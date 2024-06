Tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị về lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị về lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông.

Cử tri huyện Cẩm Thủy đề nghị xem xét, đầu tư kinh phí để tu sửa, nâng cấp tuyến Đường tỉnh 523E, đoạn từ ngã ba thôn Kim Mẫn đến cây xăng Cẩm Lương. Theo trả lời, tuyến Đường tỉnh 523E được đầu tư xây dựng đã lâu, nhiều đoạn chưa được đầu tư rãnh thoát nước đồng bộ, thường đọng nước khi có mưa lớn, gây hư hỏng nền, mặt đường, gây mất an toàn giao thông; việc cử tri kiến nghị đầu tư tu sửa, nâng cấp tuyến đường là cần thiết.

Thực hiện Quyết định số 4828/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình sửa chữa các tuyến đường tỉnh thuộc kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2024. Hiện nay, Sở Giao thông - Vận tải đang thực hiện sửa chữa đoạn Km11+100-Km12+700, Km13+700-Km14+100 với tổng mức đầu tư khoảng 6,7 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong Quý II/2024, hoàn thành trong Quý IV/2024. Công trình hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị đầu tư công trình nâng cấp, cải tạo tuyến Đường tỉnh 530D, đoạn từ xã Trí Nang, đi qua xã Giao An, xã Giao Thiện (Lang Chánh) và xã Lương Sơn (Thường Xuân). Điểm đầu: Km6+500 thuộc Đường tỉnh 530 (ngã ba Trí Nang); Điểm cuối: Km89+600 thuộc Quốc lộ 47 (ngã ba Lương Sơn); Chiều dài tuyến cần cải tạo L=16,6 km. Theo trả lời: Tuyến Đường tỉnh 530D (Trí Nang - Giao Thiện - Lương Sơn) có chiều dài 16,6km, do Sở giao thông - Vận tải quản lý, bảo trì; được nâng cấp quản lý thành đường tỉnh vào năm 2023 tại Quyết định số 268/QĐ-UBND, ngày 16/1/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. Sau khi tiếp nhận quản lý vào tháng10/2023, Sở Giao thông - Vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên để sửa chữa các hư hỏng nhỏ trên tuyến đường (phát cây, cắt cỏ, nạo vét, khơi thông cống rãnh, vá ổ gà, sơn sửa hệ thống biển báo, cột Km, cọc H, cọc tiêu...), đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Thực hiện Quyết định số 4828/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình sửa chữa các tuyến đường tỉnh thuộc kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2024, Sở Giao thông - Vận tải đang thực hiện dự án sửa chữa hệ thống an toàn giao thông với tổng mức đầu tư khoảng 0,6 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong Quý III năm 2024. Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường đòi hỏi nguồn vốn lớn, trong điều kiện ngân sách của tỉnh hiện nay còn khó khăn, chưa thể cân đối bố trí vốn để đầu tư như kiến nghị của cử tri. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông - Vận tải phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư vào thời điểm thích hợp khi cân đối được nguồn vốn.

Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị hỗ trợ làm lan can chắn trên tuyến Đường tỉnh 523 trước cổng làng thôn Đa Đụn, xã Thành Trực đến mùa mưa khi nước dâng lên gây ngập lụt, người dân đi lại rất nguy hiểm, mất an toàn giao thông; cử tri huyện Thạch Thành đề nghị tỉnh sớm có biện pháp giải quyết Cống Cầu Đô nằm trên Đường tỉnh 523 diện tích nhỏ hẹp không đảm bảo cho việc tiêu thoát nước. Theo trả lời: Đối với tuyến Đường tỉnh 523 có vị trí trước cổng làng thôn Đa Đụn, xã Thành Trực (thuộc đoạn Km37+500 – Km37+700): Hiện trạng tuyến có chiều rộng nền đường Bn= 6,5 - 7,5m, chiều rộng mặt đường Bm=5,5m; đoạn tuyến chạy trong lưu vực sông Bưởi, nên khi nước sông dâng lên đoạn tuyến trên bị ngập lụt cục bộ, lề đường sát với mép sông nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi nước lũ dâng.

Đối với tuyến Đường tỉnh 523 có vị trí cống Cầu Đô (tại lý trình Km36+080): Hiện trạng cống có khẩu độ 0,75m, thoát nước cho lưu vực đồi núi cao nên mỗi khi mưa to, lượng nước đổ về nhiều cục bộ, nên có hiện tượng nước tràn quan đường.

Để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến, việc đầu tư bổ sung hệ thống đảm bảo giao thông (lan can, tôn lượn sóng...), thay thế cống cũ theo kiến nghị của cử tri là cần thiết. Do nguồn vốn bảo trì đường bộ hạn chế nên vị trí cống nêu trên chưa có trong danh mục công trình sửa chữa các tuyến đường tỉnh thuộc kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2024. Do đó, trước mắt, UBND tỉnh sẽ giao Sở Giao thông - Vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ thường xuyên khơi thông dòng chảy qua cống để đảm bảo tiêu, thoát nước; đặc biệt là trong thời gian mưa lũ; đồng thời, xem xét, chấp thuận đầu tư xây dựng các công trình trong kế hoạch bảo trì đường bộ năm tiếp theo khi có điều kiện về nguồn vốn.

Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị UBND tỉnh đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường giao thông từ xã Thạch Quảng (Thạch Thành) đi xã Lương Nội (Bá Thước). Theo trả lời: Ngày 16/2/2024, UBND huyện Thạch Thành đã có Tờ trình số 20/TTrUBND báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng dự án đường giao thông xã Thạch Quảng (Thạch Thành) kết nối đến xã Lương Nội (Bá Thước), chiều dài tuyến 13,37km, UBND tỉnh đã có Công văn số 2240/UBND-THKH, ngày 21/2/2024 giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu hỗ trợ kinh phí đầu tư dự án. Sau khi cân đối được nguồn vốn, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường theo quy định.

Cử tri huyện Như Thanh đề nghị tỉnh có phương án xử lý tình trạng ách tắc dòng chảy, nhất là vào mùa mưa lũ, làm khoảng 30 hộ dân thôn 13 và khoảng 20 hộ dân tại thôn 10 xã Xuân Du (Như Thanh) bị ngập úng kéo dài, do ảnh hưởng của việc thi công tuyến đường nối TP Thanh Hoá đi Cảng Hàng không Thọ Xuân đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến Đường tỉnh 514 qua địa phận xã Xuân Du đang triển khai thực hiện dở dang tại một số vị trí làm cầu, cống qua đường. Theo trả lời, Hiện nay Sở Giao thông - Vận tải đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công thực hiện đào mở rộng đoạn cải dòng tại mố M1 của cầu Chùa Km11+087,41 để tăng khả năng thoát nước; đồng thời, chỉ đạo đơn vị quản lý bảo trì tuyến Đường Thọ Xuân - Nghi Sơn phối hợp với UBND huyện Như Thanh yêu cầu các hộ dân thôn 10 hoàn trả lại phạm vi hành lang đường Thọ Xuân - Nghi Sơn đang lấn chiếm để thực hiện công tác bảo trì, khơi thông rãnh dọc bên phải để tránh tình trạng ách tắc dòng chảy. Để giải quyết triệt để tình trạng bị ngập úng nêu trên, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành tham mưu ưu tiên xem xét bố trí vốn để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án theo thiết kế được phê duyệt và chỉ đạo UBND huyện Triệu Sơn ưu tiên giải phóng mặt bằng đối với phạm vi đoạn từ Km9+00 - Km11+087 thuộc xã Hợp Thắng để triển khai thi công, đảm bảo thoát nước cho khu vực.

Đối với các kiến nghị khác của cử tri đề nghị đầu tư các công trình cầu, đường thuộc thẩm quyền quản lý, đầu tư của các địa phương; cụ thể: Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng mới Cầu Bái Thượng bắc qua sông Nông Giang (thuộc Thôn Quyết Thắng 1). Cử tri huyện Yên Định đề nghị tỉnh đầu tư nâng cấp con đường kè lát mái bờ Sông Mã chạy qua đường Bản Dõng thôn 9 cũ. Cử tri huyện Hà Trung đề nghị nâng cấp, cải tạo tuyến đường đi vào khu bảo tồn rừng sến Tam Quy đi qua khu vực thôn Tây Ninh xã Yến Sơn với chiều dài khoảng 5,2km. Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị tỉnh đầu tư kinh phí bê tông hóa tuyến đường vành đai từ Đường tỉnh 519 (đường Đồi Thị) đi dọc đê Quốc gia qua thôn Đông Xuân (Bãi Bín) đến thôn Hồng Kỳ (Đồng Tranh), xã Thọ Thanh chiều dài khoảng 3km để phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa bằng xe trong tải lớn. Cử tri huyện Quan Sơn đề nghị tỉnh đầu tư mở đường để phục vụ dân sinh - phát triển kinh tế, giãn dân thuộc bản Chung Sơn từ đầu cầu Sơn Thủy bờ bắc đến đầu cầu đi vào bản Thủy Thành dài 3km. Cử tri huyện Mường Lát đề nghị nâng cấp tuyến đường từ bản Chai và bản Lách; xây cây cầu cứng qua suối Pong tại bản Đông Ban.

Theo trả lời: Việc cử tri kiến nghị, đề xuất đầu tư sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới các công trình cầu, đường nêu trên là phù hợp và cần thiết, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị quyết số 176/2021/NQ-HĐND, ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025, tỉnh Thanh Hóa thì việc đầu tư các tuyến đường này thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện, xã. Mặt khác, Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do tỉnh quản lý, Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đã được HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh đã phân bổ chi tiết vốn cho các chương trình, dự án nên không còn nguồn vốn để bố trí vốn cho các dự án nêu trên. Do đó, đề nghị UBND các huyện rà soát, lựa chọn những công trình, dự án thực sự cấp bách để chủ động cân đối ngân sách địa phương hoặc huy động nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư. Trong thời gian tới, căn cứ kết quả thu ngân sách hằng năm và khả năng cân đôi với các nhiệm vụ chi, UBND tỉnh sẽ xem xét, hỗ trợ vốn đầu tư khi có điều kiện về nguồn vốn. Trong khi các tuyến đường, các công trình cầu chưa được đầu tư xây dựng, đề nghị các địa phương tăng cường công tác duy tu, sửa chữa từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông đã được giao để đảm bảo giao thông cho Nhân dân đi lại được thuận lợi và an toàn.

