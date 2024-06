Giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị về lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị về lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông.

Nhiều hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đang được đầu tư xây dựng.

Cử tri huyện Triệu Sơn kiến nghị, tuyến Đường tỉnh 520 đoạn từ Ngã ba chợ Sim, xã Hợp Thành (Triệu Sơn) đi xã Hải Long (Như Thanh), đặc biệt là đoạn đường đi qua địa phận xã Triệu Thành dài 2,2km đã xuống cấp trầm trọng. Mấy năm vừa qua, trên tuyến đường này xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm, bụi bẩn gây ô nhiễm môi trường sống cho Nhân dân trên tuyến đường này, Nhân dân rất bức xúc. Mặc dù đã kiến nghị nhiều lần và UBND tỉnh có công văn số 11180/UBND-CN ngày 3/8/2023 giao các ngành kiểm tra nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện đầu tư nâng cấp.

Theo trả lời, Đường tỉnh 520 (Sim - Thị trấn Bến Sung - Thanh Tân) có chiều dài 48km do UBND huyện Như Thanh quản lý, bảo trì; trong đó, đoạn tuyến đi qua địa bàn huyện Triệu Sơn dài 3,2km, hiện trạng là đường cấp VI, đồng bằng, chiều rộng nền đường Bn=6,5-9,0m, mặt đường Bm=3,5m. Do tuyến đường được xây dựng từ lâu, thời gian qua lưu lượng xe có trọng tải lớn, vận chuyển vật liệu tăng đột biến; đồng thời, đoạn qua địa bàn huyện Triệu Sơn dân cư sinh sống dọc hai bên đường đông đúc, chưa có rãnh dọc thoát nước, mặt đường bị đọng nước khi trời mưa, phát sinh nhiều vị trí ổ gà, bong tróc hư hỏng nền mặt đường, ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến; do đó, cử tri kiến nghị đầu tư, nâng cấp là cần thiết. Hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 4828/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 phê duyệt danh mục công trình sửa chữa các tuyến đường tỉnh thuộc kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2024, trong đó, giao UBND huyện Triệu Sơn làm chủ đầu tư, thực hiện sửa chữa đoạn Km0+00-Km3+00/ĐT.520, với tổng mức đầu tư khoảng 18 tỷ đồng; trên cơ sở đó, UBND huyện Triệu Sơn đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án, tiến độ hoàn thành trong năm 2024. Công trình hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị xây dựng lại cống tiêu qua Đường tỉnh 514B thuộc địa bàn xã Hợp Tiến để đảm bảo sản xuất và phòng chống thiên tai. Theo trả lời: Tuyến Đường tỉnh 514 (Cầu Thiều - Thượng Ninh) có chiều dài 33,4km, do Sở Giao thông - Vận tải quản lý, bảo trì; trong đó, đoạn qua xã Hợp Tiến có chiều rộng nền đường Bn = 7,5m, mặt đường Bm = 5,5m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, đoạn qua khu dân cư có rãnh thoát nước bằng bê tông xi măng. Qua kiểm tra, vị trí cống theo kiến nghị của cử tri huyện Triệu Sơn là cống tiêu BTCT D600 tại khoảng Km15+200/ĐT.514. Do nguồn vốn bảo trì đường bộ hạn chế, nên vị trí cống nêu trên chưa có trong danh mục công trình sửa chữa các tuyến đường tỉnh thuộc kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2024; do đó, trước mắt, UBND tỉnh sẽ giao Sở Giao thông - Vận tải sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ thường xuyên khơi thông dòng chảy qua cống để đảm bảo tiêu, thoát nước, đặc biệt là trong thời gian mưa lũ; đồng thời, tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chấp thuận đầu tư xây dựng công trình trong kế hoạch bảo trì đường bộ khi có điều kiện về nguồn vốn.

Cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị làm hệ thống đèn chiếu sáng các nút giao của tuyến đường từ trung tâm TP Thanh Hóa nối với nút giao Nỏ Hẻn của đường đi Khu Kinh tế Nghi Sơn - Cảng hàng không Thọ Xuân thuộc địa phận xã Đồng Thắng. Theo trả lời: Ngày 14/3/2024, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 492/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường từ trung tâm TP Thanh Hóa nối với đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn; trong đó, bổ sung nội dung hệ thống điện chiếu sáng vào dự án. Trên cơ sở quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được HĐND tỉnh thông qua; hiện nay, Sở Giao thông - Vận tải đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công hạng mục đường, điện bổ sung trước ngày 15/10/2024; thi công hoàn thành hạng mục điện chiếu sáng và bàn giao đưa vào khai thác sử dụng toàn bộ dự án trong tháng 12/2024.

Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị nâng cấp tuyến Đường tỉnh 516C từ xã Thiệu Phú đi Thiệu Quang tạo điều kiện cho Nhân dân đi lại. Theo rả lời: Đường tỉnh 516C (Thiệu Phú - Định Thành - Định Tân) có chiều dài 35,32km, do Sở Giao thông - Vận tải quản lý, bảo trì, hiện trạng có chiều rộng nền đường Bn = (5,5-7,5)m, chiều rộng mặt đường Bm = (3,5-5,5)m. Trong thời gian thi công dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, phía Đông, đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, các nhà thầu thi công có sử dụng tuyến Đường tỉnh 516C để vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án, gây hư hỏng nền mặt đường, gây mất an toàn giao thông; do đó, việc cử tri kiến nghị đầu tư nâng cấp tuyến đường là cần thiết. Đến nay, Cục Quản lý đầu tư xây dựng - Bộ Giao thông - Vận tải đã yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long khẩn trương chỉ đạo nhà thầu tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thành công tác sửa chữa, hoàn trả đường cho địa phương đảm bảo an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Ngoài ra, để đảm bảo giao thông trên tuyến, ngoài công tác bảo dưỡng thường xuyên, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí để kịp thời sửa chữa các hư hỏng trên tuyến, cụ thể: Năm 2023, đã thực hiện sửa chữa các đoạn Km5+100 - Km7+00, Km7+100 - Km8+050, Km8+250 - Km10+450, Km34+00 - Km35+970 với tổng mức đầu tư là 29 tỷ đồng. Năm 2024, thực hiện Quyết định số 4828/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình sửa chữa các tuyến đường tỉnh thuộc kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2024, Sở Giao thông - Vận tải đang thực hiện sửa chữa các đoạn Km10+550 - Km13+450, Km30+200- Km34+00 với tổng mức đầu tư khoảng 24,5 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành Quý IV năm 2024.

Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị tỉnh đầu tư, nâng cấp tuyến đường nối từ Quốc lộ 217 vào Trung tâm xã Vĩnh An vào khu danh thắng Động Kim Sơn, xã Vĩnh An (Vĩnh Lộc). Theo trả lời: Tại Thông báo số 398-TB/VPTU ngày 25/3/2024 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận đồng ý chủ trương cho lập dự án, giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng xem xét cụ thể; báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 4400/UBND-THKH ngày 1/4/2024 đồng ý chủ trương thực hiện dự án; giao UBND huyện Vĩnh Lộc chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan, trong đó cần xác định rõ các nội dung gồm: tên dự án, chủ đầu tư, mục tiêu, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, nguồn vốn và cơ cấu vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư, thời gian thực hiện dự án..., báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 10/4/2024. Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Vĩnh Lộc, theo chỉ đạo nêu trên, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành, đơn vị có liên quan, tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án và có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 26/4/2024. Vì vậy, sau khi nhận được đề xuất chủ trương đầu tư dự án của UBND huyện Vĩnh Lộc, UBND tỉnh sẽ xem xét, trình HĐND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị nâng cấp, cải tạo các tuyến Đường tỉnh 522B với chiều dài khoảng 12,6km (gồm: từ Km6+100 đến Km8+600, từ Km9 đến Km12+600, từ Km17+100 đến Km23+600); Tuyến đường 527C với chiều dài khoảng 4,8 km (gồm: từ Km0+400 đến Km2+200, từ Km2+200 đến Km3+300, từ Km4+500 đến Km5+400, từ Km8 đến Km9). Theo trả lời: Trong thời gian qua, để đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông - Vận tải tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến tuyến Đường tỉnh 522B và tuyến đường 527C; đồng thời, kịp thời báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa các hư hỏng trên tuyến; cụ thể: Năm 2023: Tuyến Đường tỉnh 522B đã thực hiện sửa chữa (đoạn Km13+00-Km17+100) với tổng mức đầu tư là 23,5 tỷ đồng; tuyến đường 527C đầu tư sửa chữa (các đoạn: Km3+280-Km3+360, Km4+323-Km4+411, Km4+500-Km5+400) với tổng mức đầu tư là 1,7 tỷ đồng.

Năm 2024: Thực hiện Quyết định số 4828/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình sửa chữa các tuyến đường tỉnh thuộc kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2024, UBND huyện Hà Trung đang thực hiện dự án sửa chữa tuyến Đường tỉnh 522B (đoạn Km6+700 Km8+600, Km9+050-Km12+600) với tổng mức đầu tư khoảng 22 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2024; Sở Giao thông - Vận tải đang thực hiện dự án sửa chữa tuyến đường 527C (các đoạn: Km0+400-Km2+200, Km2+400- Km3+280, Km9+00-Km9+938, Km10+211-Km11+400) với tổng mức đầu tư khoảng 15,25 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong quý II/2024, hoàn thành trong quý IV/2024. Các công trình hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

