Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu kỷ niệm 18 năm thành lập

Ngày 24/1 , tại thủ đô Hà Nội, Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu đã tưng bừng tổ chức lễ tổng kết năm 2024 và mừng sinh nhật 18 tuổi. Đây là sự kiện ghi dấu mốc quan trọng trong chuỗi hành trình thực hiện sứ mệnh “Lan tỏa tri thức, giúp hàng triệu người Việt giỏi tiếng Anh” của Ocean Edu.

Phát biểu buổi lễ, bà Vũ Thị Thanh Loan - Tổng Giám đốc Ocean Edu đã nhấn mạnh chặng đường 18 năm kiên trì theo đuổi sứ mệnh “Lan tỏa tri thức cho cộng đồng”. Đồng thời khẳng định, những thành tựu đạt được trong năm 2024 không chỉ là dấu ấn quan trọng, mà còn góp phần tạo nên thành công chung của Ocean Edu trong suốt hành trình phát triển tại Việt Nam.

Cô Vũ Thị Thanh Loan - Tổng Giám đốc Ocean Edu phát biểu khai mạc sự kiện.

Thành lập năm 2007 với sứ mệnh “Thắp sáng tiềm năng”, sau 18 năm, Ocean Edu đã phát triển thành một hệ thống với gần 200 trung tâm có mặt gần 50 tỉnh, thành phố trên cả nước. Với đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, cùng với gần 3.000 cán bộ, giáo viên và nhân viên, mỗi năm Ocean Edu đào tạo thành công trên 150.000 lượt học viên với các chương trình tiếng Anh chuẩn quốc tế, trong đó có hơn 10.000 học viên đạt chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL, TOEIC, Cambridge... hơn 90% học viên quay lại sử dụng dịch vụ đào tạo. Đó là minh chứng cho sự uy tín và bền vững của Ocean Edu trong suốt chặng đường 18 năm vì sự nghiệp đào tạo giáo dục tại Việt Nam.

Đến dự lễ tổng kết năm 2024 và mừng sinh nhật Ocean Edu 18 tuổi, PGS Tiến sĩ Vũ Thị Tú Anh - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ: “Tham dự ngày kỷ niệm Ocean Edu 18 năm hôm nay tôi rất ấn tượng về sự phát triển của hệ thống anh ngữ Ocean Edu cả về số lượng và chất lượng. Hành trình 18 năm của Ocean Edu chắc chắc đã gặp không ít những khó khăn và thử thách. Trong mọi điều kiện, Ocean Edu đã không ngừng nỗ lực đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục thường xuyên, học tập suốt đời; đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ: Hàng ngàn thầy cô giáo Ocean Edu trên khắp mọi miền tổ quốc, cả người nước ngoài và người Việt Nam, với những khuôn mặt rạng rỡ, tự hào, tâm huyết với nghề giáo dục; Hàng triệu học viên trên khắp cả nước đã được tiếp cận với những chương trình đào tạo tiên tiến, chuyên nghiệp và đầy cảm hứng... Những đóng góp này đã tạo nên những giá trị đáng tự hào, góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu, nhanh và mạnh hiện nay.”

PGS Tiến sĩ Vũ Thị Tú Anh - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại sự kiện mừng sinh nhật Ocean Edu 18 tuổi.

Năm 2024, Ocean Edu cũng cho thấy sự đồng hành tích cực, hiệu quả với Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành giáo dục các địa phương, các trường học trong cả nước nhằm lan tỏa phong trào học tập tiếng Anh, nâng cao chất lượng giáo dục ngoại ngữ, mở ra môi trường học tập chuẩn quốc tế cho học sinh, sinh viên.

Tại lễ tổng kết năm 2024 và mừng sinh nhật 18 tuổi, Ocean Edu đã dành sự tri ân cho nỗ lực của nhân sự toàn hệ thống thông qua nhiều giải thưởng danh giá. Ocean Edu cũng dành lời cảm ơn tới những đối tác, khách hàng, những người đồng hành cùng Ocean Edu trong suốt 18 năm qua.

Bước sang tuổi 18, Ocean Edu tiếp tục với mục tiêu mở rộng hệ thống phủ khắp các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, mang đến cơ hội học tập tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế cho tất cả học sinh. Đồng thời, đẩy mạnh kết nối bằng các dự án đồng hành cùng Bộ Giáo dục góp phần thực hiện mục tiêu lớn của quốc gia “từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”.

Tự hào mang trên mình sứ mệnh lan tỏa tri thức, trên chặng đường tiếp theo Ocean Edu sẽ tiếp tục nỗ lực để khẳng định uy tín, thương hiệu, tiếp tục mang đến chất lượng đào tạo tốt nhất cho người học và giá trị tri thức bền vững nhất cho xã hội.

Mai Hoan