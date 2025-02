PC Thanh Hóa triển khai giải pháp cấp bách đảm bảo an toàn lao động

Một phút lơ là của người lao động có thể sẽ phải đổi lấy những hậu quả khó lường cho chính bản thân, gia đình họ cũng như ảnh hưởng đến đơn vị, do đó an toàn phải được đặt lên hàng đầu, không chỉ là khẩu hiệu, mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ bắt buộc đối với từng cá nhân. Đây chính là thông điệp mạnh mẽ của Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã đưa ra tại cuộc họp triển khai giải pháp cấp bách đảm bảo an toàn lao động vào ngày 21/2/2025 vừa qua đến toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trong công ty.

Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, Phòng An toàn công ty đã báo cáo tổng thể hoạt động an toàn từ đầu năm 2025 đến hiện tại bao gồm đánh giá kết quả các phiên làm việc, công tác kiểm tra kiểm soát, quản lý kỹ thuật – vận hành và thao tác điều độ liên quan, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, vi phạm cũng như đề ra giải pháp và kế hoạch cho thời gian tiếp theo như: Tập trung lựa chọn những phiếu làm việc có nguy cơ mất an toàn cao, nhiều mối nguy, rủi ro và phân công nhiệm vụ kiểm tra hiện trường đầu và giữa giờ cho các chức danh kiểm tra hiện trường tại công ty. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức hướng dẫn cho người lao động nhận diện đầy đủ các mối nguy tại hiện trường làm việc, đưa ra biện pháp phòng tránh cho bản thân trong quá trình làm việc trên lưới điện, khi tham gia giao thông để tránh nguy cơ tai nạn.

Cuộc họp triển khai truyền hình trực tuyến đến toàn thể các đơn vị trực thuộc.

Nhận thức được điều này, nhiều đơn vị, cá nhân đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chủ động đóng góp ý kiến, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với vấn đề này như cải thiện quy trình làm việc, tăng cường trang thiết bị bảo hộ lao động và đề xuất các biện pháp kiểm soát rủi ro hiệu quả hơn...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Hoàng Hải - Giám đốc PC Thanh Hóa nhấn mạnh: Trước hết, Ban Thường vụ, Ban Giám đốc phải thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong ngăn chặn ngay về nguy cơ mất an toàn lao động. Các đơn vị siết chặt kỷ luật lao động, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình an toàn trong thi công, vận hành lưới điện, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi. “Chúng ta quyết không thể để xảy ra thêm bất kỳ sự cố nào về mất an toàn. Mọi trường hợp vi phạm quy trình an toàn đều phải bị xử lý nghiêm khắc, không có ngoại lệ. An toàn lao động không phải là khẩu hiệu, mà là trách nhiệm và nghĩa vụ bắt buộc của từng cá nhân.”

Giám đốc PC Thanh Hóa yêu cầu toàn bộ các đơn vị thực hiện ngay các biện pháp cứng rắn để đảm bảo an toàn lao động. Trong đó nghiêm cấm tuyệt đối việc người lao động tự ý làm việc khi chưa có phiếu công tác, lệnh công tác, chưa nhận diện đầy đủ các nguy cơ mất an toàn. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường kiểm tra hiện trường, nâng cao chất lượng giám sát an toàn. Lãnh đạo công ty sẽ trực tiếp kiểm tra an toàn lao động tại các đơn vị; 100% phiên làm việc phải được kiểm soát qua phần mềm ECP nhằm phát hiện và ngăn chặn vi phạm. Củng cố văn hóa an toàn, mục tiêu xây dựng văn hóa an toàn trong doanh nghiệp, đưa an toàn lao động trở thành một phần tất yếu trong tư duy và hành động của mỗi cán bộ, công nhân viên: “An toàn lao động không chỉ là trách nhiệm, mà phải trở thành văn hóa. Mỗi người lao động phải tự ý thức rằng bảo vệ chính mình cũng là bảo vệ gia đình, đồng nghiệp và công ty. Phải đặt an toàn con người lên trên hết, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp và hiệu quả”. Cùng với đó tăng cường tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu, tổ chức họp phổ biến, cũng như thực hiện các buổi diễn tập an toàn định kỳ, bổ sung trang thiết bị bảo hộ lao động, ứng dụng hiệu quả công nghệ giám sát, đẩy mạnh công tác truyền thông.

Xác định việc siết chặt kỷ luật an toàn, không để bất kỳ sai sót nào dẫn đến hậu quả đáng tiếc, đây không chỉ là mệnh lệnh từ Giám đốc, mà còn là trách nhiệm của từng cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty. Với quyết tâm đó, tin rằng công tác an toàn của Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ ngày càng được nâng cao, góp phần vào sự phát triển ổn định, xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn và bền vững.

Hùng Mạnh (PC Thanh Hóa)