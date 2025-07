Bảo đảm thông suốt dòng vốn chính sách

Sau hơn một tháng đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Nga Sơn (NHCSXH Nga Sơn) đã tổ chức các phiên giao dịch đầu tiên bảo đảm thông suốt, an toàn, hiệu quả để phục vụ người nghèo và đối tượng chính sách khác.

Kiểm tra tình hình sử dụng vốn chính sách tại xã Nga An.

Cùng với các đơn vị khác trong chi nhánh, hiện nay, NHCSXH Nga Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch vận hành phù hợp với tình hình từng địa phương, bảo đảm các hoạt động giải ngân, thu nợ, thu lãi... diễn ra thông suốt. Bên cạnh đó, để bảo đảm quyền lợi và thuận tiện cho người dân khi tiếp cận các chính sách tín dụng ưu đãi, NHCSXH Nga Sơn tiếp tục duy trì 23/23 điểm giao dịch tại các điểm giao dịch cũ như trước đây. Đồng thời đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thông báo về địa điểm giao dịch, lịch giao dịch cố định, thời gian giao dịch, danh sách các thôn thuộc điểm giao dịch để tổ tiết kiệm và vay vốn, khách hàng vay vốn nắm bắt và đến giao dịch. Qua đó, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi đến giao dịch, tránh việc phải đi xa, giảm thời gian và chi phí đi lại, hay thay đổi thói quen sinh hoạt tài chính, không làm ảnh hưởng đến việc tiếp cận vốn của người dân. Đặc biệt, ngân hàng cũng phối hợp với UBND xã mới tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc xác nhận hồ sơ vay vốn, thủ tục ủy quyền bảo đảm không phát sinh vướng mắc về thủ tục hành chính.

Sau quá trình sáp nhập địa giới hành chính, các điểm giao dịch vẫn được xã Nga An duy trì ổn định tại vị trí cũ nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương. Tại điểm giao dịch, ngân hàng đã bố trí không gian để làm việc và niêm yết các biển hiệu công khai tuyên truyền về tín dụng chính sách. Bên cạnh đó, UBND xã cũng phối hợp chặt chẽ với công an xã thực hiện phương án bảo vệ tại các điểm giao dịch của NHCSXH nhằm bảo đảm an toàn về con người, tài sản trong thời gian giao dịch. Sự quan tâm này không chỉ giúp người dân tiếp tục tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi và giao dịch với NHCSXH một cách thuận tiện, mà còn thể hiện sự nhất quán trong chủ trương “gần dân, sát dân” của NHCSXH. Sự ổn định mạng lưới các điểm giao dịch này đã nhận được sự đồng thuận và ủng hộ cao từ các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn cũng như đông đảo bà con Nhân dân.

Bà Mai Thị Hảo ở xã Nga An cho biết: "Trước đây, tôi được NHCSXH Nga Sơn giải ngân cho vay 50 triệu đồng chương trình hộ cận nghèo để đầu tư phát triển kinh tế. Từ ngày 1/7, xã Nga An sáp nhập với các xã Nga Điền, Nga Phú thành xã Nga An mới, trụ sở UBND xã đặt tại xã Nga An (cũ), cách nhà tôi gần 10km. Sau khi sáp nhập xã, NHCSXH Nga Sơn vẫn tiếp tục thực hiện các giao dịch tại điểm giao dịch xã Nga Điền (cũ) nên tôi thấy rất yên tâm, thuận tiện vì không phải đi xa”.

Giám đốc NHCSXH Nga Sơn, Cù Minh Thanh, cho biết: “Mặc dù tên gọi đơn vị và địa giới hành chính có thay đổi nhưng mạch tín dụng chính sách vẫn được bảo đảm thông suốt. Chúng tôi xác định tinh thần phục vụ người dân là trung tâm nên mọi khâu tổ chức lại đều được thực hiện nhanh, gọn, đúng quy định, không gây xáo trộn cho hộ vay và các tổ chức liên quan. Hiện, NHCSXH Nga Sơn đang tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách để cho vay nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng tiếp tục tập trung bám nắm, sâu sát cơ sở, chủ động phối hợp tốt với chính quyền địa phương, các tổ chức hội đoàn thể trên địa bàn để đưa nguồn vốn về cơ sở; tạo điểm tựa để người dân, nhất là người nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn đầu tư sản xuất, từng bước thoát nghèo và ổn định về kinh tế. Các chương trình tín dụng chính sách đã trở thành động lực mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo, đặc biệt đối với các hộ nghèo và gia đình chính sách. Qua đó, giúp nhiều hộ không chỉ thoát nghèo mà còn phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cuộc sống bền vững thông qua nỗ lực tự thân".

Với việc duy trì mạng lưới giao dịch như trước khi sáp nhập đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính không phải đi xa, tạo sự ổn định và yên tâm trong tiếp cận vốn vay. Đến đầu tháng 8/2025, tổng dư nợ các chương trình cho vay của

NHCSXH Nga Sơn đạt hơn 620 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 4,72%, với 15 chương trình tín dụng đang thực hiện cho vay trên địa bàn. Dư nợ bình quân trên hộ đạt 58,8 triệu đồng, tăng 3,8 triệu đồng/hộ so với đầu năm (55 triệu/hộ). Việc NHCSXH Nga Sơn nhanh chóng ổn định tổ chức và duy trì hoạt động là minh chứng cho sự nhạy bén, chủ động trong việc thích ứng với thay đổi lớn về hành chính. Sự thông suốt của dòng vốn chính sách góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, XDNTM.

Bài và ảnh: Khánh Phương