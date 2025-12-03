Duyệt nội dung, chương trình Đại hội đại biểu các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 03/12, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị duyệt nội dung, chương trình Đại hội đại biểu các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân Vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đinh Tiên Phong báo cáo tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trọng Thành báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội trình bày dự thảo Báo cáo chính trị; dự kiến đại biểu tham dự Đại hội.

Các báo cáo nêu bật kết quả công tác và phong trào trong nhiệm kỳ qua, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với Báo cáo chính trị, hội nghị đã nghe dự thảo Đề án nhân sự Đại hội Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Theo đó, các đề án cơ bản bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn theo đúng quy định, đã chú trọng đến việc phát huy năng lực, phẩm chất, uy tín của đội ngũ cán bộ hội, đoàn thể.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến báo tại hội nghị.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, nhằm kiện toàn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các hội, đoàn thể sau khi thực hiện sắp xếp, hợp nhất các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lương Thị Hạnh báo cáo tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh báo tại hội nghị.

Dự kiến, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh diễn ra vào ngày 14 và 15/12/2025; Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh diễn ra vào ngày 23 và 24/12/2025; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh diễn ra vào ngày 18 và 19/12/2025; Đại hội Công đoàn tỉnh diễn ra vào ngày 21 và 22/12/2025, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh diễn ra vào ngày 11 và 12/12/2025, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành).

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân Vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị; Dự thảo báo cáo kiểm điểm; kịch bản điều hành chương trình Đại hội; các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới và những định hướng, quan điểm hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nghiêm túc của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng các văn kiện chuẩn bị cho đại hội.

Đồng chí đề nghị Thường trực các hội, đoàn thể tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện văn kiện và các điều kiện liên quan để tổ chức Đại hội đúng kế hoạch, đảm bảo dân chủ, trang trọng, hiệu quả và thiết thực.

Trong đó, cần lưu ý chỉnh sửa các số liệu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đại biểu góp ý tại hội nghị, đảm bảo chính xác, sát với việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tạo điều kiện để khi triển khai sẽ đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến khi tổ chức đại hội không còn nhiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh yêu cầu các hội, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với nhau để tổ chức các hoạt động chào mừng, chú trọng công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết sinh động, tạo sức lan tỏa rộng rãi trước, trong và sau đại hội.

Lê Hợi