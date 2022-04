Sẵn sàng các điều kiện đón khách du lịch

Sau hơn 2 năm hoạt động du lịch gần như ngưng trệ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, du lịch Thanh Hóa đã bắt đầu sôi động trở lại kể từ kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) vừa qua. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh đã thu hút gần 460 nghìn lượt khách chỉ trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Trong đó, một số điểm đến như: Khu du lịch biển Sầm Sơn; Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (Bá Thước)... rơi vào tình trạng “thất thủ”, công suất phòng khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt 100%, không thể nhận thêm khách trong suốt những ngày nghỉ lễ.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP Sầm Sơn tăng cường các hoạt động giám sát, tiếp nhận phản ánh của du khách.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch trong điều kiện “bình thường mới”, vừa qua thành phố biển Sầm Sơn đã tổ chức thành công hàng loạt các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, thu hút đông đảo người dân và du khách. Bước vào kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, TP Sầm Sơn dự kiến sẽ đón khoảng 700 nghìn lượt khách, doanh thu ước đạt 580 tỷ đồng. Trước đó, TP Sầm Sơn đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách; tăng cường các hoạt động giám sát, hỗ trợ du khách từ trung tâm điều hành đô thị thông minh. Cùng với đó, thành phố đã thành lập đội cứu hộ, cứu nạn, sơ - cấp cứu trên biển với 55 thành viên; tổ giám sát, kiểm tra các hoạt động du lịch, duy trì đường dây nóng 24/24h để tiếp nhận phản ánh của du khách... Cùng với các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền thành phố, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã chủ động xây dựng phương án đón tiếp, phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ và xuyên suốt mùa hè đầy sôi động.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Hoạt động và Bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu niên Thanh Hóa (TP Sầm Sơn) cho biết: Cùng với chức năng phục vụ các hoạt động Đoàn - Đội của tỉnh, hè năm 2022 trung tâm đã đưa vào hoạt động thêm khu nhà khách với gần 60 phòng (tương đương tiêu chuẩn 3 sao) và công trình bể bơi theo tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng đón tiếp và phục vụ khách du lịch khi đến với Sầm Sơn. Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của du khách trong điều kiện “bình thường mới”, bên cạnh yếu tố cơ sở vật chất, trung tâm đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho nhân viên. Ngay từ đầu tháng 4, trung tâm đã tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ cán bộ, nhân viên tất cả các bộ phận.

Được biết, ngay từ đầu tháng 3-2022, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú trên địa bàn TP Sầm Sơn đã khẩn trương hoàn tất công tác chỉnh trang cơ sở vật chất, bổ sung, thay mới trang thiết bị, đồ dùng. Đồng thời, tuyển dụng thêm nguồn nhân lực, chủ động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống, ứng xử văn minh khi đón tiếp, phục vụ du khách.

Cùng với khu du lịch biển Sầm Sơn, Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (Hoằng Hóa) là một trong những trung tâm du lịch biển của tỉnh. Để chuẩn bị cho “mùa du lịch” năm 2022, huyện Hoằng Hóa đã đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất. Trong đó phải kể đến tuyến đường nối từ Quốc lộ 1A đi biển Hải Tiến đã được hoàn thiện, dọc tuyến đường đã được lắp đặt đèn điện cao áp. Cùng với đó, UBND huyện đã sớm triển khai các văn bản, tuyên truyền đến các cơ sở, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan...

Ông Lê Xuân Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hải Tiến, cho biết: Năm nay, chúng tôi rất phấn khởi khi tuyến đường nối từ Quốc lộ 1A đến biển Hải Tiến được hoàn thành, không chỉ tạo thuận lợi cho du khách mà còn góp phần nâng tầm điểm đến. Hiện nay, tất cả các cơ sở lưu trú của đơn vị chúng tôi có tổng số trên 500 phòng lưu trú phục vụ du khách. Sau một thời gian tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh, từ trung tuần tháng 3-2022, toàn bộ cơ sở vật chất đã được chỉnh trang, tu sửa đảm bảo sạch, đẹp, đáp ứng tốt nhu cầu ăn uống, lưu trú của du khách. Đối với đội ngũ lao động, được đào tạo bài bản về nghiệp vụ, phổ biến đầy đủ nội quy, quy chế của đơn vị và các yêu cầu trong đón tiếp, phục vụ du khách.

Để chuẩn bị cho việc đón khách du lịch, một số huyện miền núi như: Bá Thước, Lang Chánh, Quan Hóa... đã sớm quan tâm đến việc sửa sang, tu bổ các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, đẩy mạnh công tác quảng bá và giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về du lịch để thu hút các nhà đầu tư và du khách đến tham quan.

Tại khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (Bá Thước) hiện có 73 cơ sở, với 104 nhà sàn, 152 bungalow, 231 buồng, phòng, 950 giường; công suất đón khoảng trên 1.200 lượt khách/ngày/đêm. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện đã kiểm tra chi tiết, đầy đủ sự chuẩn bị của các điểm, cơ sở, các hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn để bảo đảm đón khách an toàn trong các dịp nghỉ lễ. Theo thống kê của các doanh nghiệp, du lịch đang được phục hồi mạnh mẽ, hầu hết các cơ sở lưu trú đều đã kín phòng vào những ngày cuối tuần đến hết tháng 5-2022.

Cùng với sự chuẩn bị về nhân lực, vật lực của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch, chuẩn bị đón khách dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, chính quyền các địa phương có khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã sớm xây dựng phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; ban hành các phương án quản lý hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch.

Hiện nay, hầu hết các cơ sở kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống ở các khu, điểm du lịch đều đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và thường xuyên được các cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, ở một số nơi vẫn còn tình trạng bán hàng rong; hoạt động kinh doanh đồ ăn nhanh... vẫn chưa được quản lý chặt chẽ. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có phương án sắp xếp, bố trí không gian bán hàng phù hợp; vừa đảm bảo cảnh quan, môi trường du lịch, vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức ẩm thực của du khách, đồng thời giám sát, quản lý công tác vệ sinh an toàn thực phẩm hiệu quả hơn... đảm bảo cho du khách có kỳ nghỉ lễ vui tươi, môi trường du lịch văn minh, an toàn, hấp dẫn khi đến với xứ Thanh.

Bài và ảnh: Lê Anh