Du lịch Nghi Sơn hút khách bằng nhiều hoạt động trải nghiệm

Vùng đất Nghi Sơn với những “báu vật trời ban” luôn hấp dẫn du khách bằng những khác biệt về tự nhiên, văn hóa. Đến đây, du khách không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên với những bãi cát trắng mịn, mà còn được trải nghiệm nhiều sản phẩm du lịch độc đáo như: chèo thuyền kayaz, lướt ván, mô tô nước, lặn biển...

Lễ hội Cầu Ngư Lạch Bạng phường Hải Thanh (thị xã Nghi Sơn) là sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn du khách.

Có dịp về Nghi Sơn, điểm đến đầu tiên mà chắc chắn du khách sẽ không thể bỏ qua đó chính là Khu Du lịch Monaco Nghi Sơn (tọa lạc tại vị trí đắc địa của Khu Kinh tế Nghi Sơn) do Công ty TNHH Dịch vụ Khách sạn Anh Phát thuộc Tổng Công ty Đầu tư, Xây dựng và Thương mại Anh Phát đầu tư xây dựng. Đây là khu phức hợp giải trí hàng đầu Việt Nam, một điểm đến mang tầm quốc tế với đa dạng sản phẩm dịch vụ du lịch độc đáo, hấp dẫn kết hợp với du lịch tâm linh. Đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch mới mẻ, như: Đường đi xe địa hình ATV với chiều dài 7,3km; đua xe “công thức 4 mini” Go-Kart trên đường đua hiện đại; bơi thuyền kayak; tham quan chụp ảnh tại quảng trường nghệ thuật - một trong chuỗi 17 quảng trường của dự án thành phố nghệ thuật Monaco Nghi Sơn với các tác phẩm nghệ thuật - kiến trúc hoàn toàn khác biệt, được lấy ý tưởng từ 4 yếu tố vật chất tạo nên vũ trụ. Đặc biệt, nhất phải kể đến Bến du thuyền Anh Phát gắn với tour du lịch Nghi Sơn - đảo Mê đưa du khách đến với nhiều trải nghiệm vô cùng bổ ích và lý thú như tham quan, chiêm ngưỡng hòn đảo mang vẻ đẹp hoang sơ giữa biển trời xứ Thanh. Đây là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo 18 hòn lớn, nhỏ khác nhau nằm ở phía Đông Nam của tỉnh, thuộc địa phận thị xã Nghi Sơn. Trong hành trình đến với đảo Mê, du khách còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như chèo thuyền kayak, đi xe motor nước, lướt ván, câu cá, lặn biển ngắm san hô, cắm trại, đốt lửa trại, đi bộ trên cầu khỉ, tham quan ngọn hải đăng, giao lưu cùng các chiến sĩ bộ đội trên đảo và thưởng thức những bữa tiệc hấp dẫn trên du thuyền sang trọng...

Nếu du khách là người ưa khám phá, trải nghiệm nét đẹp văn hóa, tâm linh thì khi đến với Nghi Sơn có thể đến tham quan chùa Am Các (xã Định Hải). Đây được ví như một vùng non nước hữu tình với không khí thanh tịnh yên bình. Từ chân núi du khách bắt đầu tham quan, vản cảnh trên con đường quanh co vắt qua khe suối với những hàng thông vi vu gió mát, theo con đường ngược lên đỉnh núi là địa điểm tọa lạc chùa Am Các. Tại đây có nhiều công trình kiến trúc được xây dựng lại như chùa Trình, chùa Hạ, chùa Thượng, phủ Ngọc Sơn... Nếu đứng từ trên đỉnh cao tại chùa Thượng du khách sẽ ngắm nhìn được toàn bộ không gian bao la, hùng vĩ của một vùng thắng tích Nghi Sơn.

Quả thật, thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho nơi đây phong cảnh non nước hữu tình cùng bầu không khí trong lành mát mẻ. Để rồi, qua bàn tay, khối óc của con người, mảnh đất Nghi Sơn hôm nay đã và đang chuyển mình mạnh mẽ với diện mạo của một trung tâm du lịch hiện đại, thu hút đông du khách muôn phương tìm về. Đặc biệt, để tạo sức hút, cũng như gia tăng trải nghiệm cho du khách, những năm qua thị xã Nghi Sơn đã tập trung phát triển các sản phẩm du lịch theo hướng văn minh, lịch sự, thân thiện, mang tính đặc trưng như: Du lịch biển đảo tại các khu du lịch trọng điểm Hải Hòa, Ninh Hải, Hải Lĩnh, Tân Dân, Nghi Sơn - đảo Mê. Xây dựng và triển khai đề án sắp xếp, quản lý, tổ chức các dịch vụ du lịch tại Khu Du lịch biển Hải Hòa. Thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng, tắm biển cao cấp, tổ chức các dịch vụ thể thao trên biển, đảo như lướt ván, mô tô nước, lặn biển. Cùng với đó là phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh như Lễ hội Quang Trung, Lễ hội Cầu Ngư Lạch Bạng...

Trong những năm qua, thị xã Nghi Sơn đã ưu tiên các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật như hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thông điện chiếu sáng, cảnh quan phục vụ cho phát triển du lịch trên địa bàn... Đồng thời, tích cực nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc xây dựng hình ảnh đẹp về du lịch Nghi Sơn. Tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các mạng xã hội như facebook, youtube, zalo... Từ đó, góp phần sớm hiện thực hóa mục tiêu mà Chương trình Phát triển kinh tế biển và Phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 của thị xã đã đề ra, đó là phấn đấu đến năm 2025 đón được trên 1 triệu lượt khách du lịch (trong đó khách quốc tế đạt 300.000 lượt), doanh thu từ du lịch đạt 1.000 tỷ đồng trở lên. Cùng với đó, toàn thị xã sẽ có từ 170 cơ sở lưu trú du lịch trở lên, 75% lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch qua đào tạo...

