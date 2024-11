Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị xã Bỉm Sơn

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024), chiều 10/11, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân khu dân cư thôn 6, xã Quang Trung (thị xã Bỉm Sơn).

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đại biểu tham dự ngày hội.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các phòng: Tham mưu, An ninh chính trị nội bộ, Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh; thị xã Bỉm Sơn.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đại biểu và Nhân dân thôn 6 đã ôn lại lịch sử 94 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phát động các phong trào thi đua trên địa bàn.

Đại diện Ban Công tác Mặt trận thôn 6 báo cáo tình hình xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước.

Thôn 6 nằm ở phía Tây của xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn với tổng diện tích tự nhiên hơn 200 ha. Hiện toàn thôn có 252 hộ, với 1.017 nhân khẩu. Trong những năm qua tình hình tư tưởng và đời sống Nhân dân trong thôn ổn định. Cán bộ, các tầng lớp Nhân dân luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhân dân hài lòng với kết quả phát triển kinh tế - xã hội và kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương.

Đến nay toàn thôn có 97% gia đình văn hóa; 86% hộ gia đình thể thao;98,5% số dân tham gia BHYT; thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. Qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Năm 2024, thôn chỉ còn 2 hộ theo diện bảo trợ xã hội, chiếm tỷ lệ 0,79% và không còn hộ cận nghèo.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui với cán bộ, Nhân dân thôn 6, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Chi bộ, Ban công tác mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân thôn 6 trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy vai trò của các ngành trong phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Đối với Mặt trận Tổ quốc, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc quan điểm nhất quán của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện nghiêm các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, quy ước, hương ước của thôn. Cùng với đó, phát huy tinh thần đoàn kết phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Đặc biệt, từng gia đình, từng người dân cần nỗ lực, phấn đấu, hăng say lao động, sản xuất; tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh tại địa phương.

Đồng chí Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Võ Minh Khoa, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh tặng cán bộ, Nhân dân thôn 6 bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng cán bộ, Nhân dân thôn 6 bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng - hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn thôn 6.

Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn thôn 6.

Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Văn Khiên, Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn và đại diện lãnh đạo thị xã trao hoa và quà cho đại diện Ban Công tác Mặt trận thôn 6.

Lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn trao quà cho đại diện Ban Công tác Mặt trận thôn 6 và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Quang Trung.

Hoài Anh