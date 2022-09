Thanh Hóa đón trên 10,3 triệu lượt khách trong 9 tháng năm 2022

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 9 tháng năm 2022 toàn tỉnh đón trên 10,3 triệu lượt khách (trong đó khách quốc tế là gần 110 nghìn lượt khách), đạt gần 104% kế hoạch, vượt mục tiêu đề ra năm 2022.

Du lịch biển Sầm Sơn thu hút đông đảo khách du lịch nội địa.

Ngay sau khi Chính phủ cho phép mở cửa trở lại hoàn toàn hoạt động du lịch (ngày 15-3-2022), tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng triển khai đón và phục vụ khách theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Đây là động lực quan trọng để ngành Du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Thanh Hóa nói riêng nhanh chóng phục hồi trở lại.

Khu nghỉ dưỡng Pù Luông Eco Garden (huyện Bá Thước) với nhiều trải nghiệm thú vị.

Nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch trong tình hình mới, tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh hoạt động kích cầu du lịch tại địa phương và các tỉnh, thành phố là thị trường trọng điểm về du lịch. Cụ thể như: Thực hiện các nhiệm vụ liên kết 4 tỉnh Bắc Trung Bộ; phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch 3 địa phương 1 điểm đến (Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh) trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch quốc tế VITM - Hà Nội 2022; phối hợp với các tỉnh Bắc Miền Trung đón đoàn famtrip khảo sát, xây dựng hành lang du lịch an toàn; tổ chức lễ ra mắt sản phẩm du lịch thông minh và đón khách tham quan Chính điện Lam Kinh tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh; tổ chức đón đoàn farmtrip TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ tuyên truyền giới thiệu du lịch; đón đoàn khách MICE gần 2.000 người; tuyên truyền, quảng bá du lịch trên nền tảng số; thực hiện chiến dịch quảng bá “Thanh Hoá - Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn”…

Cùng với đó là hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân và du khách.

Gian hàng du lịch Thanh Hóa với chủ đề “Hương sắc bốn mùa” tại Hội chợ du lịch quốc tế VITM - Hà Nội 2022.

Với việc đón trên 10,3 triệu lượt khách, tổng thu du lịch Thanh Hóa trong 9 tháng đạt gần 20.000 tỷ đồng, tăng gấp 4,1 lần so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 106,4% kế hoạch năm 2022.

Bên cạnh những kết quả đạt được, du lịch Thanh Hóa đang tiếp tục nỗ lực giải quyết các hạn chế về dịch vụ vui chơi giải trí, sản phẩm du lịch... để nâng cao sức cạnh tranh, hướng đến trở thành trọng điểm du lịch của cả nước.

Hoài Anh