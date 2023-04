Sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất để đón mùa du lịch 2023

Để đón mùa du lịch cao điểm năm 2023, các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Sầm Sơn đã và đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, nhân lực nhằm thu hút khách du lịch về với thành phố biển xinh đẹp.

Khách sạn Dragon Sea (tiêu chuẩn 4 sao), tọa lạc trên đường Hồ Xuân Hương với thiết kế hiện đại, không gian ấn tượng cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng hấp dẫn. Ảnh: Trần Hằng

Dragon Sea là khách sạn 4 sao, quy mô 100 phòng nghỉ hướng biển. Khách sạn tọa lạc trên đường Hồ Xuân Hương với thiết kế hiện đại theo phong cách châu Âu, trang bị đầy đủ tiện nghi sang trọng, dịch vụ nghỉ dưỡng hấp dẫn. Bên cạnh dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, Dragon Sea còn mang tới hàng loạt những dịch vụ tiện ích như: Galaxy bar, Lounge bar nằm tại khuôn viên khách sạn, phòng tập gym, spa và bể bơi được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế... Đặc biệt, khách sạn Dragon Sea còn trang bị hệ thống tiệc và hội nghị đẳng cấp, hiện đại với đầy đủ máy móc, trang thiết bị nhập khẩu cao cấp - là không gian hoàn hảo để du khách tổ chức các buổi party, liên hoan, hội nghị, tiệc cưới với sức chứa lên đến 800 khách.

Hiện đơn vị đã đầu tư chỉnh trang cơ sở vật chất, chú trọng thêm các dịch vụ ăn, nghỉ, vui chơi, luyện tập, chăm sóc sức khỏe... nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của khách du lịch. Bên cạnh đó, để thu hút du khách, đơn vị áp dụng các chương trình khuyến mại như giảm giá 10% vào các ngày trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ); miễn phí dịch vụ bể bơi, phòng tập gym. Ngoài ra, đơn vị cũng chú trọng nâng cao văn hóa du lịch, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ,... góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, cũng như bảo đảm các quy định của UBND TP Sầm Sơn về chất lượng dịch vụ và giá cả lưu trú. Đến nay, khách sạn Dragon Sea đã sẵn sàng mọi điều kiện để phục vụ du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và tham gia vào chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Là một trong những khách sạn 3 sao nổi tiếng ở Sầm Sơn, khách sạn Bộ Xây dựng luôn là địa chỉ tin cậy, thu hút đông đảo du khách. Bên cạnh chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, thực phẩm,... khách sạn đặc biệt chú trọng đến công tác PCCC; hầu hết các khu vực hành lang, cầu thang khách sạn đều được trang bị các bình chữa cháy; nhân viên tại khách sạn được tham gia tập huấn về PCCC do thành phố tổ chức; nhân viên thời vụ cũng được hướng dẫn về cách sử dụng bình chữa cháy và các phương tiện chữa cháy trong khách sạn... Đặc biệt, đơn vị cũng đã cập nhật thêm nhiều món ăn đặc sản của địa phương vào thực đơn để đáp ứng nhu cầu ẩm thực tại chỗ cho du khách. Mặc dù còn hơn 10 ngày nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 nhưng lượng phòng được khách đặt đã kín từ cách đây 1 tháng. Đây là tín hiệu đáng mừng để doanh nghiệp nỗ lực phục hồi, đầu tư, đổi mới các hoạt động du lịch nhằm góp phần đưa ngành du lịch của địa phương ngày càng phát triển.

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn TP Sầm Sơn có trên 710 cơ sở lưu trú với trên 25.000 phòng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, trong đó có 98 cơ sở lưu trú du lịch với 6.955 phòng được xếp hạng từ 1 đến 5 sao; có khoảng 50 nhà hàng phục vụ ăn uống có sức chứa từ 300 người trở lên và trên 250 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, thương mại khác, cơ bản đáp ứng nhu cầu của du khách. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý dịch vụ kinh doanh lưu trú, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch, UBND TP Sầm Sơn đã giao các cơ quan, phòng, ban, đơn vị chuyên môn tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản, phương án quản lý dịch vụ; quy định cụ thể những việc được làm, những việc không được làm; trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, công bố công khai số điện thoại đường dây nóng để du khách phản ánh những bất cập trong hoạt động du lịch đến cơ quan chức năng,... nhằm góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch Sầm Sơn văn minh, thân thiện đối với du khách... Cụ thể, từ đầu tháng 3-2023, thành phố đã ban hành “Phương án quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn TP Sầm Sơn năm 2023”, “Phương án quản lý giá đối với hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn TP Sầm Sơn năm 2023”, trong đó yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ các thủ tục kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch như có biển hiệu rõ ràng; đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng, chống cháy nổ; giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; đề án hoặc xác nhận bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Có phòng nghỉ, phòng ăn, phòng vệ sinh đảm bảo theo tiêu chí “sáng - sạch - đẹp”. Nhân viên phục vụ phải mặc đồng phục, đeo biển tên và có trách nhiệm hướng dẫn khách tham quan, mua sắm, bảo đảm an toàn cho du khách...

Khách sạn Bộ Xây dựng sẵn sàng mọi điều kiện để đón khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại hè Sầm Sơn năm 2023.

Thành phố yêu cầu các đơn vị kinh doanh xuất hóa đơn hoặc phiếu thu trước khi thanh toán; có bảng niêm yết giá phòng nghỉ của từng loại phòng; giá hàng hóa dịch vụ (không được cao hơn giá tối đa mà cơ sở đăng ký với UBND thành phố); có thực đơn để bàn ghi tên, khối lượng và giá món ăn, đồ uống; phải sử dụng hợp đồng hoặc bản thỏa thuận thuê phòng tại cơ sở lưu trú (khi xảy ra tranh chấp, nếu không có hợp đồng hoặc bản thỏa thuận, thì cơ sở lưu trú du lịch là bên vi phạm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật)... Cùng với đó, nghiêm cấm các hành vi ép buộc khách ăn, nghỉ, chuyển khách, bán khách; lấy lại phòng trước thời gian thỏa thuận; cắt nước, điều hòa của khách; bán hàng cao hơn giá quy định; cơi nới, lấn chiếm trái phép; xả nước thải, rác thải tùy tiện; có hành vi, lời nói thiếu văn hóa... Các hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt theo các quy định của pháp luật; đồng thời, tùy mức độ vi phạm, thành phố sẽ áp dụng các hình thức xử lý bổ sung như tạm dừng kinh doanh, thu hồi giấy phép kinh doanh, thông báo vi phạm trên hệ thống thông tin đại chúng và thông tin của thành phố...

Song song với việc đẩy mạnh cơ sở vật chất, thành phố luôn quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch. Theo đó, thành phố giao Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, UBND các xã, phường trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của đội ngũ nhân lực. Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp mời các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực du lịch tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các chương trình tập huấn, các lớp sơ cấp nghề để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch. Ngoài ra, thành phố cũng giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, xác định đối tượng tham gia bồi dưỡng, tập huấn; chú trọng các lớp nghề để xây dựng phương án tập huấn, phương án đào tạo nghề cụ thể cho từng đối tượng. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ tích cực tham gia các lớp tập huấn, nhằm trang bị, cập nhật thêm kiến thức, kỹ năng, cũng như nắm bắt được các phương án quản lý du lịch của thành phố để thực hiện. Song song với đó, các chủ doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ cần có chính sách dài hơi về nhân lực, như tuyển chọn đội ngũ nhân viên có tay nghề, chú trọng đào tạo cả về chuyên môn và văn hóa ứng xử, giao tiếp, ký hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động,... nhằm giữ chân người lao động, cũng như góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch thành phố.

Tiếp nối thành công của mùa du lịch năm 2022, cùng với sự chuẩn bị chu đáo, triển khai đồng bộ các biện pháp, quý I năm 2023, Sầm Sơn đón được 958.000 lượt khách, tăng 850% so với cùng kỳ, đạt 13% kế hoạch; phục vụ 1.054.800 ngày khách, tăng 833% so với cùng kỳ, đạt 6% kế hoạch; doanh thu ước đạt 198 tỷ đồng, tăng 314% so với cùng kỳ, đạt 1,3% kế hoạch. Đây là những con số tương đối khả quan, hứa hẹn một mùa du lịch “bội thu” tại thành phố biển. Để tiếp tục thu hút khách du lịch, yêu cầu đặt ra cho chính quyền TP Sầm Sơn lúc này là tiếp tục đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, trong đó, chất lượng dịch vụ lưu trú và nhân lực du lịch là một trong những điều kiện quan trọng nhằm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến với thành phố biển xinh đẹp của xứ Thanh.

Bài và ảnh: Trần Hằng