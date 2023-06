Quảng Xương đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển

Chọn Khu Du lịch sinh thái biển Tiên Trang làm trọng tâm, cùng với những giải pháp, cách làm hiệu quả, huyện Quảng Xương đã và đang từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển. Từ đó, tạo dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, an toàn, hấp dẫn du khách.

Khu Du lịch sinh thái biển Tiên Trang - điểm đến hấp dẫn, thu hút nhiều du khách.

Sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, năm nay, Khu Du lịch sinh thái biển Tiên Trang (xã Tiên Trang) được huyện Quảng Xương xác định là điểm đến trọng tâm trong phát triển du lịch biển - ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, với nhiều sự thay đổi tích cực và một diện mạo tươi mới, hấp dẫn hơn. Hiện nay, trên địa bàn xã Tiên Trang có 13 cơ sở lưu trú với 117 phòng nghỉ đủ điều kiện phục vụ du khách. Năm nay các cơ sở lưu trú đều quan tâm nâng cao điều kiện về cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Bên cạnh đó, việc quảng bá, giới thiệu cũng đã được các cơ sở chú trọng, nhất là đã tận dụng được lợi thế của các nền tảng số để quảng bá hình ảnh, dịch vụ du lịch. Toàn xã có 12 cơ sở dịch vụ ăn uống, 32 cơ sở vui chơi giải trí, buôn bán phục vụ du lịch. Ngoài ra, trên địa bàn xã hiện có nhiều cửa hàng, hộ kinh doanh giới thiệu và buôn bán các mặt hàng đặc sản, sản phẩm OCOP của địa phương. Đây cũng là nét mới trong mùa du lịch hè năm 2023 tại Khu Du lịch sinh thái biển Tiên Trang.

Chị Nguyễn Thị Tâm (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Năm nào gia đình tôi cũng chọn Tiên Trang để nghỉ mát. Năm nay, gia đình tôi đi hơn 10 người, về cơ bản phòng nghỉ khá tốt, khu vực bãi tắm được sắp xếp quy củ, trật tự, bảo đảm vệ sinh môi trường. Các bãi tắm đều có các biển cảnh báo nguy hiểm, trên bờ có lực lượng cứu hộ trực gác trên chòi canh nên cũng khá yên tâm. Giá cả ăn uống, giải khát “mềm hơn” so với các điểm du lịch biển khác. Đặc biệt, nhiều nhà hàng, quán ăn, giải khát đã chú trọng việc nâng cao chất lượng các món ăn, cũng như việc phục vụ khách chu đáo. Tôi và gia đình rất thích biển Tiên Trang bởi vẻ đẹp thiên nhiên, sự bình yên, không ồn ào, xô bồ”. Không chỉ chị Tâm, hiện nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đã chọn biển Tiên Trang là điểm nghỉ dưỡng dịp hè năm nay.

Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Trang Trịnh Viết Hà, cho biết: Để mang đến sự hài lòng cho du khách, UBND xã đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm các điều kiện phục vụ khách du lịch năm 2023. Trong đó, hoàn thành việc khảo sát, cắm mốc chỉ giới an toàn để đưa vào khai thác bãi tắm Tiên Trang phục vụ khách du lịch tắm biển, kết hợp với du lịch sinh thái biển, ẩm thực, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Đồng thời, khuyến khích các hộ gia đình tham gia kinh doanh dịch vụ du lịch đầu tư cơ sở vật chất, cấp phép hoạt động các phương tiện phục vụ du khách; tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ khai thác du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm tại các làng nghề của địa phương và các xã ven biển lân cận. Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa phương thức chế biến các sản phẩm từ biển, đặc biệt là các sản phẩm đặc sản thế mạnh của địa phương như các món ăn chế biến từ thủy, hải sản... Đây đều là những sản phẩm du lịch đã có sự đổi mới trong năm nay, nhận được sự hài lòng của du khách.

Điểm mới trong công tác nâng cao chất lượng dịch vụ tại Khu Du lịch sinh thái biển Tiên Trang năm nay đó là việc UBND xã đã thành lập các tổ công tác bảo đảm an ninh trật tự, cứu hộ, cứu nạn, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm tại bãi tắm biển Tiên Trang. Đồng thời, xây dựng chòi canh, bố trí lực lượng cứu hộ trực hàng ngày trên bãi tắm để thực hiện công tác cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết. Ngoài ra, để bảo đảm an toàn cho du khách tắm biển, xã Tiên Trang đã lắp đặt biển báo cấm, cảnh báo nguy hiểm, áp dụng quy chế hoạt động bãi tắm để du khách biết và thực hiện; lắp đặt thêm các camera an ninh tại bãi tắm biển và các điểm tập trung đông du khách; đồng thời, chưa cho phép dịch vụ mô tô nước hoạt động. Công tác vệ sinh môi trường được bảo đảm, lực lượng chức năng duy trì hoạt động kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp thực hiện không tốt hoặc vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ du lịch.

Nhờ những đổi mới mạnh mẽ và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, từ đầu năm đến nay, xã Tiên Trang ước tính đón trên 30.000 lượt khách, doanh thu khoảng 15 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành mục tiêu của cả năm 2023. Đây là con số khá ấn tượng của du lịch biển xã Tiên Trang nói riêng và của huyện Quảng Xương nói chung. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của Khu Du lịch sinh thái biển Tiên Trang trong chiến lược phát triển du lịch biển của huyện Quảng Xương.

Đồng chí Nguyễn Huy Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, cho biết: Du lịch của huyện Quảng Xương lấy trọng tâm là du lịch biển và hiện vẫn đang trong giai đoạn đầu tư hạ tầng. Thực hiện Đề án "Phát triển du lịch huyện Quảng Xương đến năm 2030” mà UBND tỉnh đã phê duyệt, hiện trên địa bàn huyện đã có các nhà đầu tư đang triển khai các dự án phát triển du lịch biển như: Công ty TNHH Soto (Dự án Khu Du lịch sinh thái biển Tiên Trang, Khu Đô thị sinh thái thể thao Tiên Trang); Tập đoàn ORG (Dự án Khu Đô thị du lịch ven biển tại xã Quảng Nham và xã Quảng Thạch); Công ty TNHH Thanh Vân (Dự án Khu Du lịch sinh thái biển Quảng Lưu); Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị A&T Việt Nam (Khu Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Farmstay tại Quảng Lưu)...

Với nhiều tiềm năng, lợi thế, huyện Quảng Xương đã và đang tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư và thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển, gắn với tăng cường các sản phẩm du lịch như tắm biển, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, du lịch cộng đồng, du lịch khám phá ẩm thực, du lịch trải nghiệm làng nghề biển. Đồng thời, xây dựng các tour du lịch kết nối các điểm du lịch biển với các di tích lịch sử, tâm linh trên địa bàn huyện... Từ đó xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch biển an toàn, thân thiện, văn minh, mến khách và chất lượng để thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước, quốc tế. Đồng thời, khẳng định đầu tư phát triển du lịch biển là chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quảng Xương.

Bài và ảnh: Mạnh Cường