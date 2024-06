Giá niềng răng trong suốt hiện nay như thế nào?

Có thể nói, niềng răng trong suốt đang được xem là phương pháp chỉnh nha hot nhất hiện nay nhờ những ưu điểm vượt trội mà phương pháp này mang lại cho người bệnh. Là giải pháp chỉnh nha có tính thẩm mỹ cao, vậy giá niềng răng trong suốt hiện nay là bao nhiêu? Mất bao lâu để có thể hoàn thiện một ca niềng răng trong suốt?

Tìm hiểu về niềng răng trong suốt

Niềng răngtrong suốt hay nhiều người còn gọi là niềng răng vô hình bởi phương pháp này sử dụng khí cụ niềng bằng một loại nhựa trong suốt đặc biệt còn gọi là khay niềng. Những chiếc khay niềng này sẽ được thiết kế riêng biệt cho từng trường hợp, tạo lực đẩy làm dịch chuyển các răng về đúng vị trí và cân đối cho toàn hàm. Nó vừa có tác dụng chỉnh nha vừa đảm bảo tính thẩm mỹ cho người bệnh. Phương pháp này đặc biệt thích hợp với người đang gặp tình trạng răng mọc lệch, răng thưa hở, mọc không đồng đều....

Với phương pháp niềng răng trong suốt, người bệnh sẽ mang khay niềng trong suốt quá trình điều trị và thay đổi luân phiên theo lộ trình (trung bình 7 ngày sẽ thay một khay) cho đến khi đeo đến khay niềng cuối cùng cũng là lúc kết thúc liệu trình điều trị.

Niềng răng trong suốt được ưa chuộng do mang lại tính thẩm mỹ cao.

Giá niềng răng trong suốt

Giá của một ca niềng răng trong suốt sẽ có sự giao động khác nhau tương ứng với từng trường hợp điều trị. Thông thường, giá niềng răng trong suốt sẽ rơi vào trong tầm giá khoảng 60-130 triệu (tùy nha khoa).Có sự chênh lệch về chi phí cho mỗi ca sẽ phụ thuộc vào những yếu tố:

Khí cụ sử dụng trong niềng răng

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại niềng răng trong suốt có thể kể đến như: Invisalign, Clear Aligner, zenyum... tùy vào mức chi phí mong muốn của người bệnh mà sẽ chọn loại niềng phù hợp. Hiện Invisalign được xem là phương pháp tiên tiến và có mức chi phí cao nhất hiện nay. Lý do khiến phương pháp này có mức phí cao là bởi đây là thương hiệu đến từ Mỹ, có mặt trên thị trường từ rất sớm, thêm vào đó các khay niềng Invisalign sẽ được thiết kế trên phần mềm kỹ thuật số, chế tác bằng máy nên có tính chính xác, thẩm mỹ ũng như chất lượng cao. Do vậy, giá cũng sẽ nhỉn hơn so với các loại khí cụ khác.

Số lượng khay niềng cho mỗi ca

Trong suốt quá trình niềng răng, tùy vào mức độ nặng hay nhẹ mà người bệnh sẽ được chỉ định đeo từ 22-50 khay niềng (hoặc có thể hơn). Nếu trường hợp tình trạng răng của người bệnh ở mức độ nặng buộc phải đeo nhiều khay niềng và thời gian kéo dài thì cũng sẽ làm ảnh hưởng đến chi phi điều trị.

Thông thường người bệnh sẽ phải đeo từ 22 – 50 khay cho một ca niềng răng

Tình trạng răng thực tế của người bệnh

Đây được xem là yếu tố ảnh hưởng lớn đến phương pháp điều trị, số lượng khí cụ cần sử dụng trong can thiệp chỉnh nha. Sau khi thăm khám, bác sĩ sẽ xác định mức độ lệch của răng, từ đó dự đoán được phác đồ điều trị, số lượng khay cần sản xuất. Sau đó sẽ ước tính được mức chi phí cụ thể cho từng trường hợp.

Những thắc mắc thường gặp xoay quanh niềng răng trong suốt

Là phương pháp niềng răng hiện đại, những năm trở lại đây, rất nhiều người áp dụng phương pháp niềng răng trong suốt để chỉnh nha. Thế nhưng, không phải ai cũng hiểu rõ về phương pháp này, dưới đây là một số những thắc mắc phổ biến liên quan đến niềng răng vô hình.

Có thể áp dụng niềng một hàm?

Có thể, tùy vào nhu cầu và tình trạng răng của mỗi người mà bác sĩ có thể sẽ chỉ định niềng một hàm. Tuy vậy, với những trường hợp muốn cân chỉnh răng về đúng vị trí, đa số đều phải niềng 02 hàm để tạo sự cân đối cho khớp cắn.

Vì sao niềng răng trong suốt lại đắt?

Có rất nhiều lý do khiến giá niềng răng trong suốtđắt đỏ hơn so với những phương pháp khác. Điều dễ nhận thấy nhất chính là tính thẩm mỹ, niềng răng trong suốt tạo cảm giác cho người bệnh vì nó gần như vô hình, khiến người bệnh cảm thấy vô cùng thoải mái trong giao tiếp. Thứ hai đó là nó sẽ cho người bệnh thấy trước được kết quả, bằng giải pháp và kỹ thuật tiên tiến, niềng răng trong suốt phác họa cho người bệnh thấy được kết quả sau khi hoàn thiện. Tiếp nữa, phương pháp này buộc phải sản xuất nhiều khí cụ để hỗ trợ kéo và cân chỉnh răng, do đó mức chi phí cũng tăng theo.

Niềng răng trong suốt có chi phí đắt rất nhiều so với các phương pháp khác

Bao lâu thì hoàn thiện một ca niềng răng trong suốt?

Cũng giống như những phương pháp khác, một ca niềng răng trong suốt hoàn thiện sẽ kéo dài khoảng 18 – 24 tháng hoặc hơn, tùy vào mức độ nặng nhẹ của người bệnh. Niềng răng trong suốt có đau không? Câu trả lời là có, bởi cũng như các phương pháp khác, các khay sử dụng trong niềng răng trong suốt sẽ đảm nhiệm chức năng kéo và sắp răng về đúng vị trí, do tạo lực kéo trên răng nên việc người bệnh có cảm giác đau, khó chịu là điều không thể nào tránh khỏi. Nhưng bạn có thể yên tâm bởi phương pháp này được xem là tiên tiến nhất hiện nay nên hạn chế tối đa cảm giác khó chịu hay gây đau cho người bệnh, thời gian đầu khi răng vẫn đang chưa quen với việc đeo khí cụ, người bệnh có thể sẽ có cảm giác hơi khó chịu, tuy nhiên cảm giác này sẽ nhanh chóng đi qua khi răng bắt đầu quen với sự thay đổi.

