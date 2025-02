Hăng say lao động ngay từ đầu Xuân

Những ngày đầu Xuân, trên khắp cả nước, nhất là tại các công trình trọng điểm, đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động đang tranh thủ từng giờ, từng phút để lao động hăng say, sản xuất ra nhiều sản phẩm, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa các dự án, công trình vào vận hành.

Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Đồng Nai đang có hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia; trong đó, đại công trường dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) với gần 5.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân thi công xuyên Tết vừa qua.

Trong 7 ngày nghỉ, Ban Quản lý Dự án sân bay Long Thành đã yêu cầu các nhà thầu phải duy trì ít nhất 70% lực lượng nhân công, xe máy trong tổng số gần 7.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động và gần 3.000 thiết bị trên công trường.

Cũng như nhiều người lao động khác, anh Lê Minh Tuấn, cán bộ phụ trách công tác an toàn của nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ricons làm việc xuyên dịp nghỉ Tết. Anh Tuấn chia sẻ: Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, Thủ tướng Chính phủ cũng đã nhiều lần nhấn mạnh tinh thần làm việc “3 ca 4 kíp”, làm việc “xuyên Tết”, không kể ngày đêm để bảo đảm tiến độ dự án.

Trên công trường dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Ðồng Nai và đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, nhiều nhà thầu tổ chức thi công xuyên Tết để bảo đảm tiến độ đề ra. Tại khu vực nút giao đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và đường T1 huyện Long Thành, trong những ngày Tết vừa qua, nhà thầu huy động 4 mũi với hàng chục kỹ sư, công nhân và thiết bị thi công.

Tương tự, tại gói thầu xây lắp số 18 đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đoạn qua địa bàn thành phố Biên Hòa, 12 xe máy, thiết bị và khoảng 20 công nhân để thi công phần nền đường xuyên Tết. Trên công trường, công nhân tập trung đào đắp, lu nền, vận chuyển đất, xe tải ben liên tục ra vào. Từ ngày 3/2, công trường trở lại bình thường với 100% số công nhân.

Ngày 29/1, tức mồng 1 Tết Ất Tỵ, Cảng Ðà Nẵng đón 2 tàu container làm hàng là tàu Meratus JimBaRan và tàu WanHai 283. Cũng trong mồng 1 Tết, Cảng Ðà Nẵng đón du thuyền Crystal Symphony.

Năm 2024, Cảng Ðà Nẵng đã thực hiện tốt chủ đề năm 2024 là "Tập trung mọi nguồn lực phát triển mạng lưới logistics, ứng dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp, đưa Cảng Ðà Nẵng thành cảng thông minh, hiện đại. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 107% kế hoạch, tăng 15% so với năm 2023. Doanh thu năm 2024 đạt 108% kế hoạch, tăng 15% so với năm 2023.

Ðể kịp tiến độ trên giao, từ mồng 2 Tết, các đơn vị thi công Dự án đường cao tốc Hòa Liên-Túy Loan đã đồng loạt ra quân đầu năm. Trong đó, 2 nhà thầu là Công ty 532 và Công ty 17 thuộc Tổng công ty Trường Sơn huy động gần như toàn bộ phương tiện, máy móc, nhân lực ra công trường.

Lãnh đạo Tổng công ty Trường Sơn trực tiếp đến từng mũi thi công thăm, động viên, tặng quà Tết cho anh em cán bộ, kỹ sư công nhân. Ông Tạ Gia Mạnh Hưng, Trưởng phòng Ðiều hành dự án 2, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (đơn vị chủ đầu tư Dự án đường cao tốc Hòa Liên-Túy Loan) cho biết: Do yêu cầu của địa phương và một số đối tác cung cấp bê-tông, vật liệu tạm nghỉ trong dịp Tết, nên các mũi thi công chủ yếu tập trung vào san, đầm nền đường, làm những phần việc ít phụ thuộc vào vật liệu, vật tư từ bên ngoài. Mục tiêu đặt ra là phải sớm hoàn thiện theo hình thức cuốn chiếu ở những đoạn đã bàn giao xong mặt bằng.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Huy huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công đường cao tốc bắc-nam đoạn qua Hà Tĩnh.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, từ ngày mồng 2 Tết, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Huy, đơn vị đảm nhiệm thi công 4 km tuyến chính của Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc bắc-nam đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 30 thiết bị, máy móc và nguồn nhân lực sẵn có tiến hành thảm nhựa và tổ chức san nền, lu lèn, hạ tải ở tuyến nối đường cao tốc để đáp ứng tiến độ đề ra.

Theo Giám đốc Ban điều hành dự án thành phần đường cao tốc bắc nam đoạn Hàm Nghi-Vũng Áng (Ban Quản lý dự án Thăng Long-Bộ Giao thông vận tải) Nguyễn Khắc Trung, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán thời tiết khá thuận lợi nên ban quản lý dự án đã động viên các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thi công. Ðường cao tốc Hàm Nghi-Vũng Áng có tổng chiều dài là 53,88 km, tổng mức đầu tư 9.734 tỷ đồng, đi qua các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh với điểm đầu tại xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, kết nối với đường cao tốc Bãi Vọt-Hàm Nghi và điểm cuối giao với Quốc lộ 12C tại thị xã Kỳ Anh, nối tiếp với đường cao tốc Vũng Áng-Bùng. Tính đến thời điểm hiện nay, dự án thi công đạt khối lượng 78%, chắc chắn thông xe kỹ thuật vào 30/4/2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải.

Khí thế thi đua lao động vẫn diễn ra sôi nổi trên các công trình xây dựng trọng điểm của tỉnh Tuyên Quang. Nhân lực, máy móc được huy động để làm xuyên lễ, xuyên Tết.

Dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1) đang được triển khai thi công 6/6 gói thầu xây lắp phần đường và cầu trên tuyến, các nhà thầu đã tổ chức 90 mũi thi công, huy động gần 700 thiết bị và hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân xây dựng hối hả làm việc.

Tại gói thầu số 03, thi công từ Km 43+00 đến Km 55+00, các đơn vị tập trung máy móc triển khai 16 mũi thi công, huy động tối đa nhân công, lực lượng với tinh thần lao động “vượt nắng, thắng mưa”, xuyên Tết.

Ông Lê Ðức Tranh, Giám đốc Ban điều hành, Tập đoàn Ðèo Cả cho biết: Ðơn vị nhận đảm nhiệm thi công gói thầu 24, có giá trị 720 tỷ đồng. Ðể bảo đảm tiến độ hợp đồng đã ký với chủ đầu tư và theo tinh thần kêu gọi thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc" của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị thi công đã lên các phương án tăng ca, tăng kíp. Hiện, đơn vị đã có mặt bằng thi công 18/20 cầu và triển khai 18/20 điểm thi công. Tại mỗi điểm cầu, đơn vị cũng chia nhỏ thành từ 2-4 mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ với tổng cộng 250 nhân lực và 150 đầu thiết bị, máy móc.

Ngay trong sáng ngày 1/2 (mồng 4 tháng Giêng), nhiều đơn vị sản xuất than lộ thiên của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đồng loạt tổ chức ra quân sản xuất.

Tại mặt bằng khai trường khai thác than, lãnh đạo Công ty cổ phần Than Cao Sơn đã trực tiếp đến động viên tinh thần cán bộ, công nhân và người lao động trở lại làm việc sau những ngày nghỉ Tết với quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.

Ngay sau lễ ra quân, các tổ đội sản xuất trên các khai trường của Công ty cổ phần Than Cao Sơn đã bốc xúc được 130.000m3 đất đá thải; sản xuất được 12.000 tấn than và tiêu thụ 18.000 tấn than các loại.

Năm 2025, TKV đặt mục tiêu sản xuất 36,85 triệu tấn than sạch; tiêu thụ 50 triệu tấn than; nộp ngân sách nhà nước dự kiến khoảng 25.500 tỷ đồng...

Theo NDO