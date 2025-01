EU công bố kế hoạch khẩn cấp bảo vệ bệnh viện trước tấn công mạng

Nhằm ứng phó với tình trạng gia tăng các cuộc tấn công mạng nhắm vào hệ thống y tế, ngày 15/1, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố kế hoạch hành động khẩn cấp nhằm bảo vệ các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe trước những mối đe dọa này.

Các cuộc tấn công ransomware (mã độc tống tiền) đã lan sang cả ngành y tế châu Âu. (Nguồn: ncmep)

Các cuộc tấn công mạng, đặc biệt là các cuộc tấn công ransomware (mã độc tống tiền), đã trở thành mối lo ngại lớn đối với ngành y tế. Những cuộc tấn công này không chỉ làm gián đoạn quá trình điều trị mà còn gây ra rủi ro nghiêm trọng về việc mất dữ liệu cá nhân của bệnh nhân.

Hồi tháng 11, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus từng cảnh báo các cuộc tấn công ransomware vào bệnh viện có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân. WHO và khoảng 50 nước đã đưa ra cảnh báo về mối đe dọa này tại Liên hợp quốc.

Theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC), trong năm 2023, lĩnh vực y tế đã hứng chịu 309 vụ tấn công mạng nghiêm trọng, cao hơn bất kỳ ngành nào khác. Điều này cho thấy các cơ sở y tế đang trở thành mục tiêu hấp dẫn của tin tặc.

Để đối phó với tình hình này, EU đã đưa ra một loạt các biện pháp bảo vệ, bao gồm: thành lập trung tâm hỗ trợ an ninh mạng cho các bệnh viện và cơ sở y tế để nâng cao khả năng bảo vệ hệ thống của họ; tăng cường an toàn dữ liệu nhằm khuyến khích các bệnh viện xây dựng hệ thống sao lưu dữ liệu mạnh mẽ; đào tạo để nâng cao nhận thức về an ninh mạng cho nhân viên y tế, giúp họ phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa một cách hiệu quả; giúp các cơ sở y tế tránh phải trả tiền chuộc cho tin tặc.

EU cũng sẽ mở rộng việc phát triển các công cụ giải mã ransomware để giúp các bệnh viện khôi phục dữ liệu một cách nhanh chóng nhằm đảm bảo việc chăm sóc bệnh nhân không bị gián đoạn. Khối này cũng kêu gọi các quốc gia thành viên xây dựng các kế hoạch bảo vệ an ninh mạng riêng, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi nước.

EC cho biết sẽ thảo luận thêm về các mối đe dọa với ngành y tế để xây dựng kế hoạch “chi tiết và có mục tiêu hơn” vào cuối năm. Phó Chủ tịch EC Henna Virkkunen nhấn mạnh tầm quan trọng của các công tác phòng ngừa các cuộc tấn công mạng, cũng như sẵn sàng có các biện pháp ứng phó kịp thời nếu những vụ việc này xảy ra.

Cùng chung quan điểm, quan chức phụ trách lĩnh vực y tế của EU, ông Oliver Varhelyi, nhấn mạnh: "Bệnh nhân phải cảm thấy an tâm rằng thông tin cá nhân của họ được bảo vệ an toàn. Các chuyên gia y tế cần có niềm tin vào các hệ thống mà họ sử dụng hàng ngày để cứu sống người bệnh"./.

Theo TTXVN