Danh sách những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Singapore

Singapore - một điểm đến hấp dẫn và đầy năng lượng trong lòng Đông Nam Á từ lâu thu hút du khách bằng danh sách dài những địa điểm du lịch nổi tiếng. Thành phố quốc đảo này không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp hiện đại, kiến trúc tương lai và sự phồn thịnh kinh tế, mà còn mang đến một thế giới của sự đa dạng văn hóa và truyền thống. Hãy cùng khám phá danh sách những địa điểm đáng nhớ tại Singapore trong chuyến đi của mình.

Các điểm du lịch Singapore nổi tiếng mà bạn không nên bỏ qua:

Khu phức hợp Jewel Changi - Sân bay quốc tế Changi

Sau khi nhập cảnh Singapore, bạn sẽ được sân bay Changi chào đón với cảnh The Rain Vortex - thác nước xoáy cao nhất thế giới đổ xuống cực nghệ. Đây là điểm check-in nổi tiếng của du khách khi đến Đảo quốc Sư Tử. Nếu đến Jewel Changi vào buổi tối, bạn có thể thưởng thức màn biểu diễn nhạc nước đầy ấn tượng với hiệu ứng đèn sáng rực rỡ.

Jewel Changi có diện tích 135.700m2, gồm 5 tầng hầm và 5 tầng nổi. Nơi này là một khu phức hợp đẳng cấp, hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho sân bay Changi là sân bay hàng đầu thế giới trong nhiều năm liên tiếp. Bên trong khu phức hợp này có nhiều điểm tham quan, khu mua sắm sôi động và các nhà hàng cao cấp, khiến bạn sẽ say mê từ ngày đầu đặt chân đến Singapore.

Gardens by The Bay

Gardens by The Bay là một điểm du lịch nổi tiếng tại Singapore mà bạn không thể bỏ qua. Với diện tích rộng 101ha bên vịnh Marina, khu vườn này kết hợp giữa kiến trúc độc đáo và thiên nhiên tuyệt vời. Gồm 3 khu vườn chính: Khu vườn vịnh phía Đông (Bay East Garden), Khu vườn vịnh Trung tâm (Bay Central Garden), Khu vườn vịnh phía Nam (Bay South Garden), Gardens by The Bay thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Trong đó, “Khu vườn trên mây” với ngọn núi mây cao 42m là nơi sinh sống của các loài cây dương xỉ, hoa phong lan, hoa dứa và hoa hồng môn. Với ngọn thác cao 35m liên tục chảy xuống, cảnh quan trở nên sống động như một cảnh tiên.

Công viên sư tử biển - Merlion Park

Bức tượng Merlion - biểu tượng của Singapore đã trở thành một huyền thoại. Với chiều cao 8,7 mét và nặng 70 tấn, bức tượng sư tử biển phun nước từ miệng và tạo ra cảnh quan tuyệt đẹp. Merlion Park miễn phí cho du khách tham quan, và xung quanh có các quầy bán lưu niệm và nhà hàng để thưởng thức và thư giãn.

Vịnh Marina

Vịnh Marina là trung tâm du lịch và giải trí nổi tiếng ở Singapore. Tòa nhà Marina Bay Sands là biểu tượng nổi bật của vịnh Marina với kiến trúc ấn tượng. Được xây dựng trên diện tích rộng 15,5 ha, Marina Bay Sands là khu tổ hợp giải trí hàng đầu ở Singapore. Gồm ba tòa tháp cao 55 tầng và một tầng thượng thiết kế giống một chiếc du thuyền.

Ở đây, du khách có thể lưu trú tại khách sạn 5 sao, tham gia các hoạt động giải trí tại casino danh tiếng thế giới, mua sắm tại trung tâm thương mại đẳng cấp với 300 cửa hàng khác nhau, và thư giãn với tầm nhìn toàn cảnh Singapore tại sân thượng Marina Bay Sands Skypark.

Tham khảo giá vé máy bay đi Singapore tốt nhất

Hiện nay, các hãng hàng không lớn trong và ngoài nước đang khai thác các hành trình từ Việt Nam đi Singapore với tần suất từ 3 đến 5 chuyến bay mỗi ngày. Tất cả các chuyến bay đều là chuyến bay trực tiếp, không có quá cảnh tại nước thứ ba, nhờ vậy mà khách hàng có thể tiết kiệm thời gian và kinh phí di chuyển.

Ngoài Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jetstar Pacific cũng khai thác các đường bay từ Việt Nam đi Singapore với giá vé rẻ. Nếu muốn trải nghiệm dịch vụ từ các hãng hàng không quốc tế, bạn có thể lựa chọn Scoot, Air Asia, Thai Lion Air, Thai Airways hoặc Singapore Airline s . Dưới đây là danh sách giá vé máy bay đi Singapore rẻ nhất được cập nhật trên trang web Traveloka:

- TP HCM (SGN) → Singapore (SIN): 1.235.000 - 89.083.740 VND/vé/chiều;

- Đà Nẵng (DAD) → Singapore (SIN): 2.101.200 - 65.912.600 VND/vé/chiều;

- Hà Nội (HAN) → Singapore (SIN): 2.101.200 - 89.204.100 VND/vé/chiều;

Giá vé máy bay đi Singapore có thể đắt hoặc rẻ tùy thuộc vào hạng vé và hãng hàng không mà bạn chọn. Traveloka luôn khuyến khích khách hàng đặt vé máy bay đi Singapore từ các hãng hàng không quen thuộc để có một chuyến bay hoàn hảo với chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Để sở hữu vé máy bay đi Singapore giá rẻ, bạn hãy đặt vé máy bay sớm, từ 1 đến 3 tháng trước ngày khởi hành, vì giá vé máy bay sẽ rẻ hơn so với việc mua gấp ngay tại thời điểm bay. Tránh thời gian cao điểm và lựa chọn các chuyến bay sáng sớm hoặc bay đêm nếu có thể để giá vé được giảm.

Ngoài ra, săn vé máy bay giá rẻ đi Singapore từ các hãng hàng không hoặc trên Traveloka cũng là một ý kiến hay. Bạn có thể nhờ sự hỗ trợ của đơn vị này máy bay để thành công trong việc săn vé máy bay giá rẻ.

