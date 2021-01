Phối hợp thực hiện các giải pháp nhằm khôi phục và kích cầu hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Sáng 28-1, tại Khách sạn Sao Mai (TP Thanh Hóa), Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, du lịch Thanh Hóa chịu những tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 nên lượng khách du lịch đến Thanh Hóa giảm mạnh, đặc biệt là khách du lịch quốc tế giảm sâu.

Theo đó, tổng lượt khách đạt 7.341.000 lượt, giảm 24% so với năm 2019, đạt 65,5% kế hoạch năm 2020. Lượng khách du lịch quốc tế đến Thanh Hóa là 35.550 lượt người, giảm 88,2% so với năm 2019, chỉ đạt 8,9% kế hoạch. Tổng thu du lịch đạt 10.394 tỷ đồng, giảm 28,4% so với năm 2019, đạt 50,7% kế hoạch năm, trong đó quốc tế đạt: 6.730.000 USD, giảm 92,6% so với năm 2019, đạt 5,2% kế hoạch.

Hoạt động của các doanh nghiệp đều bị ngưng trệ, gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là đối với các công ty lữ hành, tình trạng hủy tour, hủy dịch vụ lên tới 95%. Nhiều công ty ngừng hoạt động.

Các cơ sở lưu trú thành phố và các khu vực khác chỉ đạt doanh thu theo công suất phòng từ 10% - 15%, nhiều khách sạn phải đóng cửa ngừng hoạt động, có tới 60% lao động phải nghỉ việc, giãn giờ làm hoặc chuyển nghề khác…

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu khai mạc hội nghị

Ngay sau khi dịch bệnh COVID-19 được cơ bản kiểm soát, Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa cùng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm khôi phục hoạt động du lich như: phát động chương trình kích cầu nội địa, triển khai thực hiện chiến dịch “Người Thanh Hóa đi Du lịch Thanh Hóa”; tổ chức các hội nghị bàn giải pháp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19; ban hành các văn bản, tờ trình gửi UBND tỉnh và các sở, ngành để thực hiện các chính sách tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp kinh doanh du lịch và dịch vụ trong tỉnh; phối hợp với các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với tình hình thực tế và với tiêu chí bảo đảm an toàn; tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch trong tỉnh; tổ chức 3 lớp bồi dưỡng du lịch cộng đồng tại các huyện Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước...

Khách du lịch đến với Sầm Sơn dịp hè năm 2020

Năm 2021, Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm khôi phục và kích cầu hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường phối hợp với Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố trong nước, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành để mở rộng thị trường, xây dựng các chương trình, sản phẩm du lịch hấp dẫn, an toàn; thực hiện đề tài cấp tỉnh “Phát triển chuỗi giá trị du lịch trong sự liên kết các vùng miền khu vực đồng bằng tỉnh Thanh Hóa"; tham gia Hội chợ du lich quốc tế 2021; vận hành có hiệu quả website “thanhhoatourist.com.vn”.

Hướng dẫn viên du lịch thuyết minh cho du khách tại Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa đã thảo luận, thống nhất phương án chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến tổ chức vào quý II năm 2021.

Mạnh Cường