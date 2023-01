Doanh nghiệp lữ hành “vào mùa” tour du xuân

Thời điểm hiện tại, các đơn vị lữ hành trên địa bàn tỉnh đã tung ra thị trường hàng trăm tour du xuân Quý Mão 2023. Theo ghi nhận, khách đăng ký tour trọn gói dịp này tăng từ 30% - 40%, riêng nhóm khách tự túc, đăng ký dịch vụ lẻ cũng tăng mạnh so với mọi năm.

Suối cá Cẩm Lương (Cẩm Thủy) - điểm đến được đông đảo đơn vị lữ hành lựa chọn đưa vào chương trình tour du xuân.

Một trong những điểm nhấn của tour du xuân 2023 đó là phần lớn các đơn vị lữ hành đều triển khai xây dựng tour nội tỉnh, thu hút khách về với Thanh Hóa. Thực tế, nếu như mọi năm hầu hết các đơn vị lữ hành đều khai thác nguồn khách trên địa bàn tỉnh để đưa ra tỉnh ngoài, thì năm nay, thông qua các chương trình hợp tác, kết nối, quảng bá, xúc tiến, phần lớn đơn vị lữ hành trên địa bàn tỉnh đã chủ động liên kết và hợp tác với các đơn vị lữ hành trong nước khai thác nguồn khách từ các địa phương về với xứ Thanh trong dịp đầu xuân.

Ông Hoàng Thọ, Giám đốc điều hành Công ty CP Đầu tư thương mại và Dịch vụ du lịch VNPlus Travel (TP Thanh Hóa) cho biết: Dịp đầu xuân năm mới, cùng với 5 tour lễ “Vạn sự an khang”, chúng tôi đã, đang tập trung thu hút khách du lịch đến với bộ sản phẩm City tour Thanh Hóa với chủ đề “Âm vang xứ Thanh”. Đây là sản phẩm đặc sắc, có chương trình tour linh hoạt, đáp ứng được đa dạng nhu cầu của du khách khi mang đến nhiều lựa chọn về các loại hình du lịch, bao gồm 9 chương trình tour khác nhau, kết nối tất cả các điểm đến hấp dẫn trong tỉnh và khởi hành hàng ngày từ TP Thanh Hóa, với mức giá ưu đãi chỉ từ 359 nghìn đồng - 970 nghìn đồng/khách/tour. Đặc biệt, City tour được lựa chọn là gói chương trình tour độc quyền phân phối bởi các cơ sở lưu trú cao cấp trong tỉnh như: khách sạn Melia Vinpearl; FLC Sầm Sơn; Phoenix...

Cùng với du lịch nội tỉnh, trong dịp đầu xuân Quý Mão 2023, các đơn vị lữ hành tại Thanh Hóa đã liên kết với một số đơn vị lữ hành tại các tỉnh phía Nam, đón khách đến các khu, điểm du lịch văn hóa tâm linh, nghỉ dưỡng biển, sinh thái cộng đồng miền Tây trong dịp đầu năm mới, với mức giá ưu đãi từ 4 - 5 triệu đồng/người/tour 3 ngày 2 đêm (giá trọn gói). Cùng với đó, nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị của chuyến du xuân trên đất Bắc, tour liên kết TP Hồ Chí Minh - Thanh Hóa - Ninh Bình - Hà Nội; từ Hà Nội du khách bay thẳng về TP Hồ Chí Minh đang được nhiều đơn vị khai thác. Đây được đánh giá là tour liên kết không chỉ thuận lợi về mặt giao thông mà còn mang đến sự trải nghiệm đa dạng về văn hóa.

Với sự chuyển biến tích cực về dịch vụ điểm đến, cộng thêm sự phát triển của du lịch cộng đồng, dự báo chương trình du xuân đầu năm mới 2023, thị trường du lịch xứ Thanh sẽ thu hút được một lượng lớn khách du lịch đến từ các tỉnh, thành trong cả nước cũng như khách quốc tế. Đây là bước phát triển hết sức quan trọng, cho thấy du lịch Thanh Hóa bắt đầu giảm sự phụ thuộc vào du lịch biển, giảm dần tính mùa vụ, các tiềm năng du lịch đã từng bước được khai thác, phát huy.

Đối với Lê Gia Travel (TP Thanh Hóa) đã sớm tung ra bộ sản phẩm du xuân khởi hành từ Thanh Hóa đến các tỉnh, thành phố trong nước, quốc tế, với đa dạng các gói sản phẩm ưu đãi dành cho khách hàng như: Du xuân trên đất Bắc; Sắc xuân Trung Bộ; Ấn Độ - an yên chiêm bái miền Phật tích... Đồng thời, Lê Gia Travel đã, đang tập trung khai thác khách hàng ở các tỉnh có đường bay đến Thanh Hóa; đưa các điểm du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh vào lịch trình chào bán tour.

Cho biết thêm về thị trường du lịch đầu năm 2023, Phó Giám đốc Công ty CP Thương mại và Du lịch Lê Gia (Lê Gia Travel) - Dương Thị Hà cho biết: “Đến thời điểm hiện nay đơn vị chúng tôi đã ký hợp đồng gần 30 đoàn trong dịp đầu năm mới. Trong đó chủ yếu tập trung vào các tour 2 - 4 ngày, tập trung ở các điểm du lịch văn hóa, tâm linh phía Bắc. Cùng với đó là xu hướng đi tour theo nhóm gia đình, bạn bè. Nắm bắt được nhu cầu du lịch đầu năm tăng “đột biến”, bắt đầu từ tháng 11, đơn vị chúng tôi đã phải hoàn tất kế hoạch cho tour du xuân, đồng thời đưa ra các chương trình ưu đãi nhằm hút khách. Tuy nhiên, đặc thù của phần lớn khách du lịch dịp đầu xuân đó là lịch trình ngắn ngày, không đòi hỏi dịch vụ cao cấp, song Lê Gia Travel đã liên kết với các đối tác để mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất, cam kết mức giá bình ổn. Đây được xem như một lời chúc và sự tri ân dành cho khách hàng trong chuyến khởi hành cho một năm mới an khang, thịnh vượng”.

Được biết, đến thời điểm hiện nay hầu hết các đơn vị lữ hành lớn trên địa bàn tỉnh như Huunghitour, Tây Nguyên, Vietrantour, Eagle Travel... đã hoàn tất đến 90% kế hoạch bán tour du xuân 2023, kèm theo đó là hàng loạt các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng như: giảm giá tour, hoàn tiền mặt, tặng quà, trúng thưởng... Tuy nhiên, do nhu cầu du lịch tăng, cộng với vé máy bay, chi phí lưu trú... trong “đợt cao điểm” nên mức giá tour tăng phổ biến từ 10-30% so với ngày bình thường và ước tính lượng khách sẽ tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Có thể thấy, với hàng loạt chương trình ưu đãi đến từ các đơn vị lữ hành, du khách sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn cho chuyến khởi hành trong dịp đầu năm mới. Tuy nhiên, trước thực trạng “tour 0 đồng, tour du lịch giá rẻ” đã diễn ra trong một số năm trước, các đơn vị lữ hành cũng không quên khuyến cáo khách hàng có sự lựa chọn cẩn thận, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định đặt tour, đảm bảo cho chuyến du lịch đầu năm mới thực sự ý nghĩa, mang đến niềm vui và sự hanh thông trong năm tới.

Bài và ảnh: Hoài Anh