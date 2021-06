Thắt chặt các biện pháp đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19, quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn thu hút khách

Mặc dù hiện nay lượng khách đến với Khu Du lịch biển Sầm Sơn rất hạn chế, song việc thắt chặt các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 kết hợp với không gian thoáng đãng cùng nhiều tiện ích đa dạng, phục vụ nhu cầu thư giãn, giải trí, quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn vẫn thu hút được đông đảo khách du lịch nội tỉnh trong thời điểm hiện nay.

Với không gian thoáng đãng, kết hợp nhiều tiện ích, đặc biệt là đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, FLC Sầm Sơn vẫn đón được một lượng khách nội tỉnh.

Các hoạt động check-in, check-out dành cho du khách đều thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và giãn cách an toàn.

Tất cả du khách đều được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào khu vực ăn uống tại FLC Luxury Resort.

Tại các khu vực đón tiếp, phục vụ khách trong quần thể khu nghỉ dưỡng đều được bố trí nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang.

Nhân viên buồng, phòng thường xuyên lau dọn, khử khuẩn, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ khu vực lưu trú cho khách du lịch.

Du khách thực hiện nghiêm các khuyến cáo về phòng, chống dịch khi sử dụng dịch vụ tại khu nghỉ dưỡng.

Khu vực ăn uống được sắp xếp để chia khách ra các khung giờ hợp lý, ngồi theo bàn nhỏ và giữ khoảng cách an toàn.

Ngoài 8 nhà hàng lớn, quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn còn bố trí phục vụ riêng cho khách lưu trú tại villa nếu khách có nhu cầu. Điều này vừa giúp du khách tận hưởng sự riêng tư, đồng thời cũng góp phần đảm bảo giảm mật độ khách tập trung tại các khu vực ẩm thực, nhà hàng.

Ông Shashidharan - Giám đốc Ẩm thực FLC Sam Son Beach & Golf Resort cho biết: “Các biện pháp phòng dịch được Tập đoàn FLC thực hiện tăng cường trên toàn hệ thống, đặc biệt là công tác vệ sinh, khử khuẩn, giãn cách… theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Trong đó, thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, bổ sung các thiết bị rửa tay, sát khuẩn tại các khu vực có lưu lượng khách qua lại thường xuyên. Đảm bảo việc giãn cách hợp lý bằng cách bố trí nhiều khu vực check in, quy định khách check in đứng cách nhau 2m. Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng các hỗ trợ y tế cần thiết nhằm đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho du khách cũng như toàn thể cán bộ, nhân viên”.

Hoài Anh