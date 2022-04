Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh phối hợp xúc tiến quảng bá du lịch

Sáng 31-3, tại TP Hà Nội, các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch với chủ đề “Ba địa phương, một điểm đến, nhiều trải nghiệm”.

Toàn cảnh hội nghị.

Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là 3 tỉnh nằm ở vùng Bắc Trung Bộ, tiếp giáp với nhau qua quốc lộ 1A, đường ven biển quốc gia, đường Hồ Chí Minh, đường sắt quốc gia và đường biển. Càng thuận lợi hơn khi 2/3 tỉnh có sân bay.

Với các giá trị di sản văn hóa được kết tinh từ bao đời nay đã làm nên vùng đất với đa dạng các điểm đến du lịch văn hóa, lịch sử như: Thành Nhà Hồ, khu di tích lịch sử Lam Kinh… (tỉnh Thanh Hóa); khu di tích Kim Liên, khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn… (tỉnh Nghệ An); khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, khu di tích lịch Ngã Ba Đồng Lộc… (tỉnh Hà Tĩnh). Ngoài giàu có về giá trị văn hóa, truyền thống, thiên nhiên còn ban tặng cho vùng đất này nhiều hang động, thác nước và bãi biển đẹp, trải dài như bãi biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa (tỉnh Thanh Hóa); Quỳnh Nghĩa, Cửa Hội, Cửa Lò (tỉnh Nghệ An); Thiên Cầm, Xuân Thành, Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh). Cùng với đó, các địa phương còn sở hữu nhiều điểm đến du lịch cộng đồng hấp dẫn như khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, bản Mạ, bản Năng Cát - thác Ma Hao… (tỉnh Thanh Hóa); bản Nưa, bản Xiềng, Cọ Muồng, Hoa Tiến… (tỉnh Nghệ An); Vườn quốc gia Vũ Quang, khu sinh thái khoáng nóng Sơn Kim, Hồ Kẻ Gỗ… (tỉnh Hà Tĩnh). Ẩm thực đặc trưng, hấp dẫn của các địa phương cũng là yếu tố thu hút du khách.

Hội nghị thu hút sự quan tâm của nhiều địa phương, doanh nghiệp du lịch trong cả nước.

Sau khi nghe các địa phương giới thiệu tiềm năng, các điểm đến hấp dẫn, đại diện các doanh nghiệp, Hiệp hội du lịch các địa phương đánh giá cao tiềm năng, sự hợp tác cũng như cơ hội phát triển du lịch của các địa phương trong bối cảnh “bình thường mới”.

Một số doanh nghiệp bày tỏ mong muốn hợp tác, liên kết để xây dựng các sản phẩm du lịch mới, thu hút và trao đổi du khách giữa các địa phương trong cả nước.

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình khẳng định: Các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch cũng như xây dựng các sản phẩm du lịch chung. Tuy nhiên, để đi đến hợp tác một cách có chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh các sản phẩm du lịch truyền thống, mỗi địa phương cần khai thác thêm các yếu tố văn hóa để xây dựng sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu của du khách.

Đồng thời thúc đẩy chặt chẽ hơn nữa sự hợp tác giữa các hiệp hội du lịch trong việc xây dựng các chương trình hành động chung. Việc hợp tác phát triển du lịch mang tính chiều sâu giữa các địa phương sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ khôi phục du lịch Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới.

Về phía Hiệp hội Du lịch Việt Nam, luôn sẵn sàng hợp tác, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong mọi hoạt động quảng bá, xúc tiến.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy đánh giá cao sự tích cực, chủ động của cả 3 địa phương trong việc triển khai các chương trình du lịch nội địa, đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Nhằm triển khai có hiệu quả các kế hoạch phục hồi, phát triển du lịch giai đoạn mới, đề nghị 3 địa phương cần chú trọng một số vấn đề gồm: Đảm bảo điều kiện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 gắn với hoạt động du lịch; phát triển đa dạng sản phẩm du lịch đáp ứng xu hướng mới của thị trường, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, bổ sung nhân lực; tăng cường liên kết, hoạt động truyền thống, xúc tiến quảng bá và thu hút khách. Tổng cục Du lịch cam kết đồng hành cùng các địa phương nhằm gỡ khó khăn, thách thức để đưa du lịch Việt Nam sớm bứt phá mạnh mẽ trở lại.

Đại diện 3 tỉnh phát biểu đáp từ, tiếp thu ý kiến tại hội nghị.

Tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị và ý kiến chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đại diện 3 tỉnh cam kết sẽ thực hiện tốt các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Đồng thời nhanh chóng xây dựng chương trình hành động cụ thể, tổ chức các hoạt động chào hè năm 2022 với nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Trước mắt, các địa phương sẽ tập trung xây dựng, triển khai chuỗi sản phẩm tour liên kết “Ba địa phương một điểm đến, nhiều trải nghiệm”.

Hoài Anh