Giáo dục và đào tạo phải đi trước một bước để phục vụ đổi mới mô hình phát triển của đất nước

Sáng 27/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, trường đại học, cao đẳng và các xã, phường trong tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết: Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT; đồng thời là năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện nhiều chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền.

Trong bối cảnh đó, với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và nỗ lực của toàn ngành, giáo dục và đào tạo đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác hoàn thiện thể chế, sắp xếp trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được quan tâm. Chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học tiếp tục được nâng lên.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng báo cáo kết quả năm học 2025-2026. Ảnh chụp màn hình

Giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định vị thế. Đến nay, Việt Nam có 8 đoàn học sinh tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, tất cả các đội tuyển đều có học sinh đạt thành tích cao. Nổi bật, đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế xếp đồng hạng nhất với Trung Quốc và Ấn Độ...

Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục, hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức dạy học tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo...

Các điểm cầu dự hội nghị. Ảnh chụp màn hình

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ thêm kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong năm học 2025-2026; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, thực trạng và giải pháp nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ GD&ĐT trong năm học 2026-2027 và những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh tầm quan trọng của GD&ĐT cũng như quan điểm, chủ trương, đường lối, chiến lược, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển GD&ĐT.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương sự tâm huyết, trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực và chúc mừng những kết quả đạt được của ngành giáo dục trong năm học 2025-2026. Những kết quả đạt được của ngành đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác tham mưu, đổi mới tư duy, bệnh thành tích, tiêu cực trong thi cử; công tác chuyển đổi số... Đồng thời đề nghị toàn ngành giáo dục, cấp ủy, chính quyền các cấp thẳng thắn nhìn nhận, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của tồn tại, hạn chế và tập trung thực thi đồng bộ các giải pháp để sớm khắc phục.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ: Năm học 2026 - 2027 là năm phải chuyển trạng thái từ tập trung xây dựng thể chế sang tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả; từ quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển; từ kiểm đếm công việc sang đo lường kết quả và từ đổi mới bên ngoài sang đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, mỗi người thầy, mỗi người học và từ bên trong của toàn ngành giáo dục.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Với phương châm “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ và kết quả thực chất”, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung đưa các chính sách mới về GD&ĐT thực sự đi vào cuộc sống, xử lý các “điểm nghẽn” và giải phóng mọi nguồn lực. Kết quả phải được đo bằng sự tiến bộ của người học, điều kiện làm việc của nhà giáo và hiệu quả hoạt động của nhà trường và chất lượng nguồn nhân lực.

Cùng với đó, tập trung xử lý quyết liệt các tồn tại, hạn chế về đội ngũ và cơ sở vật chất, bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.

Thủ tướng yêu cầu đổi mới thực chất từ quản trị nhà trường, xây dựng đội ngũ nhà giáo đến nội dung, phương pháp dạy học, thi, kiểm tra và đánh giá. Cùng với đó, chú trọng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, kỷ cương.

Nhấn mạnh giáo dục và đào tạo phải đi trước một bước để phục vụ đổi mới mô hình phát triển của đất nước, Thủ tướng yêu cầu ngành giáo dục hoàn thiện cơ sở dữ liệu giáo dục “đúng, đủ, sạch, sống” để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia; đồng thời đưa các nội dung nâng cao năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình giảng dạy có chọn lọc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương trong việc phối hợp và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển sự nghiệp GD&ĐT trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

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