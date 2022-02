Du lịch Thanh Hóa khởi sắc đầu xuân

Những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022, du lịch Thanh Hóa đã ghi nhận những tín hiệu tích cực, lượng khách và doanh thu đều tăng trưởng hơn so với dịp Tết Nguyên đán năm trước.

Du khách vãn cảnh Phủ Na (Như Thanh)

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 Tết Nguyên đán, toàn tỉnh ước đón được gần 300.000 lượt khách, tăng 11,8% so với dịp Tết năm 2021; công suất sử dụng phòng trong dịp này đạt khoảng 36%, qua đó nâng tổng lượng khách từ đầu năm 2022 đến nay lên khoảng gần 400.000 lượt, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2021; tổng thu du lịch ước đạt 370 tỷ đồng, tăng 17,5% % so với cùng kỳ năm 2021.

Ghi nhận tại các khu, điểm du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái cộng đồng, nghỉ dưỡng biển trên địa bàn tỉnh như: Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng (TP Thanh Hóa); Di tích Phủ Na (huyện Như Thanh); Đền Cửa Đạt (huyện Thường Xuân); Di tích Am Tiên (huyện Triệu Sơn); khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (huyện Bá Thước); quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn (TP Sầm Sơn)… ngay trong những ngày đầu năm mới lượng khách về đây tham quan, nghỉ dưỡng khá đông. Các hoạt động dịch vụ du lịch như ăn uống, lưu trú, vui chơi, giải trí tại các điểm đến cũng dần được khôi phục trở lại.

Động Tiên Sơn (TP Thanh Hóa) tràn ngập sắc hoa tươi phục vụ du khách đến tham quan, check-in trong những ngày đầu xuân năm mới.

Phát huy thế mạnh với hệ tiện ích nội khu đồng bộ khép kín, gồm có lưu trú - ẩm thực - chăm sóc sức khỏe - vui chơi giải trí trong dịp Tết Nguyên đán, quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn đã mang đến cho du khách kỳ nghỉ trọn vẹn, an toàn “Tất cả trong một” mà không phải tiếp xúc với nhiều người, được du khách ghi nhận và đánh giá cao về chất lượng dịch vụ và mức độ an toàn của điểm đến.

Theo ông Nguyễn Mạnh Thắng, Giám đốc Ban Quản lý Khu đô thị FLC Sầm Sơn: Ngay trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, FLC Sầm Sơn đã bắt đầu đón khách các tỉnh phía Bắc đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó chủ yếu là khách đi theo nhóm gia đình, bạn bè. Cách thời điểm Tết Nguyên đán khoảng 1 tháng FLC Sầm Sơn đã tập trung nâng cấp, trang trí phòng lưu trú, chuẩn bị thực phẩm, đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 để đón những đoàn khách đầu tiên trong năm mới.

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn rất kỳ vọng vào sự tăng trưởng về lượng khách trong năm 2022. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đề ra trong năm mới, FLC Sầm Sơn nói riêng, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung rất mong muốn các sở, ban, ngành liên quan có những hướng dẫn chi tiết, cụ thể về cơ chế đón khách trong trạng thái “bình thường mới” để có thể chủ động đón khách mở rộng, đón các đoàn khách trong nước và xây dựng các tour “bóng bóng du lịch”.

Có thể nói, nhìn theo chiều hướng tích cực, dù xu hướng du lịch những ngày đầu xuân chủ yếu là hoạt động du lịch tự túc của các gia đình, du lịch theo nhóm nhỏ, tuy nhiên việc khách du xuân ngay trong những ngày đầu năm mới là tín hiệu vui, lạc quan cho thấy hoạt động du lịch đã sẵn sàng phục hồi ngay trong năm 2022.

Cũng từ những tín hiệu tích cực này cho thấy, việc “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động du lịch đã và đang được các địa phương, Ban quản lý điểm đến trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản thực hiện tốt; cuộc sống đã dần trở lại trạng thái bình thường và COVID-19 không còn là nỗi ám ảnh, lo sợ của người dân và khách du lịch. Tuy nhiên, trong bối cảnh cả nước đang dần phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, việc gia tăng giao lưu đi lại của người dân tại tất cả các địa phương cũng như việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch… càng đòi hỏi tinh thần cảnh giác, tuân thủ nghiêm 5K.

Sau thời gian dài “đóng băng”, thị trường du lịch trong nước nói chung, du lịch tại Thanh Hóa nói riêng đang có những tín hiệu khởi sắc hứa hẹn sự trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Hoài Anh