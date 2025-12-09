Fansipan lập kỷ lục 6 lần liên tiếp là ‘Điểm du lịch có thắng cảnh thiên nhiên hàng đầu thế giới’

Khu du lịch Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai) vừa lập nên một kỳ tích lịch sử, chính thức xác lập kỷ lục 6 năm liên tiếp được vinh danh tại hạng mục “Điểm du lịch có thắng cảnh thiên nhiên hàng đầu thế giới 2025” (World’s Leading Natural Landscape Tourist Attraction 2025).

Danh hiệu danh giá này được công bố tại Lễ trao giải World Travel Awards (WTA) lần thứ 32 – giải thưởng được mệnh danh là “Oscar của ngành du lịch hành tinh” – diễn ra tối 6/12 tại quốc đảo Bahrain.

Toàn cảnh quần thể Sun World Fansipan Legend.

Vượt qua nhiều “đối thủ” là những điểm đến nổi tiếng thế giới, “Nóc nhà Đông Dương” khẳng định vị thế là một kỳ quan thiên nhiên tầm cỡ toàn cầu. Danh hiệu này không chỉ tôn vinh vẻ đẹp nguyên sơ, kỳ vĩ hiếm có của đỉnh Fansipan, mà còn ghi nhận nỗ lực và tâm huyết của Tập đoàn Sun Group trong việc kiến tạo một khu du lịch đẳng cấp, kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và văn hóa bản địa, mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách, đồng thời vẫn giữ vững triết lý tôn trọng và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.

Được đưa vào vận hành từ năm 2016, Sun World Fansipan Legend là quần thể du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tọa lạc tại thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai), nơi hội tụ giữa vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ và văn hóa bản địa đặc sắc. Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm tuyến cáp treo đạt kỷ lục Guinness chinh phục đỉnh Fansipan – nóc nhà Đông Dương ở độ cao 3.143m, chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngoạn mục của dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ cùng thung lũng Mường Hoa thơ mộng từ trên cao. Khu du lịch còn nổi bật với các công trình tâm linh kỳ vĩ, Bản Mây mang đậm bản sắc văn hóa Tây Bắc, không gian ẩm thực đa dạng và những lễ hội văn hóa độc đáo, mang đến trải nghiệm trọn vẹn giữa hiện đại và văn hóa truyền thống bản địa.

Không gian văn hóa đậm chất bản địa ở Bản Mây đem đến những trải nghiệm độc đáo cho du khách.

Yếu tố cốt lõi giúp Sun World Fansipan Legend liên tục được vinh danh ở hạng mục giải thưởng này chính là sự kết hợp độc đáo giữa cảnh quan thiên nhiên tráng lệ bốn mùa và quần thể công trình kiến trúc kỳ công. Khung cảnh tại đỉnh thiêng thay đổi ngoạn mục theo mùa, từ sắc trắng tinh khôi của tuyết phủ mùa đông, rực rỡ trong sắc muôn hoa mùa xuân, đến biển mây cuồn cuộn của mùa thu.... Với triết lý phát triển hài hòa, cân bằng giữa phát triển và bảo tồn, suốt 10 năm qua, Sun World Fansipan Legend đã nỗ lực kiến tạo không gian xanh trên đỉnh Fansipan bằng việc bảo tồn những gốc đỗ quyên quý hàng trăm tuổi, những cây vân sam cổ thụ và bền bỉ trồng mới nhiều loài hoa quý theo mùa. Bởi thế, Fansipan từ lâu đã trở thành thiên đường của những loài hoa xinh đẹp và quý hiếm, tiêu biểu như: hoa hồng, hoa anh đào, hoa thạch anh, hoa mã tiên thảo, hoa rum, sen đá...

Thung lũng hoa mỗi mùa ở Fansipan luôn khiến du khách mê mẩn.

Điểm nhấn ấn tượng của quần thể là các công trình văn hóa tâm linh được thiết kế kỳ công, tỉ mỉ, tiệp với khung cảnh thiên nhiên tráng lệ trên đỉnh thiêng, tạo nên một không gian tĩnh tại, linh thiêng, giúp du khách rũ bỏ muộn phiền và tìm về chốn an yên. Từng hạng mục trong quần thể được thiết kế nương theo địa hình với tôn chỉ phát triển hài hòa, bảo tồn tối đa thiên nhiên, tận dụng vật liệu quý bền vững như đá xanh Ninh Bình, gỗ tứ thiết, gạch ngói phục chế, vừa đảm bảo trường tồn với thời gian, vừa mô phỏng tinh hoa kiến trúc Chùa Việt hàng trăm năm trước.

Được xây dựng với mong muốn góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của 5 dân tộc thiểu số Sa Pa, Bản Mây dưới chân thung lũng Fansipan quy tụ 11 ngôi nhà truyền thống, được Sun World Fansipan Legend mang về từ những bản nhỏ vùng cao, phục dựng và tu bổ để giữ được nét đẹp nguyên bản. Tại đây, người Dao, H’Mong, Tày, Giáy, Xa Phó... quây quần hội tụ, trong những nếp sinh hoạt, lễ hội, nghi thức văn hóa đặc trưng nhất của dân tộc mình.

Quần thể kiến trúc tâm linh linh thiêng trên đỉnh Fansipan.

Trong 10 năm đi vào hoạt động, Sun World Fansipan Legend không chỉ đóng góp bảo tồn và phát huy những giá trị thiên nhiên, văn hóa bản địa, mà còn góp phần đưa du lịch Sa Pa và tỉnh Lào Cai đạt những con số tăng trưởng ấn tượng và đưa tên tuổi Sa Pa vườn tầm châu lục. Cụ thể, trong năm 2016, cáp treo Fansipan đã đưa du lịch Sa Pa nói riêng lần đầu cán mốc 1,2 triệu lượt khách. Năm 2024, Sa Pa thu hút gần 4,2 triệu lượt khách du lịch, đạt trên 20.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 59% tổng thu ngân sách địa phương. Du lịch phát triển, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, từ năm 2015-2025: tỷ lệ hộ nghèo Sa Pa giảm từ 50,7% xuống còn ~13%, tương đương mức giảm hơn 3/4 số hộ nghèo.

Ngoài giải thưởng Điểm du lịch có thắng cảnh thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới, khu du lịch Sun World Fansipan Legend còn nhiều lần được giải “Oscar của ngành du lịch toàn cầu” - World Travel Awards (WTA) vinh danh là “Điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu Việt Nam”, “Điểm du lịch văn hóa hấp dẫn hàng đầu Thế giới” hay “Điểm đến tiêu biểu hàng đầu châu Á”...

NL