Hiệu quả các phong trào thi đua, mô hình xây dựng nông thôn mới

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực phát động các phong trào thi đua, mô hình thiết thực với nhiều chủ đề, hình thức phong phú, sát với thực tế. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Mở rộng đường, trải thảm nhựa trên địa bàn xã Hoằng Thịnh (Hoằng Hóa).

Đến xã Hoằng Châu (Hoằng Hóa) những ngày này có thể cảm nhận rõ những đổi thay trong diện mạo xã NTM. Những con đường thôn, xóm được mở rộng, trải thảm nhựa sạch đẹp, những tuyến đường trước đây chỉ rộng 3m, nay được mở rộng lên 7m đến 9m. Đây chính là kết quả của phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn xã.

Chia sẻ về sự thay đổi này, ông Nguyễn Trọng Sơn, người dân trong xã cho biết: “Ngay khi thôn, xã tuyên truyền về phong trào, tôi đã nhất trí cao về chủ trương và đồng tình hiến đất, phá dỡ tường rào để làm đường giao thông. Đồng thời, tôi cùng chính quyền xã đi đến từng hộ gia đình nằm trên tuyến đường để tuyên truyền, vận động người dân cùng hiến đất. Sau khi đường làng, ngõ xóm được mở rộng, người dân lại chung tay để môi trường thêm xanh, sạch, đẹp”.

Thực tế cho thấy, người dân ở các thôn trên địa bàn xã Hoằng Châu còn thực hiện hiến đất nông nghiệp để lấy quỹ đất xây dựng nhà văn hóa. 10/10 thôn có nhà văn hóa, với diện tích quy hoạch từ 300- 800m2, quy mô xây dựng từ 150 chỗ ngồi trở lên, được bố trí đầy đủ trang thiết bị, đảm bảo phục vụ tốt các sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân. Được biết, để người dân chung sức đồng lòng tham gia phong trào, xã đã xây dựng kế hoạch rất cụ thể, chi tiết, tuyên truyền bằng nhiều hình thức; tranh thủ sự ủng hộ, hưởng ứng của những người có uy tín trong thôn vận động để các hộ dân hiểu rõ chính họ là người được hưởng lợi, từ đó sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để hiến đất, hiến công trình.

Bên cạnh đó, xác định tính dân chủ đóng vai trò quan trọng nên trước khi triển khai các phần việc, ban chỉ đạo đều tổ chức các cuộc họp tại các thôn để người dân cùng bàn bạc, thống nhất. Sau nhiều lần gặp gỡ vận động, giải thích đã tạo sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng của toàn dân; không những thực hiện hiến đất, nhiều hộ còn góp thêm vật liệu, ngày công, sẵn sàng chặt cây, phá bỏ công trình tường rào của gia đình để mở rộng đường giao thông; nhất là những hộ tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn chủ động xin được hiến đất làm đường vì mục đích chung xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, giàu đẹp.

Còn tại huyện Thọ Xuân, cứ đến ngày chủ nhật hằng tuần, đông đảo đoàn viên, thanh niên, người dân các địa phương trên địa bàn huyện lại tích cực ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các tuyến đường chính, khu vực đông dân cư, trường học; khơi thông cống rãnh, nạo vét mương tiêu nội đồng; bóc xóa quảng cáo trái phép, tổ chức trồng mới cây xanh; tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa... với mong muốn làm cho môi trường nông thôn sạch, đẹp hơn và giúp thay đổi nhận thức, hành động của người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Hiện nay, phong trào “Ngày chủ nhật xanh” đã được đoàn viên, thanh niên, người dân hưởng ứng và duy trì đều đặn hàng tuần, hàng tháng, trở thành một trong những hoạt động thường xuyên, gắn với các nội dung phong phú như: Trồng hoa ven đường, tuyên truyền pháp luật, cải tạo vườn tạp, dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, chỉnh trang khuôn viên công sở, trường học, nhà bia tưởng niệm, các di tích văn hóa...

Ngoài ra, các cấp hội, đoàn thể cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường, những cách làm hay từ tái chế rác thải nhựa... với các mô hình như phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình, Câu lạc bộ Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, chợ, trường học không rác thải... được duy trì, hoạt động hiệu quả.

Có thể khẳng định, thông qua các phong trào thi đua, mô hình đã góp phần không nhỏ vào kết quả huy động nguồn lực trong Nhân dân để XDNTM trong nhiều năm qua. Điển hình như các phong trào: Hiến đất mở đường, Ngày chủ nhật xanh... cùng các mô hình: Đường hoa thanh niên, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; hàng cây nông dân; vệ sinh môi trường và trồng hoa ven đường tạo cảnh quan môi trường... Thông qua các phong trào thi đua, mô hình XDNTM, cảnh quan môi trường, đường làng, ngõ xóm, bộ mặt nông thôn làng quê có nhiều đổi mới; đời sống thu nhập của người dân được nâng lên; nhiều nét đẹp văn hóa được phát huy; tình làng nghĩa xóm được vun đắp, Nhân dân gắn bó, đoàn kết hơn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Bài và ảnh: Lê Ngọc