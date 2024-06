Giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị về cơ chế, chính sách

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị về cơ chế, chính sách.

Các cơ chế, chính sách xã hội hoá cơ sở giáo dục ngoài công lập được duy trì và phát huy hiệu quả.

Cử tri TP Thanh Hóa đề nghị tỉnh nghiên cứu ban hành Nghị quyết về chính sách khuyến khích, ưu đãi trong xã hội hóa đầu tư xây dựng và quản lý nghĩa trang Nhân dân nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách; nâng mức bồi thường, hỗ trợ đối với việc di chuyển mồ mả khi thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư nhằm hỗ trợ tối đa về kinh tế cho người phải di chuyển mồ mả.

Theo trả lời: Ngày 20/4/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; trong đó có nội dung nâng mức bồi thường, hỗ trợ đối với việc di chuyển mồ mả. Đối với nội dung đề nghị tỉnh nghiên cứu ban hành Nghị quyết về chính sách khuyến khích, ưu đãi trong xã hội hóa đầu tư xây dựng và quản lý nghĩa trang Nhân dân nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách, UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định.

Cử tri TP Thanh Hóa đề nghị có văn bản hướng dẫn chung cho toàn tỉnh thực hiện việc hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp (thực hiện theo Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND, ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh) do các cơ sở mầm non độc lập tư thục không có con dấu, tài khoản nên theo nguyên tắc tài chính, Kho bạc nhà nước không chi trả hỗ trợ. Theo trả lời: Ngày 16/1/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 239/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa; ngày 24/2/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 194/QĐ-SGDĐT quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, quy định cụ thể thủ tục hỗ trợ kinh phí đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp (Mã số TTHC: 1.011458). Đề nghị UBND thành phố nghiên cứu, trả lời cho cử tri theo quy định.

Việc Kho bạc nhà nước không chi trả chế độ theo phản ánh của cử tri TP Thanh Hóa là không có cơ sở; do trong trường hợp cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục không có con dấu, tài khoản thì trên cơ sở văn bản đề nghị cấp kinh phí của cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục có xác nhận của chính quyền địa phương (UBND xã, phường) gửi về UBND cấp huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện hoặc Văn phòng HĐND - UBND huyện đối với những huyện mà Phòng Giáo dục và Đào tạo không có tài khoản dự toán); Kho bạc nhà nước thực hiện thanh toán cho đơn vị theo quy định. Theo báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố, đến ngày 31/12/2023 các cơ sở đã nhận đủ kinh phí theo quy định.

Cử tri huyện Hoằng Hóa đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan sớm ban hành hướng dẫn cơ chế đặc thù về nông thôn mới theo Nghị định 38, Nghị định 27 của Chính phủ và Quyết định 34 của Chủ tịch UBND tỉnh như: Đường giao thông, nhà văn hóa, rãnh thoát nước, trường học, trạm y tế, ao hồ... để cấp xã có cơ sở huy động xã hội hoá để xây dựng được thuận lợi. Theo trả lời: Ngày 12/9/2023, UBND tỉnh đã có Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ban hành danh mục loại dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được áp dụng cơ chế đặc thù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; theo đó, các sở, ngành, đơn vị liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao đã có văn bản hướng dẫn cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đề nghị UBND huyện Hoằng Hóa nghiên cứu triển khai thực hiện và trả lời cho cử tri theo quy định.

Ngày 07/2/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 710/QĐ- UBND về việc phê duyệt thiết kế mẫu: Trạm y tế xã, Nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn bản, Nhà lớp học trường tiểu học, Nhà chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trường mầm non thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia được áp dụng cơ chế đặc thù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ngày 2/4/2024, UBND tỉnh đã có Công văn số 4459/UBND-THKH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/1/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Do đó, đối với kiến nghị của cử tri về xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh có văn bản hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện, trường hợp, trong thực tế, các địa phương nói chung và huyện Hoằng Hóa nói riêng có khó khăn trong triển khai thực hiện theo các quy định, thì đề nghị địa phương làm văn bản gửi các cơ quan chức năng hướng dẫn theo quy định.

Cử tri thị xã Bỉm Sơn đề nghị UBND tỉnh xem xét nâng mức phụ cấp đối với chức danh Văn thư - Thủ quỹ cấp phường, xã. Theo trả lời, mức phụ cấp đối với chức danh Văn thư - thủ quỹ cấp phường, xã được quy định tại Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND, ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, mức thù lao đối với Chủ tịch các hội đặc thù cấp xã; chức danh, số lượng, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Theo đó, chức danh văn thư - lưu trữ - thủ quỹ là chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, mức phụ cấp 1,0 đối với cấp xã loại 1 và 0,9 mức lương cơ sở đối với cấp xã loại 2, 3.

Ngày 10/12/2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 177/2021/NQ-HĐND ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và ổn định đến năm 2025, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, đối với chi quản lý hành chính cấp xã, phân bổ định mức chi theo loại xã và vùng miền, đảm bảo chế độ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định. Mặt khác, ngày 10/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; theo đó, hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND, ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh (dự kiến trình HĐND tỉnh trong kỳ họp thường lệ giữa năm 2024).

Cử tri huyện Bá Thước đề nghị tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các hộ làm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ các huyện miền núi trong phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn phát huy các giá trị truyền thống.

Theo trả lời: Ngày 1/1/2024, UBND tỉnh đã có Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2024; theo đó, có giao nhiệm vụ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu nhiệm vụ xây dựng chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2030. Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai bước lập đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành chính sách trên, trong đó dự kiến sẽ có nội dung hỗ trợ cho các hộ dân làm du lịch cộng đồng, hỗ trợ phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững... theo kiến nghị của cử tri huyện Bá Thước, huyện Lang Chánh.

Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị tỉnh có chính sách đối với các xã, thôn, bản ra khỏi vùng khó khăn về: Chính sách hỗ trợ cho học sinh, giáo viên, chính sách hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế cho người dân. Theo trả lời: Ngày 25/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 2372-KL/TU, trong đó thống nhất chưa ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2016 - 2020 nhưng không thuộc diện đặc biệt khó khăn (giai đoạn 2021-2025), phát triển kinh tế - xã hội giảm nghèo bền vững. Mặt khác, theo quy định tại điểm b mục 2 Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 4/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ: “Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương: Chỉ trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi thực sự cần thiết và có nguồn bảo đảm; dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định.” Vì vậy, hiện nay chưa đủ cơ sở để tham mưu ban hành chính sách.

Quốc Hương (Tổng hợp)