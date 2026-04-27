Festival Mai An Tiêm 2026 - Bản lĩnh khát vọng Việt Nam

Tối ngày 27/4, tại Khu Di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Mai An Tiêm, xã Nga An, Hội đồng Doanh nhân họ Mai Việt Nam phối hợp với xã Nga An tổ chức khai mạc Festival Mai An Tiêm 2026 với chủ đề “Mai An Tiêm - Bản lĩnh khát vọng Việt Nam”.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng họ Mai Việt Nam; Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Mai Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện Hội đồng họ Mai Việt Nam, Hội đồng Doanh nhân họ Mai Việt Nam, cùng đông đảo Nhân dân và con cháu họ Mai trên mọi miền Tổ quốc.

Festival Mai An Tiêm 2026 là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm tri ân tiền nhân, tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với huyền tích Mai An Tiêm - biểu tượng của ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Sự kiện được triển khai nhằm góp phần cụ thể hóa, đưa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đi vào đời sống, đồng thời lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, ông Mai Văn Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nga An, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Mai An Tiêm 2026 khẳng định, Festival Mai An Tiêm không chỉ là hoạt động văn hóa, mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh quê hương Nga An nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung. Từ đó từng bước đưa di sản văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển du lịch và kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời nhấn mạnh việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển bền vững, góp phần đưa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị vào thực tiễn đời sống.

Ông Mai Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Mai Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân họ Mai Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Ngay sau lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Mai An Tiêm - Bản lĩnh khát vọng Việt Nam” đã diễn ra, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Chương trình được dàn dựng công phu theo phong cách sử thi, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và công nghệ biểu diễn hiện đại, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng tham gia biểu diễn.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: “Mai An Tiêm - Bản lĩnh khát vọng Việt Nam”; “Hào khí ngàn năm - Rạng danh Mai tộc”; “Kỷ nguyên vươn mình - Bừng sáng tương lai”. Mỗi chương là một lát cắt nghệ thuật tái hiện sinh động hành trình từ huyền thoại đến hiện thực, từ truyền thống đến khát vọng phát triển của dân tộc.

Chương trình được kết nối bởi các tiết mục như: “Âm vang nguồn cội - Huyền thoại Mai An Tiêm”, “Đất Việt tiếng vọng ngàn đời”, “Kỳ tích nơi đảo hoang”, “Dòng máu Lạc Hồng”, “Niềm tin khát khao”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Rạng ngời Việt Nam tôi”... với sự tham gia của gần 300 diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ chuyên và không chuyên, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình không chỉ tái hiện huyền tích về chàng hoàng tử bị đày ra đảo hoang, mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua thử thách. Từ câu chuyện của quá khứ, Festival Mai An Tiêm 2026 đã mở ra không gian kết nối với hiện tại, nơi tinh thần tự lực, tự cường tiếp tục được hun đúc và lan tỏa trong mỗi người dân Việt Nam.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn trong phát triển du lịch văn hóa của địa phương trong năm 2026. Qua đó từng bước xây dựng thương hiệu lễ hội đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Nga An đến đông đảo bạn bè, du khách.

Hoài Anh