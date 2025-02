Hà Trung thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) nhanh và bền vững, thời gian qua, huyện Hà Trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Cùng với việc tập trung cải cách thủ tục hành chính (TTHC), huyện đã khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có, đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng.

Nhà máy sản xuất dây cáp điện ô tô thuộc Tập đoàn THN tại CCN Hà Dương (Hà Trung) tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung Nguyễn Xuân Dũng cho biết: “Để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, Hà Trung đã tập trung thực hiện 2 khâu đột phá về “Phát triển nhanh, theo hướng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH” và “Đẩy mạnh cải cách TTHC” thu hút các nguồn lực đầu tư, xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân”. Quan tâm đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, công nghiệp và hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo sự kết nối giữa các vùng trong huyện và các huyện lân cận, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Đồng thời, làm tốt công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn”.

Trong cải cách TTHC, huyện tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới nền hành chính hiện đại, công khai và minh bạch. Công khai các thông tin về thủ tục đầu tư, quy hoạch trên cổng thông tin điện tử huyện; niêm yết toàn bộ TTHC, quy trình, quy định các lĩnh vực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ huyện đến cơ sở... Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến cấp huyện hàng năm đều vượt chỉ tiêu tỉnh giao; từ năm 2021 đến tháng 1/2025 đã thực hiện cắt giảm được 70 TTHC cấp huyện và 2.005 TTHC cấp xã. Hoàn thành và công khai quy hoạch vùng, quy hoạch xã, quy hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn và hàng năm.

Công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm, thực hiện quyết liệt, bài bản. Đến nay, sau 4 năm triển khai thực hiện, hệ thống giao thông, thủy lợi và hạ tầng đô thị trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư, đưa vào sử dụng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển KT-XH và phục vụ đời sống Nhân dân.

Huy động vốn đầu tư phát triển đạt được nhiều kết quả. Từ năm 2021 đến nay, huyện Hà Trung đã huy động tổng vốn đầu tư phát triển đạt 7.421 tỷ đồng; khởi công 45 công trình, dự án lớn và đang tập trung thi công các công trình trọng điểm. Nhiều công trình quan trọng đã được đầu tư và đưa vào sử dụng như: kè sông Chiếu Bạch; xử lý khẩn cấp tuyến đường từ Trạm bơm Cống Phủ đi Quốc lộ 217 (xã Yến Sơn); nâng cấp, cải tạo kè đê hữu sông Hoạt (xã Hà Châu); kiên cố hóa kênh tưới, tiêu từ cống Cọ đến Trạm bơm số 1 (xã Hà Vinh); nâng cấp Trạm bơm Đông Thôn (xã Yên Dương); nâng cấp, chỉnh trang vỉa hè các tuyến đường thị trấn Hà Trung...

Với việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, công tác kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp (CCN) đã và đang có nhiều thuận lợi. Hiện các CCN: Hà Phong I, Hà Phong II, Hà Bình, Hà Tân, Hà Lĩnh I, đạt tỷ lệ lấp đầy 100%; CCN Hà Dương đạt tỷ lệ 26%. Các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục sản xuất ổn định và đầu tư mở rộng sản xuất, như: Tập đoàn THN đầu tư dây chuyền số 2 sản xuất dây cáp điện ô tô; Công ty May Thiên Nam; Công ty TNHH giày VENUS; Tập đoàn TNG đang làm thủ tục đầu tư khu nghỉ dưỡng, sân gol tại Hà Long; Tập đoàn Danko Group đầu tư tại khu đô thị tại xã Yến Sơn...

Cơ sở hạ tầng đô thị, dịch vụ, thương mại, nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện cũng từng bước hoàn thiện; hạ tầng năng lượng điện, hạ tầng y tế, giáo dục... được chú trọng đầu tư, có nhiều khởi sắc. Những năm gần đây, lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp của Hà Trung có nhiều chuyển biến tích cực. Quy mô, số lượng các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng được mở rộng; chất lượng, số lượng sản phẩm được nâng cao. Các hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động trở lại, đáp ứng nhu cầu của thị trường và nâng cao đời sống của người dân. Tốc độ tăng giá trị sản xuất (năm 2024) đạt 8,48%, tăng 3,38% so với năm 2023. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 4.199 tỷ đồng, tăng 10,36% so cùng kỳ (CK). Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ ước đạt 2.025 tỷ đồng, tăng 7,63% so CK; doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 11,2% so CK. Giá trị xuất khẩu đạt 325,7 triệu USD, bằng 128,23% so CK. Thu nhập bình quân đầu người đạt 57,99 triệu đồng, tăng 4,31 triệu đồng so với năm 2023...

Với những nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung nguồn lực phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tin tưởng rằng Hà Trung sẽ thu hút được nhiều dự án đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát triển KT-XH, tạo sự đột phá mạnh mẽ để huyện sớm đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Bài và ảnh: Phan Nga