Giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm gửi tới Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII về đầu tư hạ tầng giao thông và các hạ tầng khác

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị.

Cử tri xã Đông Thịnh và Đông Khê (Đông Sơn) đề nghị xem xét, bố trí đèn tín hiệu giao thông Quốc lộ 47 với đường BT và đường tỉnh 517 với đường BT, do 2 điểm này hay xảy ra tai nạn giao thông; cử tri xã Đông Khê đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông - Vận tải có giải pháp sửa chữa cầu Đông Anh trên tuyến đường Quốc lô 47 cũ, hiện nay có nhiều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông ở khu vực này. Theo kết quả giải quyết, về bố trí đèn tín hiệu giao thông: Hai điểm giao thông này đã được bố trí đèn tín hiệu giao thông theo quy định. Đề nghị UBND TP Thanh Hóa thực hiện công tác thẩm tra an toàn giao thông theo quy định, để có giải pháp, phương án tổ chức giao thông tại nút giao phù hợp, đảm bảo an toàn giao thông. Có giải pháp xây dựng đường gom nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ của đường tỉnh 517 để sử dụng chung điểm đấu nối vào đường tỉnh 517 tại Km0+900. Về sửa chữa cầu Đông Anh trên Quốc lộ 47 cũ: Hiện nay, đoạn Quốc lộ 47 cũ (từ Km26+700-Km27+500) qua địa phận xã Đông Anh (Đông Sơn) đã được chuyển thành đường địa phương và đã bàn giao cho UBND huyện Đông Sơn quản lý khai thác kể từ ngày 1/10/2018. Do đó, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Đông Sơn đầu tư xây dựng dự án theo quy định.

Cử tri huyện Đông Sơn kiến nghị việc cấp lại, cấp đổi hiện vật khen thưởng cho các đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn xã Đông Hoà nói riêng và huyện Đông Sơn nói chung, cụ thể năm 2018 xã Đông Hoà có 13 đối tượng đã đề nghị cấp đổi mà đến nay mới cấp được cho 1 đối tượng như vậy là rất chậm. Đề nghị tỉnh quan tâm sớm cấp đổi cho các đối tượng nói trên. Theo kết quả giải quyết, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan tăng cường đấu mối với cơ quan Trung ương để cấp đổi hiện vật khen thưởng cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh nói chung và xã Đông Hòa (Đông Sơn) nói riêng.

Cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị các cơ quan cấp tỉnh cho lắp đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao tuyến đường cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn, các nút qua các xã Vân Sơn, Hợp Thành, Hợp lý thường xuyên xảy ra tai nạn. Lắp đặt bổ sung biển báo, gờ giảm tốc tại các nút giao với Quốc lộ 47 và các trường học và các khu di tích đông dân cư tại xã An Nông. Theo kết quả giải quyết, về lắp đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao tuyến đường cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn: Trên tuyến, tại các nút giao với các đường tỉnh, đường huyện và đường dân sinh đã bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT. Để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực các nút giao, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Triệu Sơn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của Nhân dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường. Về lắp đặt bổ sung biển báo, gờ giảm tốc tại các nút giao với Quốc lộ 47 và các trường học và các khu di tích, đông dân cư tại xã An Nông: Hiện nay, đơn vị quản lý tuyến đường là Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ I Thanh Hóa đã cắm bổ sung 1 cụm biển (2 biển) chỉ dẫn hướng đi (trái, phải) vào khu di tích Chùa Quần Hậu tại Km15+700/QL.47C theo nội dung và đề nghị của UBND xã An Nông.

Cử tri huyện Thọ Xuân kiến nghị tỉnh khảo sát, thực hiện nắn chỉnh đoạn Tỉnh lộ 518C từ cầu Nha cũ đến Nhà thờ Phúc Địa (xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân) có chiều dài khoảng 1 km, có tới 7 khúc cua rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông: Sở Giao thông - Vận tải đã rà soát, bổ sung các biển báo giao thông tại các vị trí nêu trên; đối với kiến nghị nắn chỉnh tuyến đường tỉnh 518C. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu báo cáo UBND tỉnh đầu tư nâng cấp tuyến đường khi có điều kiện về nguồn vốn.

Cử tri huyện Thọ Xuân tiếp tục kiến nghị tỉnh xem xét cho thanh lý Dự án 327 trồng cao su (xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân) đến nay do cây đã già cỗi, mưa bảo đổ ngã nhiều, giá thu mua mủ quá thấp, hiệu quả kinh tế không cao: UBND tỉnh đã trả lời tại Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 29/9/2023. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT đến nay chưa thực hiện xong.

Cử tri huyện Thọ Xuân kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình cấp bách về phòng, chống thiên tai dự án: Xây dựng Trạm bơm tiêu cống Xốn (K19+940) đê hữu Cầu Chày, xã Trường Xuân (Thọ Xuân). Theo kết quả giải quyết, dự án đã được UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện tại Quyết định số 3072/UBND-NN ngày 30/8/2023 về việc phê duyệt phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển sang năm 2023 (đợt 2).

Cử tri huyện Yên Định đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí để cải tạo và nâng cấp 2 tuyến đường tỉnh lộ: Tuyến đường tỉnh 516C đoạn từ xã Định Hòa đi xã Định Thành, Định Công và tuyến đường tỉnh 516 D từ Định Tân đi xã Định Tiến. Theo kết quả giải quyết, đối với đường tỉnh 516C: Năm 2023, 2024, Sở Giao thông - Vận tải đã thực hiện sửa chữa các đoạn tuyến. Đối với đường tỉnh 516D: Năm 2019, 2020, Sở Giao thông - Vận tải đã thực hiện sửa chữa, cải tạo các đoạn tuyến.

Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị UBND tỉnh sớm đầu tư, nâng cấp mở rộng tuyến đường Tỉnh lộ 502 từ Quốc lộ 45 thị trấn Thiệu Hóa - TP Thanh Hóa nhiều đoạn đã xuống cấp hư hỏng và rất hẹp, chỉ có 1 xe ô tô lưu thông được đã gây ảnh hưởng rất lớn đến giao thông. Theo kết quả giải quyết, năm 2023, Sở Giao thông vận tải, UBND TP Thanh Hóa, UBND huyện Thiệu Hóa đã triển khai đầu tư sửa chữa, nâng cấp một số đoạn tuyến đường tỉnh lộ 502. Năm 2024, thực hiện Quyết định số 4828/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình sửa chữa các tuyến đường tỉnh thuộc kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2024, Sở Giao thông vận tải đang thực hiện dự án sửa chữa đoạn Km9+600-Km11+00/ĐT.502 với tổng mức đầu tư là 2,25 tỷ đồng, tiến độ hoàn thành Quý IV năm 2024. Đồng thời, UBND huyện Thiệu Hóa đang thực hiện đầu tư đoạn Km14+60- Km14+480, thời gian thực hiện trong năm 2024.

Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị tỉnh sớm đầu tư nâng cấp Cầu Kè qua kênh bắc tại xã Thiệu Toán trên tuyến Tỉnh lộ 515A vì rất nhỏ (tuyến đường này đã được đầu tư nâng cấp, đi lại thuận lợi, nhưng cầu này nhỏ chỉ rộng 2,5m): Đến nay, đã hoàn thành sửa chữa Cầu Kè tại Km11+148,5/ĐT.515 ngày 30/11/2023.

Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư tuyến đê sông Cầu Chày còn lại từ xã Thiệu Long đi Thiệu Quang. Vì tuyến đê trên mới đầu tư thôn Đông Lỗ, xã Thiệu Long. Theo kết quả giải quyết, dự án sửa chữa khắc phục đê hữu sông Cầu Chày đoạn K33+600÷ K35+650, xã Thiệu Long (Thiệu Hóa) và dự án tu bổ nâng cấp đê hữu sông Cầu Chày đoạn K35+650- K37+650 xã Thiệu Long, xã Thiệu Giang (Thiệu Hóa) đang được UBND huyện Thiệu Hóa triển khai thi công.

Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị UBND tỉnh nâng cấp, mở rộng mặt đường của 4 tuyến đường tỉnh, gồm: Tỉnh lộ 523C, Tỉnh lộ 516B, Tỉnh lộ 522, Tỉnh lộ 508 với tổng chiều dài 31,05km lên tối thiểu đạt cấp III, nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại giao thương của huyện Vĩnh Lộc. Theo kết quả giải quyết, năm 2023, Sở Giao thông - Vận tải đã triển khai sửa chữa hoàn thành một số đoạn tuyến. Trong năm 2024, thực hiện Quyết định số 4828/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình sửa chữa các tuyến đường tỉnh thuộc kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2024, Sở Giao thông - Vận tải đang thực hiện các dự án sửa chữa các tuyến đường, tiến độ hoàn thành Quý IV năm 2024.

Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị tỉnh hỗ trợ xây dựng, nâng cấp kiên cố hóa tuyến đê tả sông Bưởi, xây dựng Trạm bơm tiêu và hệ thống tiêu đê tả sông Bưởi cho 2 xã Vĩnh HưngVĩnh Phúc (Vĩnh Lộc). Theo kết quả giải quyết, về xây dựng, nâng cấp kiên cố hóa tuyến đê tả sông Bưởi: Ngày 22/12/2023, HĐND huyện Vĩnh Lộc đã quyết định chủ trương đầu tư dự án xử lý mặt đê đoạn từ K19+863-K22+821 đê tả sông Bưởi, xã Vĩnh Phúc, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 4/3/2024 về phê duyệt dự án trên với tổng mức đầu tư 9.775,599 triệu đồng, trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 7 tỷ đồng. Về xây dựng Trạm bơm tiêu và hệ thống tiêu đê tả sông Bưởi cho 2 xã Vĩnh Hưng - Vĩnh Phúc: Để đảm bảo tiêu thoát cho các xã Vĩnh Hưng và Vĩnh Phúc khi có mưa lũ, trước mắt giao UBND huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo UBND xã Vĩnh Hưng thực hiện nạo vét, thanh thải giải tỏa ách tắc trên các tuyến kênh nêu trên, chủ động vận hành kịp thời các cống tiêu khi có mưa lũ để nâng cao hiệu quả tiêu, giảm ngập úng. UBND tỉnh sẽ hỗ trợ huyện Vĩnh Lộc khi có điều kiện về nguồn vốn.

Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ để lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế thi công hạng mục công trình Đông Thái Miếu, Tây Thái Miếu của Thành Nhà Hồ. Theo kết quả giải quyết, hiện nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để tổ chức đấu thầu lại. Để lựa chọn được đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công hạng mục công trình Đông Thái Miếu, Tây Thái Miếu Thành Nhà Hồ theo đề nghị của cử tri cần qua nhiều thủ tục theo quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian sớm nhất, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo đề nghị của cử tri.

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư toàn tuyến từ cầu Cừ đi Hà Tiến kéo dài xuống xã Hoạt Giang; đường tỉnh 522B từ Quốc lộ 217B đi Đền Sòng thị xã Bỉm Sơn; nâng cấp tuyến đường tỉnh 508 B đoạn qua xã Hà Ngọc và Hà Sơn; nâng cấp tuyến đường tỉnh 522B đoạn qua xã Hà Tân, Hà Tiến; nâng cấp đường tỉnh 522B đoạn xã Hà Giang đến xã Hà Long. Đầu tư nâng cấp và mở rộng mặt đường tuyến đường tỉnh 527C đoạn từ Huyện ủy đến cầu Hà Thanh. Theo kết quả giải quyết, đối với tuyến đường tỉnh 522B: Năm 2023, Sở Giao thông vận tải đã thực hiện sửa chữa các đoạn tuyến. Đối với tuyến đường tỉnh 527C: Năm 2023, năm 2024, Sở Giao thông - Vận tải đã và đang thực hiện các đoạn tuyến.

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị tỉnh hỗ trợ đầu tư tu sửa nâng cấp tuyến đê Hón Bông đoạn qua xã Hà Sơn, xã Hà Lĩnh; nạo vét sông Bồng Khê (xã Hà Lĩnh) đoạn sang đập Hón Bông; kiên cố hóa mặt đê Đồng Mạo, Đồng Chiều xã Hà Lai; nạo vét sông Tống đoạn từ Cầu Tràn (xã Hà Bắc) đến Cầu Tống Giang. Theo kết quả giải quyết, UBND huyện Hà Trung đã đưa vào danh mục công trình cần đầu tư, sửa chữa, nâng cấp; tuy nhiên, do nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện giảm nên chưa bố trí được nguồn vốn thực hiện.

Cử tri xã Yên Dương (Hà Trung) đề nghị tỉnh có chủ trương cụ thể về thời gian di dời, tái định cư cho 350 hộ dân nằm trong hành lang thoát lũ sông Hoạt. Theo kết quả giải quyết, UBND huyện Hà Trung đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp với Hạt quản lý đê Hà Trung quản lý chặt chẽ không để phát sinh vi phạm mới. Về lâu dài, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Hà Trung xây dựng phương án di dân tái định cư, kế hoạch di dời trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương khi cân đối được nguồn kinh phí.

