm mà công ty cung cấp.

Bao bì Thành Tiến tại Hà Nội đã xây dựng những nguyên tắc chuẩn trong phục vụ khách hàng như:

- Đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả yêu cầu của khách hàng về thiết kế và in ấn bao bì

- Nhiệt tình, chu đáo với thái độ thân thiện, tận tâm nhất

- Đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ với giá thành cạnh tranh

- Luôn quan tâm và chú trọng đến xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng

Với định hướng mở rộng thị trường và trở thành công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực in bao bì hà nội , công ty đã cung cấp đa dạng các sản phẩm để phù hợp với nhu cầu khách hàng: túi nilon, túi hột xoài, túi zipper, túi niêm phong, túi hút chân không, túi xốp, túi đựng rác và nhiều sản phẩm túi nilon khác.

Bao bì Thành Tiến cam kết chỉ cung cấp sản phẩm chất lượng 100% được sản xuất trên dây chuyền hiện đại. Với dịch vụ tư vấn miễn phí, nhân viên Bao bì Thành Tiến sẽ đưa ra các lời khuyên, giải pháp để khách hàng lựa chọn bao bì phù hợp với sản phẩm và nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp bạn.

Công nghệ in ấn bao bì nhựa tiên tiến

Bao bì Thành Tiến tự hào sử dụng các công nghệ in bao bì nhựa tiên tiến mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao và đẹp mắt.

Công nghệ in lụa:

- Đem lại hình ảnh sắc nét và màu sắc rực rỡ

- Độ bền màu cao và giữ màu lâu dài

- Phù hợp với những đơn hàng số lượng nhỏ và trung bình

- Công nghệ in ống đồng

- Độ phân giải cao và in được màu sắc đa dạng

- Độ bền màu cực tốt

- Chi phí hợp lý, thích hợp cho những đơn hàng lớn

Khi lựa chọn công nghệ in bao bì nhựa, bạn cần xác định loại bao bì sử dụng và yêu cầu cụ thể của sản phẩm. Với những bao bì cần màu sắc sắc nét, chi tiết rõ ràng thì in lụa là lựa chọn tốt. Đối với đơn hàng lớn thì chọn in ống đồng để đảm bảo hiệu quả kinh tế và tốc độ sản xuất nhanh.

Ưu điểm khi đặt in bao bì nhựa tại Bao bì Thành Tiến

Không phải tự nhiên mà Bao bì Thành Tiến được nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn như vậy. Với những ai lần đầu mới hợp tác với Bao bì Thành Tiến chắc chắn còn băn khoăn không biết đơn vị có những ưu điểm và khác biệt gì so với các đơn vị khác. Bao bì Thành Tiến giải đáp cho bạn bằng một loạt các quyền lợi sau đây:

Chất lượng in ấn đẹp, sắc nét, độc đáo: Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm luôn chú trọng đến sự sáng tạo và độc đáo trong từng thiết kế, giúp sản phẩm bao bì của bạn nổi bật và thu hút sự chú ý.

Đa dạng mẫu mã, thiết kế theo yêu cầu: Bao bì Thành Tiến cung cấp đa dạng sản phẩm bao bì và sẵn sàng thiết kế theo yêu cầu riêng của khách hàng.

Giao hàng nhanh chóng trên toàn quốc: Hệ thống vận chuyển linh hoạt và hiệu quả đảm bảo giao hàng nhanh chóng toàn quốc.

Giá cả cạnh tranh cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn: cam kết giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường, kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn, mang lại sự hài lòng và tiết kiệm cho khách hàng

Chính sách hậu mãi tốt, đổi trả hàng lỗi: Dịch vụ tư vấn toàn diện từ việc chọn lựa sản phẩm, thiết kế phù hợp đến hỗ trợ sau khi hoàn tất. Nếu không hài lòng với các bao bì, khách hàng có thể đổi trả hoặc liên hệ để được giải quyết phù hợp.

Liên hệ xưởng Bao bì Thành Tiến Đặt in bao bì giá rẻ, số lượng ít

Hãy để Bao bì Thành Tiến đồng hành cùng chặng đường phát triển của doanh nghiệp bạn bằng cách liên hệ ngay để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất ngay hôm nay.

Thông tin liên hệ: CÔNG TY BAO BÌ THÀNH TIẾN - Địa chỉ văn phòng: 75a Đường Nông Vụ, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội. - Số hotline: 0906.301.264 - 0822.014.292 - 0941.628.058 - Website: https://baobithanhtien.com - Email đặt hàng: info@inthanhtien.com

