Amslink English Center - Thanh Hóa chính thức trở thành thành viên thứ 10 của chuỗi Anh ngữ Quốc tế Amslink

Lấy cảm hứng từ câu nói nổi tiếng của Nelson Mandela: “Giáo dục chính là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới”, cùng với mạng lưới của sự thành công, Amslink English Center mong muốn được mang lại những giá trị ngôn ngữ tốt nhất cho các thế hệ đi sau.

Chất lượng hàng đầu trong đào tạo tiếng Anh

Amslink là hệ thống Anh ngữ Quốc tế được thành lập và điều hành bởi cựu học sinh khối chuyên Anh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; tiên phong thiết kế lộ trình tiếng Anh toàn diện về ngữ pháp và giao tiếp theo khung tham chiếu châu Âu dành riêng cho học sinh từ 4 - 15 tuổi.

“Student’s Success - Our pride” - Sứ mệnh của Hệ thống Anh ngữ quốc tế Amslink là xây dựng nền tảng Anh ngữ vững vàng, sự bản lĩnh cùng các kỹ năng cần thiết để thể hiện tối đa khả năng ngôn ngữ thiên bẩm và tiến bộ trong thời gian ngắn nhất. Amslink cam kết giúp học sinh sử dụng thông thạo tiếng Anh qua chương trình ưu việt phát triển toàn diện 4 kỹ năng NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT và phương pháp giảng dạy tiên tiến, đào tạo nhiều học sinh giỏi, học sinh tiến bộ và đạt kết quả cao trong học tập nhất với mức chi phí hợp lý.

Amslink English Center - Thanh Hoá.

11 năm - 10 chi nhánh toàn quốc và tiếp tục mở rộng

Với mong muốn trở thành điểm sáng trong hành trình thực hiện sứ mệnh nuôi dưỡng niềm say mê và phát triển toàn diện kỹ năng tiếng Anh của thế hệ trẻ, mang lại giá trị học tập và chất lượng giảng dạy tốt nhất, giúp các con chinh phục tiếng Anh, ngày 16-4-2023 vừa qua, Amslink English Center chính thức khai trương chi nhánh thứ 10 tại TP Thanh Hoá.

Không chỉ là một trung tâm tiếng Anh, Amslink Thanh Hoá còn mang đến cho các em những trải nghiệm mới mẻ và thú vị, được học tập trong một môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, giúp học sinh phát triển tối đa khả năng của mình.

Với tổng diện tích lên tới 240m2 với quy mô gần các lớp học đạt chuẩn quốc tế cùng hệ thống phòng chức năng (phòng kiểm tra đầu vào, thư viện, khu vực tư vấn...), khuôn viên khép kín đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và hoạt động thể chất của học sinh. Các yếu tố đảm bảo an toàn cho học sinh như hệ thống PCCC, cửa thoát hiểm, camera an ninh,… luôn được Amslink chú trọng hàng đầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho từng học viên. Amslink Thanh Hoá luôn nỗ lực thiết lập một môi trường tích cực và an toàn để giúp mỗi học sinh có cơ hội sáng tạo và thể hiện bản thân một cách toàn diện.

Mới chỉ khai trương được hơn 1 tháng, Amslink Thanh Hoá đã nhận được sự tin tưởng của phụ huynh và học sinh. Tính đến nay, Amslink Thanh Hoá đã khai giảng 5 lớp cho các bé ở độ tuổi từ 4-8 tuổi, với sĩ số hơn 50 học sinh. Và trong thời gian tới, Amslink Thanh Hoá sẽ tiếp tục khai giảng thêm các lớp học mới, tạo điều kiện tốt nhất để các em phát triển toàn diện.

Tọa lạc tại số nhà 42B Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, TP Thanh Hoá, Amslink English Center- Thanh Hoá rất sẵn lòng chào đón các học viên nhí đến với đại gia đình Amslink.

Chương trình học đạt chuẩn quốc tế, sẵn sàng cùng con chinh phục tiếng Anh

Sứ mệnh của Amslink là truyền đạt và trang bị cho các em học sinh sự tự tin cũng những kỹ năng cần thiết để thể hiện khả năng tốt nhất trong những lĩnh vực phù hợp với bản thân thông qua việc giảng dạy các khóa học chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế với chi phí hợp lý:

Chương trình học theo khung tham chiếu châu Âu: Con được phát triển toàn diện và tham gia các hoạt động thực hành ngôn ngữ đa dạng;

Phương pháp giao tiếp tương tác và hoạt động thú vị: Các con luôn được thể hiện khả năng của bản thân một cách tự tin, đồng thời phát triển các kỹ năng nghe nói tiếng Anh của mình.

Đội ngũ giáo viên chất lượng: 100% thầy cô có trình độ cử nhân trở lên và bắt buộc phải có chứng chỉ giảng dạy quốc tế (TESOL, TEFL, CELTA...), tự tin sẽ giúp học sinh không chỉ sử dụng tiếng Anh trôi chảy (Fluency) mà còn chính xác (Accuracy).

Trải nghiệm đề thi Cambridge: Các học viên được làm quen với các bài tập tương tự dạng đề thi Cambridge theo khung chuẩn châu Âu thông qua các bài kiểm tra định kỳ xuyên suốt khóa học.

Tài liệu học tập phong phú: Học viên được tiếp cận với tài liệu học tập và đề thi thử phong phú, cập nhật cùng rất nhiều hoạt động tương tác trực tiếp và trực tuyến.

Mô hình tương tác với phụ huynh: Phụ huynh được theo dõi được tình hình học tập và tiến bộ của con sau từng buổi học, từ đó có được lộ trình phù hợp nhất.

Đội ngũ giáo viên có trình độ và giàu kinh nghiệm.

Lấy khách hàng là trung tâm, Amslink Thanh Hoá luôn cố gắng nâng cao chất lượng giảng dạy để các con đạt được sự hài lòng và tiến bộ sau khi học tại đây.

Mai Vui