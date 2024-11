Đừng yêu nước kiểu mù quáng

Yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta luôn được lưu truyền và phát huy sáng ngời từ đời này qua đời khác. Ở mỗi hoàn cảnh, giai đoạn khác nhau thì tình yêu nước sẽ được biểu hiện khác nhau. Tuy vậy, nếu yêu nước theo kiểu mù quáng thì ngược lại sẽ trở thành hành động chống phá, cản trở sự phát triển đi lên của đất nước.

Người dân cần đề cao cảnh giác trước các thông tin kích động trên không gian mạng. Ảnh chụp internet

Những cái “đầu khuyết” sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường

Quay ngược thời gian, tháng 6/2018, khi Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, những lời kêu gọi phản đối, luận điệu thù địch, thổi bùng nguy cơ đánh mất chủ quyền nhằm kích động người dân, tạo sự hằn thù dân tộc đã xuất hiện tràn lan trên không gian mạng. Ngày 7/6/2018, Linh mục Nguyễn Văn Lý đã lên internet “hiệu triệu quốc dân Việt tổng biểu tình toàn quốc và toàn cầu”. Hậu quả là đã xảy ra những vụ việc nghiêm trọng tại một số địa phương trên cả nước do các đối tượng chống đối, kích động, lôi kéo phá rối an ninh - trật tự. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án, một số đối tượng thực hiện hành vi đã thừa nhận, khi uống rượu say bị mạng xã hội kích động, không làm chủ được bản thân đã có hành vi vi phạm pháp luật.

Hay như sự việc đau lòng gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng xảy ra tại huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) ngày 11/6/2023 có lẽ nhiều người vẫn còn ám ảnh. Theo cơ quan chức năng, các đối tượng trên đều cư trú tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phần nhiều là đối tượng trẻ, có lối sống ảo tưởng, cực đoan, nên đã bị các đối tượng xấu cầm đầu xúi giục, kích động qua không gian mạng. Hành vi của các đối tượng rất man rợ, liều lĩnh, tàn nhẫn, vô nhân tính, đi ngược lại lợi ích của Nhân dân và ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Nhìn ra thế giới có thể thấy sự bất ổn chính trị xuất phát từ những “bất ổn tư tưởng” cũng đã xảy ra. Điển hình như tại Syria là một bài học đắt giá. Tháng 3/2011 đã đi vào lịch sử của đất nước Syria với hàng loạt biến động, khủng hoảng chính trị ở trong nước, nhất là từ các cuộc biểu tình đã châm ngòi cho một cuộc biến động về chính trị. Để rồi hôm nay, Syria đã trở thành chiến trường ác liệt ở khu vực Trung Đông. Cuộc nội chiến ở Syria không chỉ tạo nên một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về chính trị, mà còn khủng hoảng nhân đạo tệ hại với việc đẩy hàng triệu người dân phải sống trong lầm than, khổ cực; hàng triệu người phải di cư bất hợp pháp sang các nước láng giềng và Châu Âu để nương nhờ, nhằm thoát khỏi cuộc chiến cũng như các phần tử khủng bố.

Cái giá của hòa bình là vô giá

Dấu mốc lịch sử ngày 30/4/1975 có lẽ đã trở thành khúc khải hoàn đáng nhớ nhất lịch sử nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, bởi ước vọng hòa bình, non sông thống nhất đã trở thành hiện thực. Song, để có được giây phút thiêng liêng lịch sử ấy, cái giá mà dân tộc ta phải đổi lại chính là máu xương và nước mắt của cha ông và bao thế hệ đi trước.

Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đất nước ta đã có hàng triệu đồng bào, chiến sĩ hy sinh và bị ảnh hưởng bởi di chứng của chiến tranh. Trên khắp mọi miền Tổ quốc, nơi nào cũng có những nghĩa trang liệt sĩ, những tượng đài và công trình Tổ quốc ghi công. Một đất nước Việt Nam nhỏ bé mà có tới hơn 3.000 nghĩa trang liệt sĩ, 1,2 triệu liệt sĩ và gần 100.000 thương binh, bệnh binh. Những con số đó chính là cái giá “không hề rẻ” của hòa bình.

Việt Nam là đất nước hòa bình, ổn định, cộng đồng các dân tộc người Việt luôn bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Đây là niềm mơ ước của không ít người dân ở nhiều quốc gia trên thế giới. Mặc dù, các đối tượng thù địch luôn rêu rao, kích động người Việt phải đứng lên đấu tranh. Tuy vậy, phải khẳng định, đặc điểm địa chính trị và nhất là lịch sử Việt Nam và các nước là hoàn toàn khác nhau. Từ những đau thương, mất mát, rõ ràng hơn ai hết chúng ta đều hiểu rõ chiến tranh là điều hết sức khủng khiếp và cái đích của chúng ta luôn là hòa bình, không phải chiến tranh. Hiểu về cái giá của hòa bình, để thấy đừng biến lòng yêu nước thiêng liêng thành mù quáng. Là công dân của một dân tộc anh hùng, chúng ta có quyền tự hào về truyền thống lịch sử và tin tưởng vào sự phát triển hưng thịnh của đất nước. Do đó, không có lý do gì để người Việt bị tác động bởi sự xúi giục, kích động của các thế lực thù địch.

Lê Phượng