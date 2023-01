Sức vươn thành phố trẻ

Sầm Sơn là thành phố trẻ đang nắm giữ nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển nhanh và bền vững. Cùng với sự nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt và sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, Sầm Sơn đang từng bước biến tiềm năng thành nguồn lực cho phát triển.

Du khách về với biển Sầm Sơn vào dịp 30-4-2022.

Năm 2022, dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức khách quan lẫn chủ quan, song thành phố vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Theo đó, để giữ đà tăng trưởng kinh tế - xã hội, Thành ủy, UBND TP Sầm Sơn đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả, có 29/29 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (GO) năm 2022 ước tăng 32,2% vượt so với cùng kỳ. Tỷ trọng các ngành nông - lâm - thủy sản giảm 9,5%; dịch vụ chiếm 60,1%; ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 17,7%. Trong đó, ngành du lịch trở thành một điểm sáng khi các chỉ số lượt khách và doanh thu đều tăng mạnh, với 7,05 triệu lượt khách (bằng 200% so kế hoạch, tăng 348% so với cùng kỳ); phục vụ 13,8 triệu ngày khách (bằng 168% so kế hoạch, tăng 295% so với cùng kỳ); doanh thu ước đạt 14.072 tỷ đồng (bằng 181% so kế hoạch, tăng 520% so với cùng kỳ). Trong năm, thành phố đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn, đặc biệt là Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập TP Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai mạc lễ hội du lịch biển 2022, đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng, góp phần quảng bá hình ảnh đẹp của du lịch Sầm Sơn đến đông đảo bạn bè, du khách.

Một kết quả nổi bật cho thấy sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền thành phố là thu ngân sách Nhà nước năm 2022 đạt cao nhất từ trước đến nay, vượt dự toán tỉnh, HĐND thành phố giao. Tổng thu ngân sách ước đạt 1.522 tỷ đồng, bằng 266% dự toán tỉnh giao, bằng 105% dự toán HĐND thành phố giao. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân. Theo đó, tổng số dự án cam kết tiến độ GPMB của thành phố năm 2022 là 37 dự án, với tổng diện tích 150,46 ha (chưa bao gồm diện tích do nhà đầu tư thỏa thuận); ước năm 2022, thành phố vượt mục tiêu GPMB theo kế hoạch tỉnh giao.

Cùng với việc chú trọng khôi phục và phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội cũng được thành phố đặc biệt quan tâm. Theo đó, các chế độ, chính sách, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, đầy đủ, kịp thời. Trong năm, đã tạo việc làm mới cho 2.000 lao động, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác giảm nghèo được quan tâm, qua rà soát, hiện thành phố còn 486 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,63%; số hộ cận nghèo là 868 hộ, chiếm tỷ lệ 2,9%. Ngoài ra, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giáo dục và đào tạo, văn hóa – xã hội... cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, tiếp tục tạo môi trường ổn định và thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và triển khai hiệu quả. Hệ thống chính trị ổn định, đoàn kết, thống nhất; công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai kịp thời, toàn diện, sát với tình hình thực tế.

Mùa xuân mới mang theo niềm tin và hy vọng mới. Để những thành quả đạt được trong năm 2022 sẽ là tiền đề, thành điểm tựa quan trọng cho Sầm Sơn bước vào Xuân Quý Mão 2023 với niềm tin về sự đổi thay và phát triển mạnh mẽ cho thành phố trẻ.

Bài và ảnh: Trần Hằng