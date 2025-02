Flow: Phim hoạt hình nhận đề cử Oscar, cập bến Việt Nam

Sau một thời gian được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn phim ảnh, “Flow” (tạm dịch: Dòng chảy) đã chính thức được đưa về rạp Việt, do Công ty June Contents Distribution cùng CGV phối hợp. Phim là trở thành ứng cử viên Oscar thứ ba ở hạng mục phim hoạt hình hay nhất mùa giải 2024-2025 được chiếu tại Việt Nam (cùng với “Inside out 2” và “Robot hoang dã” ).

Đồ họa và hình ảnh xuất sắc, cùng diễn biến hồi hộp là yếu tố giữ chân khán giả với "Flow." (Ảnh từ phim)

Trong 90 phút, “Flow” kể về hành trình sinh tồn của chú mèo đen sống vô chủ trong một khu rừng nọ. Khi cơn đại hồng thủy bất ngờ kéo đến, một chiếc thuyền gỗ xuất hiện như thuyền Noah của đấng cứu thế trong Kinh thánh Thiên Chúa giáo. Chú mèo - vốn là loài sợ nước - phải lênh đênh trên thuyền, học cách sinh tồn cùng một chú chó vô tư, một chú chuột lang nước capybara “mặc kệ mọi sự đời,” một chú vượn cáo ham muốn vật chất và một chú chim bao dung, độ lượng.

Giống như nhiều tác phẩm ngụ ngôn khác, “Flow” không chỉ mang đến cảm xúc thăng trầm, mà còn cả những bài học về sự thích nghi, tình bạn, niềm tin và những thực tế không thể tránh khỏi trong cuộc sống, dù không có một lời thoại nào.

Đạo diễn Gints Zilbalodis sinh năm 1994, có ý tưởng cho “Flow” từ năm 2019 sau khi tác phẩm đầu tay “Away” gặt hái một số thành công trong và ngoài nước. Bền bỉ theo đuổi lối làm phim không thoại, đạo diễn 31 tuổi cùng đội ngũ buộc phải đầu tư cẩn trọng và kỹ lưỡng cho kịch bản.

“Khi làm các phim của mình, tôi thường cố làm theo hướng không cần thoại mà câu chuyện vẫn tới đích. Trong trường hợp này là những con động vật cư xử đúng như động vật. Đó không phải một giới hạn,” Gints chia sẻ với The Hollywood Reporter. “Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi kể chuyện không thoại vì khi đó, tôi có thể dùng các công cụ điện ảnh để đi sâu và khám phá bằng góc máy, âm nhạc và dựng phim. Con mèo vẫn là nhân vật chính, nhưng câu chuyện luôn phải thay đổi và tiến hóa cho đến khi bộ phim chính thức ra đời.”

Giới chuyên môn quốc tế dành nhiều lời khen cho “Flow.” Chưa hết năm nhưng Hãng thông tấn Hoa Kỳ AP sớm nhận định đây là phim hoạt hình hay nhất 2025. Bài viết về phim có phần khen tay nghề của Gints trong việc tận dụng tốt một phần mềm hoạt hình miễn phí, kết hợp với góc máy linh động để tạo nên một thế giới siêu thực, mơ mộng và kỳ lạ. “Đó là một trong những lý do tại sao thế giới phản địa đàng trong ‘Flow’ mang đến nhiều hy vọng hơn so với tiền đề nó đặt ra” - tác giả bài viết nhận định.

Bên cạnh đề cử Oscar, “Flow” đã ra mắt tại Liên hoan phim Cannes, hạng mục Un Certain Regard (dành cho phim đầu tay tạo ấn tượng mới mẻ) và nhận về nhiều lời khen. Phim còn mang về giải Quả cầu Vàng đầu tiên cho Latvia, trở thành phim đắt hàng nhất phòng vé nội địa tính đến hiện tại.

Với mức kinh phí thấp 3,5 triệu euro trải dài qua 5 năm thực hiện, Gints cho biết êkíp phần lớn là người trẻ tuổi và giàu nhiệt huyết, giúp anh được san sẻ áp lực, nhưng cũng không kém phần thử thách để phối hợp ăn ý, cho ra tác phẩm đúng mong muốn nhất.

Chú mèo trưởng thành từ những biến cố và thử thách chung sống với những giống loài khác. (Ảnh từ phim)

Trên các diễn đàn điện ảnh, khán giả Việt mong chờ sự xuất hiện của Flow ngoài rạp sau khi đã có những ấn tượng ban đầu về đồ họa, phong cách kể chuyện của phim. Nhà phê bình Lê Hồng Lâm nhận xét: “Bằng tài năng kể chuyện và visual (hình ảnh) ấn tượng, tạo được sức thuyết phục trong việc mô phỏng vẻ ngoài và hành vi của các con vật, ‘Flow’ đã tạo nên một tác phẩm phiêu lưu sinh tồn nguy hiểm và hấp dẫn, khi thế giới đang chìm dần dưới biển nước và loài người (dường như đã) biến mất.” Ông cũng cho rằng phim xứng đáng giành Oscar hạng mục hoạt hình năm nay.

Đối thủ của “Flow” trên đường đua Oscar có “Inside out 2,” “Robot hoang dã” (đều đã chiếu tại Việt Nam), “Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl” và “Memoir of a Snaile.” Trong khi “Inside out 2” là đối thủ nặng ký nhất về doanh số (phim hoạt hình đầu tiên trong lịch sử quốc tế thu 1,6 tỷ USD), những tác phẩm còn lại cũng đã được bảo chứng bằng các giải thưởng lớn nhỏ và câu chuyện đậm chất nhân văn.

Lễ trao giải Oscar năm nay diễn ra tối 2/3 theo giờ địa phương tại Nhà hát Los Angeles, Mỹ. Hiện chưa có thông tin về việc tiếp sóng lễ trao giải này tại Việt Nam.

Theo TTXVN